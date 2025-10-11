Statistiche e quote Serie C: Casarano, Cerignola, Cavese, Trapani

La Serie C prosegue senza sosta anche durante la pausa delle Nazionali, offrendo agli appassionati incontri di grande interesse e ricchi di spunti statistici. Tra le partite più attese della nona giornata del Girone C spiccano Casarano-Audace Cerignola e Cavese-Trapani. Entrambi i match si disputeranno domani alle 14:30 e rappresentano un banco di prova importante per le squadre coinvolte, che si trovano in fasi della stagione molto differenti per rendimento e ambizioni. Di seguito, analizziamo dati, statistiche e le quote principali disponibili sul mercato, offrendo un quadro dettagliato per comprendere meglio la situazione delle quattro formazioni.

Casarano-Audace Cerignola: analisi del momento e delle formazioni

Il confronto tra Casarano e Audace Cerignola mette di fronte due squadre con stati d’animo opposti. Casarano arriva a questo appuntamento forte di una serie positiva che l’ha portata a risalire fino alla sesta posizione in classifica con 15 punti, a sole quattro lunghezze dalla vetta occupata dalla Salernitana. Nelle ultime cinque giornate, la squadra ha ottenuto cinque risultati utili consecutivi, consolidando la propria solidità difensiva e mostrando una buona continuità di rendimento.

Ultime cinque partite: nessuna sconfitta per Casarano

Posizione in classifica: 6ª con 15 punti

Audace Cerignola, invece, sta attraversando un momento complicato. La sconfitta contro il Cosenza e un ruolino di marcia di soli 5 punti nelle ultime cinque gare hanno rallentato la corsa della squadra, che cerca riscatto proprio in questa trasferta. La formazione pugliese dovrà ritrovare compattezza e determinazione per invertire la tendenza e tornare a competere per i vertici della classifica.

Cavese-Trapani: due squadre alla ricerca di riscatto

La sfida tra Cavese e Trapani si preannuncia delicata per entrambe le formazioni, attualmente relegate nelle zone basse della classifica. Cavese è penultima con un solo successo in otto giornate e ha raccolto appena quattro punti nelle ultime cinque partite (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte). Il dato testimonia le difficoltà incontrate dalla squadra campana, che dovrà trovare nuove risorse per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Ultime cinque partite Cavese: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte

Un solo successo nelle prime otto giornate

Trapani, dal canto suo, paga una penalizzazione che ne ha compromesso il posizionamento in classifica, ma il rendimento in campo è stato comunque altalenante. Nelle ultime quattro partite, la formazione siciliana ha ottenuto tre pareggi e una sconfitta. La squadra guidata da Aronica dovrà mostrare maggiore incisività per risalire la classifica e lasciarsi alle spalle le difficoltà iniziali.

Quote principali per i match di Serie C: Casarano-Audace Cerignola e Cavese-Trapani

Le piattaforme di betting offrono diverse possibilità di giocata per queste sfide di Serie C. I bookmaker, in particolare, mettono a disposizione quote aggiornate sia sull’esito finale sia sui principali mercati come Under/Over e Goal/No Goal, oltre alla possibilità di seguire le partite in live streaming con statistiche in tempo reale.

Per Casarano-Audace Cerignola , la squadra di casa parte leggermente favorita grazie alla recente striscia positiva.

, la squadra di casa parte leggermente favorita grazie alla recente striscia positiva. Nel match Cavese-Trapani, l’equilibrio delle quote riflette le difficoltà di entrambe: nessuna delle due squadre parte con un netto vantaggio secondo i principali operatori.

La possibilità di monitorare dati e statistiche durante il match rappresenta un elemento in più per chi desidera seguire da vicino l’andamento delle due partite.

Numeri chiave e curiosità statistiche dei due incontri

Guardando ai numeri, emergono alcune tendenze interessanti:

Casarano non perde da cinque partite, confermando una solida fase difensiva.

non perde da cinque partite, confermando una solida fase difensiva. Audace Cerignola cerca la prima vittoria dopo diversi incontri poco brillanti.

cerca la prima vittoria dopo diversi incontri poco brillanti. Cavese ha ottenuto una sola vittoria in stagione, ma la squadra ha mostrato segnali di ripresa nonostante i risultati altalenanti.

ha ottenuto una sola vittoria in stagione, ma la squadra ha mostrato segnali di ripresa nonostante i risultati altalenanti. Trapani è stato penalizzato in classifica, ma ha una media punti più alta rispetto alla posizione occupata.

Entrambe le partite mettono di fronte squadre che hanno motivazioni forti e desiderio di riscatto, fattori che potrebbero incidere sull’andamento degli incontri e sulla distribuzione dei gol.

In conclusione, la nona giornata del Girone C di Serie C propone sfide ricche di spunti tecnico-statistici, con Casarano e Trapani chiamate a confermare la loro voglia di risalita e Audace Cerignola e Cavese alla ricerca di punti fondamentali per il morale e la classifica. La lettura delle statistiche e delle quote consente agli appassionati di seguire le partite con maggiore consapevolezza, senza perdere di vista i dati chiave che caratterizzano questi incontri.