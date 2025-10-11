Statistiche e quote Serie C: Casarano, Cerignola, Cavese, Trapani

La Serie C prosegue senza sosta anche durante la pausa delle Nazionali, offrendo agli appassionati incontri di grande interesse e ricchi di spunti statistici. Tra le partite più attese della nona giornata del Girone C spiccano Casarano-Audace Cerignola e Cavese-Trapani. Entrambi i match si disputeranno domani alle 14:30 e rappresentano un banco di prova importante per le squadre coinvolte, che si trovano in fasi della stagione molto differenti per rendimento e ambizioni. Di seguito, analizziamo dati, statistiche e le quote principali disponibili sul mercato, offrendo un quadro dettagliato per comprendere meglio la situazione delle quattro formazioni.
Casarano-Audace Cerignola: analisi del momento e delle formazioni
Il confronto tra Casarano e Audace Cerignola mette di fronte due squadre con stati d’animo opposti. Casarano arriva a questo appuntamento forte di una serie positiva che l’ha portata a risalire fino alla sesta posizione in classifica con 15 punti, a sole quattro lunghezze dalla vetta occupata dalla Salernitana. Nelle ultime cinque giornate, la squadra ha ottenuto cinque risultati utili consecutivi, consolidando la propria solidità difensiva e mostrando una buona continuità di rendimento.
- Ultime cinque partite: nessuna sconfitta per Casarano
- Posizione in classifica: 6ª con 15 punti
Audace Cerignola, invece, sta attraversando un momento complicato. La sconfitta contro il Cosenza e un ruolino di marcia di soli 5 punti nelle ultime cinque gare hanno rallentato la corsa della squadra, che cerca riscatto proprio in questa trasferta. La formazione pugliese dovrà ritrovare compattezza e determinazione per invertire la tendenza e tornare a competere per i vertici della classifica.
Cavese-Trapani: due squadre alla ricerca di riscatto
La sfida tra Cavese e Trapani si preannuncia delicata per entrambe le formazioni, attualmente relegate nelle zone basse della classifica. Cavese è penultima con un solo successo in otto giornate e ha raccolto appena quattro punti nelle ultime cinque partite (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte). Il dato testimonia le difficoltà incontrate dalla squadra campana, che dovrà trovare nuove risorse per allontanarsi dalla zona retrocessione.
- Ultime cinque partite Cavese: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte
- Un solo successo nelle prime otto giornate
Trapani, dal canto suo, paga una penalizzazione che ne ha compromesso il posizionamento in classifica, ma il rendimento in campo è stato comunque altalenante. Nelle ultime quattro partite, la formazione siciliana ha ottenuto tre pareggi e una sconfitta. La squadra guidata da Aronica dovrà mostrare maggiore incisività per risalire la classifica e lasciarsi alle spalle le difficoltà iniziali.
Quote principali per i match di Serie C: Casarano-Audace Cerignola e Cavese-Trapani
Le piattaforme di betting offrono diverse possibilità di giocata per queste sfide di Serie C. I bookmaker, in particolare, mettono a disposizione quote aggiornate sia sull’esito finale sia sui principali mercati come Under/Over e Goal/No Goal, oltre alla possibilità di seguire le partite in live streaming con statistiche in tempo reale.
- Per Casarano-Audace Cerignola, la squadra di casa parte leggermente favorita grazie alla recente striscia positiva.
- Nel match Cavese-Trapani, l’equilibrio delle quote riflette le difficoltà di entrambe: nessuna delle due squadre parte con un netto vantaggio secondo i principali operatori.
La possibilità di monitorare dati e statistiche durante il match rappresenta un elemento in più per chi desidera seguire da vicino l’andamento delle due partite.
Numeri chiave e curiosità statistiche dei due incontri
Guardando ai numeri, emergono alcune tendenze interessanti:
- Casarano non perde da cinque partite, confermando una solida fase difensiva.
- Audace Cerignola cerca la prima vittoria dopo diversi incontri poco brillanti.
- Cavese ha ottenuto una sola vittoria in stagione, ma la squadra ha mostrato segnali di ripresa nonostante i risultati altalenanti.
- Trapani è stato penalizzato in classifica, ma ha una media punti più alta rispetto alla posizione occupata.
Entrambe le partite mettono di fronte squadre che hanno motivazioni forti e desiderio di riscatto, fattori che potrebbero incidere sull’andamento degli incontri e sulla distribuzione dei gol.
In conclusione, la nona giornata del Girone C di Serie C propone sfide ricche di spunti tecnico-statistici, con Casarano e Trapani chiamate a confermare la loro voglia di risalita e Audace Cerignola e Cavese alla ricerca di punti fondamentali per il morale e la classifica. La lettura delle statistiche e delle quote consente agli appassionati di seguire le partite con maggiore consapevolezza, senza perdere di vista i dati chiave che caratterizzano questi incontri.