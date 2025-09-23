Home | Statistiche e quote Serie C: Carpi-Ravenna, equilibrio e trend

La sesta giornata del Gruppo B di Serie C vedrà affrontarsi Carpi e Ravenna martedì 23 settembre alle ore 20:45. L’incontro si preannuncia particolarmente interessante sia per la posizione in classifica delle due squadre sia per le recenti prestazioni che le vedono tra le protagoniste di questo avvio di stagione. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Carpi-Ravenna: una sfida chiave per la vetta del girone

Il confronto tra Carpi e Ravenna è uno dei match più attesi del turno infrasettimanale di Serie C Gruppo B. Gli ospiti guidati da Marco Marchionni sono attualmente in testa alla classifica insieme all’Arezzo, con dodici punti frutto di quattro gare: tre vittorie e una sola sconfitta. Il Carpi, invece, insegue con qualche punto di distacco ma con la possibilità, in caso di successo, di avvicinarsi sensibilmente al vertice portandosi a meno uno dal Ravenna. La posta in palio è quindi elevata, considerando anche l’avvio di stagione positivo per entrambe le formazioni.

Analisi delle statistiche: rendimento e precedenti delle squadre

Il Carpi ha finora raccolto risultati altalenanti: una sola sconfitta nelle prime cinque giornate, ma anche diversi pareggi che hanno frenato la corsa verso le prime posizioni. Da segnalare che entrambe le vittorie ottenute dai biancorossi sono arrivate in trasferta, mentre il rendimento casalingo è stato caratterizzato da un certo equilibrio, con la squadra ancora alla ricerca della prima vittoria davanti al proprio pubblico.

Carpi : 2 vittorie (entrambe fuori casa), 1 sconfitta, diversi pareggi

: 2 vittorie (entrambe fuori casa), 1 sconfitta, diversi pareggi Obiettivo: sfatare il tabù casalingo

Il Ravenna si presenta invece con uno stato di forma eccellente, avendo raccolto 4 vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate. Il team di Marchionni vanta un attacco prolifico e una difesa solida, elementi che hanno permesso di consolidare la posizione ai vertici della classifica. Anche fuori casa il Ravenna ha dimostrato una grande solidità, mantenendo l’imbattibilità nelle partite esterne più recenti.

Ravenna : 4 vittorie, 1 sconfitta nelle ultime 5 gare

: 4 vittorie, 1 sconfitta nelle ultime 5 gare Imbattibilità e risultati di rilievo anche in trasferta

Quote principali e mercato scommesse per Carpi-Ravenna

Le principali piattaforme di scommesse, come Bet365, offrono la possibilità di seguire la partita in diretta streaming e consultare un pacchetto aggiornato di statistiche in tempo reale. I bookmaker propongono quote equilibrate, segno del bilanciamento di valori visto in campo finora. Tipicamente, una vittoria del Carpi in casa viene quotata leggermente sopra quella del Ravenna, ma il margine non è ampio, proprio per l’ottimo momento degli ospiti e il rendimento altalenante dei padroni di casa.

Esito Quota indicativa Vittoria Carpi 2.40 – 2.60 Pareggio 3.00 – 3.20 Vittoria Ravenna 2.70 – 2.90

Si nota quindi come la partita sia ritenuta aperta a qualsiasi risultato, con un leggero favore per i padroni di casa ma senza reali squilibri nelle offerte dei bookmaker.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Analizzando i dati più recenti emergono alcune tendenze interessanti:

Carpi ha raccolto tutti i successi fuori casa, mentre deve ancora centrare la prima vittoria interna.

ha raccolto tutti i successi fuori casa, mentre deve ancora centrare la prima vittoria interna. Ravenna ha segnato regolarmente e vanta una delle migliori difese del girone.

ha segnato regolarmente e vanta una delle migliori difese del girone. Entrambe le squadre hanno perso solo una partita nelle prime cinque giornate.

Il Ravenna mantiene l’imbattibilità lontano da casa nelle ultime uscite.

Questi dati confermano l’equilibrio tra le due formazioni e lasciano presagire una sfida combattuta e ricca di spunti tattici e statistici.

In conclusione, Carpi e Ravenna si affrontano in un match che promette intensità e incertezza, con entrambe le squadre determinate a consolidare il proprio percorso in Serie C. Le statistiche e le quote dei bookmaker riflettono il sostanziale equilibrio in campo, rendendo la partita una delle più attese della giornata.