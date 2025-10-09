Statistiche e quote Serie C: Brescia-Pro Patria, numeri a confronto

Brescia e Pro Patria si preparano a scendere in campo per una sfida cruciale del Girone A di Serie C, in programma domenica. Dopo una serie di pareggi, la squadra di Aimo Diana ha come obiettivo principale il ritorno alla vittoria per rilanciarsi nelle zone alte della classifica. L’appuntamento rappresenta anche un test importante in chiave statistica, dato il diverso rendimento recente delle due formazioni.

La sfida tra Brescia e Pro Patria: due percorsi a confronto

La gara tra Brescia e Pro Patria mette di fronte due squadre con andamenti stagionali opposti. Mentre il Brescia arriva da tre pareggi consecutivi che hanno lasciato qualche rammarico, la Pro Patria fatica ancora a trovare la prima vittoria stagionale. Entrambe cercano un risultato positivo, ma i dati suggeriscono una situazione di partenza differente:

Brescia : dopo un brillante avvio di stagione, la squadra ha rallentato, mostrando un calo nelle ultime due partite, specie sul piano offensivo.

: dopo un brillante avvio di stagione, la squadra ha rallentato, mostrando un calo nelle ultime due partite, specie sul piano offensivo. Pro Patria: ancora senza successi, ha raccolto solo quattro punti e si trova a dover affrontare la seconda miglior formazione dal punto di vista offensivo del campionato.

L’incontro sarà dunque un banco di prova per entrambe le compagini: il Brescia dovrà dimostrare di saper ritrovare il gioco brillante delle prime giornate, mentre la Pro Patria cercherà di invertire il trend negativo.

Statistiche e precedenti: Diana e il tabù Speroni

Analizzando i dati e i precedenti tra le due formazioni, emergono alcune curiosità interessanti. L’allenatore Aimo Diana vanta uno storico favorevole contro la Pro Patria:

8 incontri da allenatore contro la Pro Patria : 5 vittorie e 3 pareggi

: 5 vittorie e 3 pareggi Media punti di Diana : 2,25 ogni 90 minuti

: 2,25 ogni 90 minuti Tabù Stadio Speroni: nelle due precedenti sfide, entrambe sono terminate 0-0

Le statistiche recenti suggeriscono inoltre:

Il Brescia ha il secondo miglior attacco del campionato

ha il secondo miglior attacco del campionato La Pro Patria ha la difesa più battuta, con 15 gol subiti

Questi numeri pongono le basi per una sfida in cui la squadra di Diana dovrà unire concretezza e mentalità vincente per interrompere la serie di pareggi e superare le difficoltà incontrate nello stadio avversario.

Quote principali e mercati disponibili per la partita

Le principali case di scommesse propongono quote che riflettono il diverso momento delle due squadre. Il Brescia, forte di un rendimento superiore e di un attacco prolifico, parte favorito nei mercati principali:

Vittoria Brescia : quota mediamente bassa, a conferma del ruolo di favorita

: quota mediamente bassa, a conferma del ruolo di favorita Pareggio: quota più alta rispetto all’1, ma considerata per la serie di risultati recenti

Vittoria Pro Patria: quota elevata, vista la mancanza di successi fino a questo momento

Altri mercati rilevanti riguardano il numero di gol segnati e la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, dati i numeri difensivi della Pro Patria e la propensione offensiva del Brescia.

Tendenze e curiosità: numeri e streak in evidenza

Oltre ai dati principali, emergono alcune tendenze che arricchiscono l’analisi della partita:

Il Brescia non vince da tre giornate, ma non perde da inizio stagione

non vince da tre giornate, ma non perde da inizio stagione La Pro Patria è ancora alla ricerca del primo successo stagionale

è ancora alla ricerca del primo successo stagionale Nei precedenti diretti con Diana , la Pro Patria non è mai riuscita a battere il tecnico bresciano

, la non è mai riuscita a battere il tecnico bresciano Tutte le gare allo Speroni con Diana sono terminate a reti inviolate

Questi elementi contribuiscono a rendere la sfida particolarmente interessante anche dal punto di vista statistico e numerico, con diverse strisce aperte che potrebbero essere interrotte.

La partita tra Brescia e Pro Patria si presenta come un confronto tra due squadre con motivazioni e percorsi molto differenti. Le statistiche e le quote fotograferanno un match in cui il Brescia cercherà di ritrovare l’efficacia offensiva e di sfruttare i precedenti favorevoli, mentre la Pro Patria proverà a sovvertire i pronostici per ottenere finalmente il primo successo stagionale.