Statistiche e quote Serie C: Arzignano-Dolomiti, sfida salvezza

La Serie C – Girone A torna protagonista con un’importante sfida salvezza tra Arzignano e Dolomiti, in programma sabato 22 novembre alle ore 17:30. Questa gara rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni, impegnate nella parte bassa della classifica e desiderose di allontanarsi dalla zona playout. Analizziamo i dati salienti e le quote principali di questo incontro.

Analisi dell’evento: Arzignano e Dolomiti in cerca di punti salvezza

La sfida tra Arzignano e Dolomiti si prospetta equilibrata e carica di tensione, considerata la posta in palio. Attualmente, l’Arzignano occupa la sedicesima posizione con 13 punti, mentre le Dolomiti sono diciassettesime a quota 15. Entrambe le squadre hanno bisogno di continuità nei risultati per evitare di essere risucchiate nei playout. Gli allenatori, Bianchini per i padroni di casa e Bonatti per gli ospiti, puntano su moduli differenti: il 5-3-2 dell’Arzignano mira a garantire solidità difensiva, sfruttando le ripartenze di Minesso, mentre il 3-5-2 delle Dolomiti privilegia un centrocampo folto e la fisicità di Marconi in attacco. Nella probabile formazione, l’Arzignano si affida a uomini come Manfrin, Boffelli e Lakti, mentre le Dolomiti rispondono con Consiglio, Mondonico, Mazzocco e Olonisakin.

Statistiche a confronto: rendimento e precedenti delle due squadre

Analizzando le statistiche stagionali, si evidenziano alcuni aspetti chiave che possono incidere sull’esito del match:

Arzignano : 13 punti in classifica, rendimento altalenante con poche vittorie nelle ultime giornate

: 13 punti in classifica, rendimento altalenante con poche vittorie nelle ultime giornate Dolomiti : 15 punti, anche per gli ospiti la continuità è mancata, con una difesa spesso sotto pressione

: 15 punti, anche per gli ospiti la continuità è mancata, con una difesa spesso sotto pressione Entrambe le squadre lottano per uscire dalla zona calda e la differenza punti è minima, segnale di un equilibrio marcato

Nei precedenti recenti tra le due formazioni si sono registrati risultati generalmente molto combattuti, con pochi gol e margini ridotti. Questo dato suggerisce una possibile partita tattica, dove ogni episodio potrebbe risultare determinante per il risultato finale.

Quote principali disponibili per Arzignano-Dolomiti

I principali bookmaker propongono quote in linea con il grande equilibrio che caratterizza la sfida. Le quote per l’esito finale vedono una leggera preferenza per l’Arzignano grazie al fattore campo, ma il divario è minimo. In particolare:

Vittoria Arzignano : quota tra 2.20 e 2.40

: quota tra 2.20 e 2.40 Pareggio: quota tra 2.90 e 3.10

Vittoria Dolomiti: quota tra 2.90 e 3.20

Le quote per il mercato Under/Over 2.5 gol si mantengono su livelli bassi per l’Over, a testimonianza delle difficoltà offensive mostrate da entrambe le squadre e della tendenza a disputare match con pochi gol.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche sulla sfida

Tra le curiosità numeriche che emergono dall’analisi delle statistiche, sono da segnalare:

L’ Arzignano ha segnato meno di 1 gol di media a partita nelle ultime cinque gare interne

ha segnato meno di 1 gol di media a partita nelle ultime cinque gare interne Le Dolomiti hanno subito almeno una rete in ciascuna delle ultime quattro trasferte

hanno subito almeno una rete in ciascuna delle ultime quattro trasferte Nei precedenti diretti recenti si sono verificati spesso esiti Under 2.5

Questi dati confermano la natura equilibrata del confronto, con squadre che faticano a trovare continuità realizzativa e che puntano spesso sulla solidità difensiva.

In conclusione, Arzignano-Dolomiti si presenta come una partita delicata per la zona salvezza della Serie C – Girone A. Le statistiche e le quote dei bookmaker suggeriscono una sfida molto combattuta, dove la compattezza e la gestione degli episodi potranno fare la differenza.