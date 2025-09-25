Statistiche e quote Serie C: Arzignano-Alcione, numeri a confronto

Arzignano e Alcione si preparano ad affrontarsi per la sesta giornata del Girone A di Serie C, in programma giovedì 25 settembre 2025 alle ore 18:30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin. Le due formazioni sono separate da un solo punto e la sfida rappresenta un crocevia importante per consolidare o migliorare la posizione in classifica. Questo articolo si propone di analizzare statistiche, dati recenti e le quote principali dei bookmaker relativi all’incontro.

Arzignano-Alcione: confronto diretto in cerca di riscatto

La sfida tra Arzignano e Alcione mette di fronte due squadre che hanno avuto un inizio di campionato promettente ma non privo di difficoltà. L’Arzignano arriva a questa gara con 7 punti raccolti in 5 giornate, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La squadra vicentina ha segnato e subito lo stesso numero di reti (7 a 7), evidenziando una certa propensione offensiva ma anche alcune disattenzioni nella fase difensiva. In particolare, il rendimento casalingo è stato finora positivo, con l’Arzignano ancora imbattuto davanti ai propri tifosi.

Dall’altra parte, l’Alcione, formazione milanese, si presenta con una solidità difensiva da non sottovalutare: 8 punti in classifica grazie a 2 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta. L’attacco dei lombardi non è ancora particolarmente prolifico (4 reti segnate), ma la difesa si è dimostrata solida, avendo concesso appena 3 gol in 5 partite. Tuttavia, la squadra allenata da Giovanni Cusatis ha faticato nelle trasferte, un aspetto che potrebbe influire sull’esito dell’incontro.

Statistiche comparative tra le due squadre: punti, reti e imbattibilità

Per comprendere meglio la situazione delle due squadre, ecco alcuni dati salienti raccolti nelle prime cinque giornate:

Arzignano – 7 punti: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

Entrambe le formazioni cercano dunque conferme: i padroni di casa puntano sulla propria imbattibilità casalinga, mentre gli ospiti vogliono migliorare il rendimento esterno e trovare la via del gol con maggiore continuità.

Quote principali e mercati disponibili per Arzignano-Alcione

I principali operatori di scommesse propongono quote che riflettono l’equilibrio visto nelle statistiche. Per il mercato “1X2” sono previste valutazioni simili per entrambe le squadre, con una leggera preferenza per la vittoria interna dell’Arzignano grazie al fattore campo e alla solidità mostrata tra le mura amiche. Le quote per l’Alcione vincente sono generalmente più alte, segno che i bookmaker attribuiscono meno probabilità agli ospiti di tornare a casa con i tre punti.

Interessante anche il mercato “Under/Over”: considerando la tendenza dell’Alcione a concedere poco in difesa e il bilancio in parità reti segnate/subite dell’Arzignano, le quote sugli “Under 2.5” gol risultano piuttosto appetibili. Non mancano poi offerte dedicate ai marcatori e agli esiti con doppia chance, pensate per chi preferisce analizzare la partita nei dettagli senza esporsi troppo.

Tendenze e curiosità numeriche: imbattibilità e solidità difensiva

Alcuni dati curiosi emergono osservando il percorso stagionale delle due squadre:

Arzignano non ha ancora perso in casa nella stagione in corso

non ha ancora perso in casa nella stagione in corso Alcione ha subito appena 3 reti in 5 partite, dimostrandosi una delle difese più solide del girone

ha subito appena 3 reti in 5 partite, dimostrandosi una delle difese più solide del girone Entrambe le squadre hanno una differenza reti minima, segnale di equilibrio e attenzione tattica

Nessuna delle due formazioni ha ancora mostrato un attacco particolarmente prolifico, elemento che potrebbe indirizzare la gara su binari di grande attenzione difensiva

Queste tendenze suggeriscono una partita combattuta e tattica, con grande attenzione agli equilibri e alla fase di non possesso.

La sfida tra Arzignano e Alcione si profila come un confronto equilibrato, in cui i dettagli e la tenuta difensiva potrebbero fare la differenza. Le statistiche e le quote confermano il valore simile delle due squadre, rendendo l’appuntamento di Serie C particolarmente interessante per appassionati e osservatori.