Statistiche e Quote Serie C: 16^ giornata tra lotte e sorprese

La Serie C si prepara a vivere una giornata intensa con l’avvio della 16^ giornata, programmata per sabato 29 novembre 2025. Sono ben 11 le partite in programma, distribuite nei tre gironi che compongono il campionato. Il focus principale è sulle posizioni di vertice e sulle dinamiche di classifica che iniziano a delinearsi in modo più netto con l’approssimarsi della fine del girone d’andata.

Serie C: il punto sulla 16^ giornata e partite in programma

Il campionato di Serie C arriva a una tappa cruciale con il 16° turno, offrendo incontri che coinvolgono squadre impegnate sia nella lotta per la promozione sia nella battaglia per evitare la retrocessione. Nel girone A, l’attenzione si concentra su squadre in difficoltà come la Virtus Verona, penultima in classifica, oltre a Ospitaletto e Arzignano, ancora in zona pericolosa. Al contrario, il Renate, in piena zona playoff, affronta una gara casalinga che può rivelarsi importante per consolidare la propria posizione. Da segnalare anche la crisi della Pergolettese, che dopo il cambio di allenatore ospita l’Albinoleffe in una sfida che potrebbe segnare la svolta della stagione.

Nel girone B, spicca la trasferta del Ravenna contro il Pineto, squadra che occupa la settima posizione e si è dimostrata una realtà solida. Il pareggio del Ravenna nella giornata precedente ha permesso all’Arezzo di prendere tre punti di vantaggio. Il girone è caratterizzato da un acceso duello a tre che coinvolge anche l’Ascoli, mentre Ternana, Guidonia e Carpi inseguono a breve distanza.

Nel girone C, la vetta è condivisa da Catania e Salernitana, ma la corsa alla promozione è apertissima con Cosenza e Benevento distanti solo due punti. Da sottolineare il buon momento del Casarano, reduce da due vittorie consecutive, e dell’Audace Cerignola che ha centrato tre successi di fila. Il Catania, impegnato in trasferta contro il Picerno, cerca di sfruttare l’occasione contro una squadra che, pur penultima, ha dato segnali di ripresa nell’ultimo turno.

Lumezzane – Novara (Girone A, ore 14:30)

(Girone A, ore 14:30) Renate – Arzignano (Girone A, ore 14:30)

(Girone A, ore 14:30) Ospitaletto – Virtus Verona (Girone A, ore 17:30)

(Girone A, ore 17:30) Pergolettese – Albinoleffe (Girone A, ore 17:30)

(Girone A, ore 17:30) Forlì – Bra (Girone B, ore 14:30)

(Girone B, ore 14:30) Gubbio – Livorno (Girone B, ore 14:30)

(Girone B, ore 14:30) Pineto – Ravenna (Girone B, ore 17:30)

(Girone B, ore 17:30) Casertana – Cavese (Girone C, ore 14:30)

(Girone C, ore 14:30) Picerno – Catania (Girone C, ore 14:30)

(Girone C, ore 14:30) Altamura – Sorrento (Girone C, ore 17:30)

(Girone C, ore 17:30) Crotone – Giugliano (Girone C, ore 17:30)

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento

Le statistiche delle squadre impegnate nella 16^ giornata di Serie C offrono spunti interessanti:

Virtus Verona si trova in una fase negativa, con risultati deludenti nelle ultime giornate che la mantengono penultima.

Pergolettese ha cambiato recentemente allenatore nel tentativo di invertire una crisi prolungata, mentre l'Albinoleffe si presenta da avversaria ostica.

Renate viaggia stabilmente in zona playoff e può sfruttare il fattore campo contro l'Arzignano, altra squadra in difficoltà.

Nel girone B, il Ravenna ha rallentato dopo il pareggio della scorsa settimana, consentendo all'Arezzo di allungare in classifica.

, il ha rallentato dopo il pareggio della scorsa settimana, consentendo all’ di allungare in classifica. Nel girone C, il Catania ha ritrovato continuità di risultati, condividendo ora la vetta con la Salernitana. Da segnalare anche il recupero di Casarano e Audace Cerignola, entrambi protagonisti di una serie positiva.

Le tendenze delle ultime giornate suggeriscono che le squadre in crescita potrebbero consolidare ulteriormente le rispettive posizioni, mentre quelle in difficoltà sono chiamate a un pronto riscatto per evitare che la situazione si complichi ulteriormente.

Quote principali e scenari per la 16^ giornata di Serie C

Le principali agenzie di scommesse hanno proposto le quote dei match di questa giornata di Serie C sulla base dell’attuale andamento delle squadre. Sebbene non vi sia una squadra favorita in modo assoluto in tutte le partite, alcune quote riflettono il momento positivo o negativo dei club coinvolti.

La Pergolettese, nonostante le difficoltà, parte leggermente favorita contro l'Albinoleffe grazie al fattore campo e alla necessità di ottenere punti salvezza.

Il Renate, in piena corsa playoff, gode di una valutazione favorevole contro l'Arzignano, che invece è chiamato a invertire una tendenza negativa.

Il match tra Pineto e Ravenna viene considerato equilibrato dalle quote, complice la solidità casalinga degli abruzzesi e la voglia di riscatto degli ospiti.

e viene considerato equilibrato dalle quote, complice la solidità casalinga degli abruzzesi e la voglia di riscatto degli ospiti. Nel girone C, il Catania parte da favorito nella trasferta contro il Picerno, ma le recenti sorprese invitano alla cautela nell’interpretazione delle quote.

I valori delle quote testimoniano come la Serie C sia un campionato estremamente equilibrato, in cui il fattore campo e il momento di forma incidono fortemente sui pronostici degli operatori di settore.

Curiosità e trend numerici da tenere sott’occhio

Alcuni dati e curiosità arricchiscono il quadro della 16^ giornata di Serie C:

Il Catania ha ottenuto la vetta della classifica grazie a una serie di risultati utili consecutivi.

La Pergolettese è alla ricerca della prima vittoria casalinga dopo diverse giornate senza successi tra le mura amiche.

Il Casarano ha interrotto una crisi con due vittorie di fila, mentre l'Audace Cerignola è reduce da tre affermazioni consecutive che la rilanciano in zona playoff.

ha interrotto una crisi con due vittorie di fila, mentre l’ è reduce da tre affermazioni consecutive che la rilanciano in zona playoff. La lotta per la promozione è apertissima in tutti i gironi, con distacchi minimi tra le prime della classe.

La 16^ giornata di Serie C promette ancora una volta equilibrio e spettacolo, con molte squadre chiamate a confermare i propri trend positivi o a invertire una rotta negativa. Le statistiche e le quote sottolineano l’incertezza che caratterizza questo campionato, rendendo ogni partita potenzialmente decisiva per la classifica.