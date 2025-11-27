Home | Statistiche e quote Serie B: Spezia, rischio e valori di mercato

L’analisi delle quote e delle statistiche rappresenta un aspetto centrale per comprendere l’andamento della Serie B nella stagione in corso. In particolare, la posizione dello Spezia e delle principali formazioni in lotta per la salvezza fornisce un quadro interessante sulle percezioni dei bookmaker e sulle dinamiche del campionato cadetto. L’attuale fotografia delle quote, aggiornata a un mese dalla fine del girone d’andata, offre spunti preziosi sia per gli addetti ai lavori sia per gli appassionati che vogliono orientarsi tra numeri e trend.

Lo Spezia tra le squadre a rischio: scenario descritto dai bookmakers

Secondo le valutazioni dei principali operatori del settore scommesse, lo Spezia è attualmente inserito tra le squadre più esposte al rischio retrocessione in Serie C. Le Aquile occupano infatti il quarto posto in questa particolare graduatoria, con una quota fissata a 2.50 che segnala un rischio medio-alto. Questo dato suggerisce la presenza di una situazione critica ma non compromessa, dove la squadra guidata da Roberto Donadoni può ancora cambiare il proprio destino. Il recente cambio di allenatore e una partenza con un solo punto nelle prime due partite sotto la nuova gestione evidenziano la necessità di trovare stabilità e continuità. La sessione invernale di mercato rappresenta un possibile punto di svolta, capace di modificare sensibilmente le valutazioni attuali degli analisti. Le prossime gare, tra cui due derby rilevanti contro Sampdoria ed Entella, saranno fondamentali per testare la reazione dello Spezia e determinarne il percorso.

Statistiche comparative: andamento, precedenti e rendimento delle squadre

L’attuale situazione in Serie B vede diverse squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Le principali statistiche comparative tra le formazioni offrono una panoramica dettagliata:

Pescara è la squadra più a rischio secondo i bookmaker, con una quota di 1.44.

è la squadra più a rischio secondo i bookmaker, con una quota di 1.44. Mantova , nonostante una buona partenza stagionale, è valutata a 1.90 dopo aver battuto lo Spezia con un netto 4-1.

, nonostante una buona partenza stagionale, è valutata a 1.90 dopo aver battuto lo con un netto 4-1. Subito dopo si trovano Padova , Spezia , Entella e Südtirol , quest’ultima considerata vulnerabile nonostante le buone annate precedenti.

, , e , quest’ultima considerata vulnerabile nonostante le buone annate precedenti. Carrarese e Bari si attestano su quote intermedie, con i toscani visti come outsider e il Bari chiamato a confermare i progressi rispetto alla scorsa stagione.

e si attestano su quote intermedie, con i toscani visti come outsider e il chiamato a confermare i progressi rispetto alla scorsa stagione. Catanzaro e Reggiana si trovano in una situazione di incertezza, non favorite ma neppure al sicuro.

La presenza di squadre storiche come la Sampdoria tra le inseguitrici per la salvezza con una quota prudente segnala un campionato equilibrato e incerto, dove ogni risultato può modificare le gerarchie.

Quote principali disponibili: panoramica dei valori di mercato

Le quote offerte dai bookmaker permettono di misurare la fiducia e le aspettative riposte nelle diverse squadre. L’attuale tabella delle principali valutazioni recita:

Squadra Quota retrocessione Pescara 1.44 Mantova 1.90 Padova 2.50 Spezia 2.50 Entella 2.50 Südtirol 2.50 Carrarese – Bari – Catanzaro – Reggiana – Sampdoria – Avellino – Empoli 15.00 Cesena 67.00 Frosinone 67.00 Venezia 101.00 Modena 151.00 Palermo 151.00 Monza 251.00

Da notare il caso della Juve Stabia, per la quale non è stata fissata alcuna quota a causa di vicende societarie in corso.

Tendenze e curiosità numeriche sulla Serie B attuale

Alcune tendenze emergono dalle statistiche e dalle valutazioni degli operatori:

Il Mantova si è imposto nettamente sullo Spezia nell’ultimo confronto diretto, rimontando lo svantaggio iniziale e segnando quattro reti.

si è imposto nettamente sullo nell’ultimo confronto diretto, rimontando lo svantaggio iniziale e segnando quattro reti. L’ Entella , neopromossa, si sta rivelando la sorpresa del torneo con un rendimento superiore alle aspettative.

, neopromossa, si sta rivelando la sorpresa del torneo con un rendimento superiore alle aspettative. Südtirol mantiene un buon rendimento pur essendo considerato vulnerabile dagli analisti.

mantiene un buon rendimento pur essendo considerato vulnerabile dagli analisti. Le squadre storiche come Empoli, Cesena, Frosinone, Venezia, Modena, Palermo e soprattutto Monza sono considerate molto solide, con quote di retrocessione alte che ne testimoniano la stabilità.

Questi numeri confermano come la lotta per la permanenza in Serie B sia particolarmente serrata e aperta a colpi di scena.

In conclusione, l’analisi delle quote e delle statistiche relative alla Serie B mette in luce un campionato ricco di incertezze e di squadre in cerca di equilibrio. Il caso Spezia è emblematico di una stagione ancora tutta da scrivere, dove numeri e valutazioni cambiano rapidamente in base a risultati e scelte di mercato.