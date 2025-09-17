Statistiche e quote Serie B: Spezia-Juve Stabia, confronto al Picco

Juve Stabia e Spezia si preparano a scendere in campo sabato 20 settembre alle ore 15.00 allo stadio Picco, per un match di Serie B che promette equilibrio e tensione. Entrambe le formazioni sono a caccia del primo successo stagionale e arrivano all’appuntamento con la necessità di invertire la rotta dopo un avvio privo di vittorie. Il confronto in terra ligure rappresenta dunque un crocevia importante nella corsa ai primi punti pesanti del campionato.

Spezia-Juve Stabia: sfida tra squadre in cerca di riscatto

La partita tra Spezia e Juve Stabia si preannuncia combattuta, considerando il momento delicato vissuto da entrambe le compagini. Da una parte i liguri, guidati da Luca D’Angelo, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e puntano a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi dopo un esordio interno amaro contro Carrarese e il pareggio con Catanzaro. Dall’altra parte, la formazione campana allenata da Ignazio Abate ha mostrato una certa solidità difensiva ma fatica a trovare la via del gol, come testimoniano i tre pareggi consecutivi ottenuti nelle prime giornate. La trasferta di La Spezia rappresenta per le “vespe” l’occasione di cambiare marcia e ottenere il primo successo.

Statistiche a confronto: rendimento e precedenti storici

Analizzando le statistiche delle due squadre in questo avvio di campionato emergono alcune similitudini:

Juve Stabia : 3 pareggi nelle prime 3 giornate (1-1 contro Virtus Entella , 0-0 contro Venezia e Reggiana ), solo 1 gol segnato e 2 clean sheet consecutivi.

: 3 pareggi nelle prime 3 giornate (1-1 contro , 0-0 contro e ), solo 1 gol segnato e 2 clean sheet consecutivi. Spezia: sconfitta all’esordio con Carrarese (0-2), pareggio interno con Catanzaro (0-0) e pareggio esterno con Empoli (1-1). Due punti in tre gare e difficoltà offensive evidenti.

Nei precedenti storici al Picco regna l’equilibrio: in quattro sfide disputate, si registrano una vittoria per parte e due pareggi. Questi dati confermano l’imprevedibilità della sfida e la sostanziale parità tra le due squadre ogni volta che si sono incontrate in Liguria.

Quote principali: chi è favorito secondo i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse offrono uno scenario che vede leggermente favorita la squadra di casa. Ecco le quote aggiornate per i segni classici 1X2:

Esito Quota Vittoria Spezia 1.95 Pareggio 3.20 Vittoria Juve Stabia 4.00

I valori indicano come i bookmaker ritengano lo Spezia leggermente avanti nei pronostici, anche grazie al fattore campo. Tuttavia, la quota relativamente alta per il successo interno e la valutazione del pareggio a 3.20 riflettono l’incertezza che accompagna questo confronto, mentre il successo della Juve Stabia è considerato una sorpresa ma non impossibile.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle prime giornate e dei precedenti:

Juve Stabia ha subito un solo gol in tre partite, confermando una buona organizzazione difensiva.

ha subito un solo gol in tre partite, confermando una buona organizzazione difensiva. La squadra campana ha segnato una sola rete in 270 minuti: la sterilità offensiva resta il principale limite.

Spezia non ha ancora segnato davanti al proprio pubblico in questa stagione ( Picco a reti inviolate in due gare su due).

non ha ancora segnato davanti al proprio pubblico in questa stagione ( a reti inviolate in due gare su due). Nei quattro precedenti al Picco tra le due formazioni, mai nessuna squadra è riuscita a segnare più di due reti.

Queste tendenze suggeriscono una sfida all’insegna dell’equilibrio e delle difese, in cui potrebbe bastare un episodio per rompere l’inerzia.

In sintesi, Spezia e Juve Stabia si affrontano in un match dal risultato incerto, con le statistiche che raccontano di due squadre solide ma ancora alla ricerca della giusta continuità offensiva. L’equilibrio dei precedenti e le quote dei bookmaker rendono questa sfida particolarmente interessante per chi segue il campionato di Serie B e le relative dinamiche statistiche.