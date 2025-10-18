Statistiche e quote Serie B: Pescara-Carrarese in equilibrio

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 15:00, lo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ospita l’incontro tra Pescara e Carrarese valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2025/2026. La sfida vede contrapposte due squadre con obiettivi e stati d’animo ben diversi: i padroni di casa cercano riscatto, mentre gli ospiti sognano di consolidare la propria posizione in zona playoff.

Analisi dell’evento: contesto e motivazioni delle due squadre

La gara tra Pescara e Carrarese rappresenta un appuntamento importante per entrambe le compagini. Da un lato, i biancazzurri allenati da Vincenzo Vivarini si trovano in una situazione difficile: la sconfitta per 4 a 1 contro la Sampdoria nell’ultimo turno e l’espulsione di Brosco (oggi squalificato) hanno aggravato la posizione in classifica, lasciando la squadra a quota 5 punti e al terzultimo posto. La necessità di invertire la rotta è evidente, poiché serve un risultato positivo per risalire la graduatoria e ridare fiducia all’ambiente.

Dall’altro, la Carrarese vive un buon momento: con 10 punti, gli uomini di Calabro sono ottavi, in piena zona playoff, e hanno mostrato solidità e determinazione. Dopo due pareggi, i toscani hanno infatti battuto nettamente la Juve Stabia per 3 a 0, evidenziando una buona organizzazione di gioco e una certa efficacia offensiva. L’obiettivo è quello di continuare su questa strada per coltivare il sogno promozione.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti tra le squadre

Analizzando il rendimento delle due formazioni emerge un quadro contrapposto:

Pescara : una sola vittoria in sette giornate, diversi passi falsi e una difesa che ha mostrato alcune lacune, come testimoniato dalla pesante sconfitta con la Sampdoria .

: una sola vittoria in sette giornate, diversi passi falsi e una difesa che ha mostrato alcune lacune, come testimoniato dalla pesante sconfitta con la . Carrarese: dopo una fase iniziale altalenante, la squadra ha ritrovato equilibrio e fiducia, come dimostra il successo ottenuto contro la Juve Stabia prima della sosta grazie alle reti di Schiavi, Hasa e Zanon.

Nel confronto diretto più recente, le due squadre non si sono affrontate spesso negli ultimi anni, il che rende la partita ancora più incerta e interessante dal punto di vista statistico.

Focus sulle quote principali dei bookmakers per la partita

Le principali agenzie di scommesse, tra cui Sisal, offrono una panoramica sulle probabilità di esito per l’incontro:

Esito Quota Vittoria Pescara 2.90 Pareggio 3.10 Vittoria Carrarese 2.50

Il divario in classifica si riflette nelle quote, che vedono leggermente favorita la Carrarese, pur lasciando aperte tutte le possibilità di risultato. Il successo dei biancazzurri viene quotato a 2.90, mentre quello dei toscani è proposto a 2.50. Il pareggio si attesta a 3.10, segno di un equilibrio sostanziale nelle valutazioni dei bookmakers.

Tendenze e curiosità numeriche: cosa dicono i dati recenti

Alcuni trend e dati numerici possono offrire spunti interessanti per comprendere meglio la partita:

Pescara ha faticato in queste prime giornate soprattutto in fase difensiva, con diverse reti subite e una sola vittoria all’attivo.

ha faticato in queste prime giornate soprattutto in fase difensiva, con diverse reti subite e una sola vittoria all’attivo. Carrarese ha mostrato una crescita significativa nelle ultime uscite, riuscendo a segnare tre reti senza subirne nell’ultima partita contro una diretta concorrente playoff.

ha mostrato una crescita significativa nelle ultime uscite, riuscendo a segnare tre reti senza subirne nell’ultima partita contro una diretta concorrente playoff. Entrambe le squadre hanno vissuto cambiamenti tattici: Pescara schiererà un 3-4-2-1, mentre la Carrarese opterà per un 3-5-2, a testimonianza della ricerca di maggior equilibrio e solidità.

La sfida tra Pescara e Carrarese si preannuncia aperta e combattuta, con entrambe le compagini motivate a raggiungere i propri obiettivi. Le statistiche e le quote mostrano una certa incertezza sull’esito finale, segno di un confronto che promette equilibrio e interesse fino all’ultimo minuto.