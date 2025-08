Home | Statistiche e quote Serie B: Palermo, Venezia, Empoli in vetta

La nuova stagione di Serie B si prepara a prendere il via il 22 agosto con la sfida tra Pescara e Cesena, inaugurando un campionato che si preannuncia tra i più equilibrati e imprevedibili degli ultimi anni. La corsa alla promozione in Serie A vede protagoniste società storiche e nuove realtà emergenti, con le prime previsioni dei principali bookmakers che offrono una panoramica dettagliata sulle gerarchie e le ambizioni delle squadre ai nastri di partenza.

Panoramica sull’evento: una Serie B mai così incerta

L’edizione 2025-26 della Serie B si apre tra grandi aspettative, con il calendario che vedrà impegnate per la prima volta nella stagione compagini come Padova, Virtus Entella e Avellino, neopromosse dalla Serie C dopo una brillante regular season. Accanto a loro, squadre retrocesse dalla massima serie – come Monza, Venezia ed Empoli – cercheranno il pronto riscatto. Spicca anche il percorso della Sampdoria, reduce da un’annata complicata ma desiderosa di ritrovare stabilità, e quello del Catanzaro, considerato una delle possibili sorprese del torneo. Il campionato prenderà il via ufficialmente con Pescara-Cesena il 22 agosto e si concluderà con Sampdoria-Modena il 25 agosto, inaugurando una stagione ricca di sfide e colpi di scena.

Le statistiche delle favorite: Rosa, forma e precedenti

Secondo le valutazioni dei principali operatori del settore, il trio di testa è composto da Palermo, Venezia ed Empoli. Queste squadre, grazie alla solidità delle loro rose e all’esperienza maturata negli ultimi anni, si candidano come principali favorite per la promozione diretta. Ecco alcuni punti chiave relativi alle principali favorite:

Palermo : Allenato da Filippo Inzaghi , reduce da una stagione di successo in Pisa , i rosanero possono contare su un organico di primo piano e su una campagna acquisti di spessore.

: Allenato da , reduce da una stagione di successo in , i rosanero possono contare su un organico di primo piano e su una campagna acquisti di spessore. Venezia : Sotto la guida di Stroppa , il club lagunare desidera riscattare l’ultima retrocessione e vanta una rosa competitiva e strutturata.

: Sotto la guida di , il club lagunare desidera riscattare l’ultima retrocessione e vanta una rosa competitiva e strutturata. Empoli: Forte di una lunga esperienza tra A e B, la squadra toscana si affida alla continuità e a giocatori chiave per puntare al vertice.

Alle spalle delle favorite, realtà come Spezia, Monza, Sampdoria e Frosinone restano in agguato, pronte a sfruttare ogni passo falso per inserirsi nella lotta alla promozione. Il Catanzaro, con il suo mix di giovani talenti e veterani, viene considerato una possibile outsider, in grado di sorprendere grazie alla crescente fiducia nel progetto tecnico e societario.

Quote principali per la vittoria finale: panoramica dei bookmakers

Le quote dei bookmakers, tra cui Snai, Eurobet e Bet365, definiscono la griglia delle favorite e delle possibili sorprese. Di seguito una tabella comparativa delle principali quote per la vittoria del campionato:

Squadra Snai Eurobet Bet365 Palermo 2.75 3.25 3.50 Venezia 4.50 4.00 4.50 Empoli 6.5 8.00 8.00 Spezia 6.5 8.00 8.00 Monza 10 8.00 9.00 Sampdoria 10 12.00 15.00 Catanzaro 20 21.00 21.00

Queste cifre evidenziano come la quota assegnata al Palermo sia la più bassa, a testimonianza di una fiducia diffusa nei confronti della formazione siciliana. Il Venezia segue a breve distanza, mentre Empoli si attesta poco più indietro. Interessante notare la posizione di Catanzaro, che gode di valutazioni omogenee e viene considerato tra le possibili sorprese, al pari di squadre come Frosinone e Bari.

Tendenze e curiosità: numeri e statistiche da tenere d’occhio

Tra i dati più rilevanti emersi dalle analisi dei bookmakers vi sono alcune tendenze che potrebbero influenzare lo sviluppo del torneo:

Il Catanzaro è tra le squadre con la quota più stabile tra i diversi operatori, segno di una valutazione condivisa sulla sua competitività.

è tra le squadre con la quota più stabile tra i diversi operatori, segno di una valutazione condivisa sulla sua competitività. Il pubblico del Ceravolo rappresenta un fattore importante: la campagna abbonamenti mira a superare le 6000 tessere, testimoniando il grande entusiasmo attorno alla squadra calabrese.

rappresenta un fattore importante: la campagna abbonamenti mira a superare le 6000 tessere, testimoniando il grande entusiasmo attorno alla squadra calabrese. Le quote sono destinate a variare con l’avanzare del calciomercato: le scelte dirigenziali e i nuovi innesti potranno modificare radicalmente lo scenario, soprattutto per le formazioni di seconda fascia.

Negli ultimi anni, la Serie B si è caratterizzata per l’equilibrio e la presenza di outsider capaci di inserirsi nella lotta promozione dalla seconda metà della stagione.

In conclusione, le prime analisi dei bookmakers tracciano uno scenario in cui Palermo, Venezia ed Empoli partono da posizioni privilegiate, ma il margine per sorprese e ribaltoni resta ampio. Il campionato di Serie B 2025-26 si prospetta quindi avvincente e ricco di spunti di interesse, sia per la qualità delle squadre in campo, sia per la costante evoluzione delle quote che rispecchiano l’incertezza e la competitività della competizione.