Home | Statistiche e quote Serie B: Palermo-Venezia e Frosinone-Cesena top

La Serie B torna protagonista con il turno infrasettimanale valido per la sesta giornata, che si disputa tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre, con tutte le partite in programma alle ore 20:30. Il calendario propone sfide di grande interesse sia per la vetta sia per la coda della classifica, con particolare attenzione a Palermo-Venezia e Frosinone-Cesena, due big match che promettono emozioni e potrebbero rimescolare le posizioni di testa. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, le quote disponibili e le curiosità numeriche di questa giornata.

Big match di giornata: Palermo-Venezia e Frosinone-Cesena

La sesta giornata di Serie B si apre con due incontri di altissima caratura: Frosinone-Cesena e Palermo-Venezia. Entrambe le partite vedono affrontarsi squadre in ottima forma e con ambizioni di vertice.

Frosinone e Cesena sono appaiate a 11 punti in classifica e sono ancora imbattute, a soli due punti dalla capolista Modena .

e sono appaiate a 11 punti in classifica e sono ancora imbattute, a soli due punti dalla capolista . I ciociari vengono da una roboante vittoria esterna per 5-1 contro il Mantova , mettendo in mostra una grande varietà di marcatori e un attacco prolifico.

, mettendo in mostra una grande varietà di marcatori e un attacco prolifico. Cesena ha pareggiato 1-1 contro il Palermo nell’ultimo turno, con qualche rimpianto per un gol mancato che avrebbe potuto cambiare l’esito del match.

ha pareggiato 1-1 contro il nell’ultimo turno, con qualche rimpianto per un gol mancato che avrebbe potuto cambiare l’esito del match. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni che si sono distinte per solidità difensiva e organizzazione di gioco.

Allo stadio Barbera, il Palermo affronta il Venezia in una sfida che rievoca sapori di massima serie. I rosanero hanno mostrato una difesa quasi impenetrabile, con sole due reti subite, e si affidano al calore di almeno 30.000 spettatori. Il Venezia, reduce da una vittoria sullo Spezia, punta a dare continuità ai risultati positivi nonostante i precedenti sorridano ai lagunari (ultime tre gare al Barbera vinte dai veneti senza subire gol).

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

Analizzando i numeri delle squadre coinvolte nei match più attesi, emergono diversi dati significativi.

Palermo : 11 punti in classifica, miglior difesa della categoria con 2 gol subiti, imbattuto nelle prime cinque giornate.

: 11 punti in classifica, miglior difesa della categoria con 2 gol subiti, imbattuto nelle prime cinque giornate. Venezia : 8 punti, terza miglior difesa (5 gol subiti), reduce da un successo che ha rilanciato la squadra dopo alcune difficoltà.

: 8 punti, terza miglior difesa (5 gol subiti), reduce da un successo che ha rilanciato la squadra dopo alcune difficoltà. Negli ultimi tre scontri diretti in Sicilia, il Venezia ha sempre avuto la meglio, segnando complessivamente 5 gol senza subirne.

ha sempre avuto la meglio, segnando complessivamente 5 gol senza subirne. Frosinone : imbattuto, secondo miglior attacco dopo il Modena , con un rendimento in trasferta molto positivo.

: imbattuto, secondo miglior attacco dopo il , con un rendimento in trasferta molto positivo. Cesena: stesso punteggio dei ciociari, ma con una difesa leggermente più perforabile.

Altri incontri interessanti vedono l’Avellino cercare il quarto successo consecutivo contro un Padova in ripresa, mentre il Modena, capolista con 13 punti, sfida una Carrarese ancora alla ricerca di continuità dopo un inizio promettente.

Quote principali disponibili per la sesta giornata

Le principali agenzie di scommesse propongono mercati equilibrati per i due big match, a testimonianza dell’incertezza che caratterizza questo turno.

Partita Vittoria 1 Pareggio Vittoria 2 Frosinone–Cesena 2.50 3.10 2.80 Palermo–Venezia 2.20 3.20 3.10

Le quote evidenziano l’equilibrio e la difficoltà di individuare una vera favorita. In particolare, Palermo leggermente avanti nei pronostici, mentre tra Frosinone e Cesena il margine è minimo. Anche le altre sfide come Padova-Avellino, Virtus Entella-Bari e Empoli-Monza presentano quote molto ravvicinate, segno di una Serie B estremamente competitiva.

Tendenze numeriche e curiosità della giornata

Oltre alle statistiche di classifica e alle quote, spiccano alcune tendenze che possono influenzare l’esito delle partite:

Palermo è la squadra con la miglior difesa, ma non batte il Venezia in casa da tre incontri.

è la squadra con la miglior difesa, ma non batte il in casa da tre incontri. Modena e Frosinone restano le uniche imbattute tra le prime posizioni.

e restano le uniche imbattute tra le prime posizioni. Empoli e Mantova vantano le peggiori difese con 11 reti subite.

e vantano le peggiori difese con 11 reti subite. Avellino è la rivelazione: 10 punti e tre vittorie di fila.

è la rivelazione: 10 punti e tre vittorie di fila. Bari e Spezia sorprendono in negativo, con soli 2 punti raccolti.

e sorprendono in negativo, con soli 2 punti raccolti. Tra i bomber, Ettore Gliozzi (Modena) e Bohdan Popov (Empoli) guidano la classifica marcatori con 4 gol.

Questi dati sottolineano quanto la stagione sia ancora aperta e come ogni turno possa riservare sorprese, sia in vetta che in zona salvezza.

In conclusione, la sesta giornata di Serie B si presenta come un appuntamento cruciale per molte squadre sia nelle posizioni di vertice che nelle retrovie. Le statistiche e le quote confermano l’equilibrio del torneo e l’incertezza che rende ogni partita interessante sia per gli appassionati di calcio che per chi osserva il campionato da un punto di vista statistico. Gli incontri di questa settimana potrebbero rappresentare un primo snodo importante nella corsa alla promozione e alla salvezza.