Statistiche e quote Serie B: Palermo, difesa da record

La Serie B si prepara a vivere una nuova giornata di campionato e tra le squadre più osservate c’è sicuramente il Palermo, protagonista di un avvio di stagione in cui la solidità difensiva si sta rivelando il vero punto di forza. In vista della prossima trasferta contro lo Spezia, in programma sabato 4 ottobre, l’attenzione è tutta sulle statistiche e sulle quote che accompagnano i rosanero in questo momento delicato della stagione.

La difesa del Palermo: numeri da primato in Serie B

Il Palermo si sta distinguendo per una retroguardia di ferro, capace di concedere pochissimo agli avversari. Dopo alcune giornate di campionato, la formazione guidata da Inzaghi può vantare la miglior difesa della Serie B, avendo subito solamente due gol: uno all’esordio contro la Reggiana (per una sfortunata deviazione di Bani) e uno nella trasferta di Cesena. Questo dato risalta ancora di più considerando che spesso la squadra ha dovuto affrontare partite complicate senza l’apporto di elementi chiave come Magnani, inizialmente previsto come titolare.

Solo 2 gol subiti in 5 giornate.

4 clean sheet ottenuti, di cui 3 con Joronen in porta.

in porta. Difesa compatta anche contro attacchi di peso come quello del Venezia.

La solidità difensiva ha permesso al Palermo di restare imbattuto anche quando la produzione offensiva è calata, come dimostrato nel recente pareggio a reti inviolate contro il Venezia.

Analisi del rendimento: protagonisti e alternative in difesa

Il reparto arretrato rosanero si sta rivelando estremamente affidabile grazie non solo alla qualità individuale, ma anche alla flessibilità tattica. Tra i protagonisti spiccano:

Diakité : in crescita rispetto alla scorsa stagione, si distingue per puntualità negli anticipi e capacità di proporsi in avanti.

: in crescita rispetto alla scorsa stagione, si distingue per puntualità negli anticipi e capacità di proporsi in avanti. Bani : vero e proprio muro nella zona centrale, già autore di una rete e spesso tra i migliori in campo. Da segnalare le tre ammonizioni rimediate in sei partite, dato che testimonia un gioco molto aggressivo.

: vero e proprio muro nella zona centrale, già autore di una rete e spesso tra i migliori in campo. Da segnalare le tre ammonizioni rimediate in sei partite, dato che testimonia un gioco molto aggressivo. Ceccaroni : pilastro della retroguardia, costretto però a saltare la prossima gara per squalifica dopo il doppio giallo rimediato contro il Venezia .

: pilastro della retroguardia, costretto però a saltare la prossima gara per squalifica dopo il doppio giallo rimediato contro il . Peda : sempre più presente nelle rotazioni, dimostra affidabilità sia come centrale che come braccetto, qualità maturata anche grazie all’esperienza alla Juve Stabia .

: sempre più presente nelle rotazioni, dimostra affidabilità sia come centrale che come braccetto, qualità maturata anche grazie all’esperienza alla . Pierozzi e Veroli: duttili e pronti a ricoprire più ruoli a seconda delle esigenze.

La forza di questa difesa sta anche nella capacità di adattarsi alle varie situazioni di gioco, con rotazioni continue e alternative pronte a subentrare nei momenti chiave.

Quote principali e situazione attuale sul mercato scommesse

Le prestazioni difensive del Palermo stanno influenzando anche il mercato delle quote. I principali bookmaker, infatti, tendono a proporre quote molto basse sull’esito “Under 2.5” nelle partite dei rosanero, vista la scarsa propensione delle gare a terminare con molti gol. Allo stesso modo, il segno “No Goal” (nessuna delle due squadre segna) è spesso considerato tra le opzioni più probabili quando il Palermo gioca, soprattutto in trasferta.

Esito Quota media Under 2.5 1.65 No Goal 1.80 Vittoria Palermo 2.50 Pareggio 3.10

Questi valori, seppur indicativi e soggetti a variazioni, riflettono la fiducia degli operatori nella fase difensiva del Palermo, considerata tra le più affidabili del campionato.

Curiosità numeriche e tendenze sulle gare dei rosanero

Alcuni dati statistici rendono ancora più interessante l’analisi della difesa del Palermo:

Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 5 gare.

ha mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 5 gare. Nelle ultime 2 partite la squadra ha raccolto punti nonostante le difficoltà offensive.

Il blocco difensivo spesso gioca molto basso ma con grande lucidità, senza mai perdere l’equilibrio.

Nessun gol subito nelle ultime 3 gare giocate in casa.

Un’ulteriore curiosità riguarda la gestione delle ammonizioni: Bani, con 3 cartellini gialli in sei gare, si conferma tra i più “ruvidi” della categoria, ma la sua presenza si è rivelata determinante per il rendimento della linea difensiva.

In conclusione, il Palermo si conferma come una delle squadre più solide e difficili da superare in Serie B. Le statistiche difensive e le quote dei bookmaker sottolineano l’importanza del reparto arretrato, che potrebbe continuare a essere l’arma in più anche nelle prossime sfide, a partire dal delicato confronto con lo Spezia.