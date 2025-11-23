Home | Statistiche e quote Serie B: Modena-Südtirol e Mantova-Spezia

Serie B entra nel vivo con la 13a giornata del campionato 2025-26 e presenta due sfide cariche di spunti statistici e dati interessanti: Modena–Südtirol e Mantova–Spezia. Le gare, in programma domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00 rispettivamente allo Stadio Alberto Braglia di Modena e al Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova, mettono a confronto squadre con obiettivi opposti: la rincorsa alla vetta dei gialloblù e la lotta salvezza per le altre tre contendenti. Ecco un’analisi dettagliata di statistiche, quote e curiosità che caratterizzano questi match.

Modena–Südtirol: obiettivi diversi e dati stagionali a confronto

La sfida tra Modena e Südtirol vede i padroni di casa, secondi in classifica con 25 punti in 12 gare (7 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 21 gol fatti, 8 subiti), puntare al primato in attesa dei risultati di Monza e Cesena. Gli altoatesini, invece, occupano la sedicesima posizione con 12 punti (2 successi, 6 pareggi, 4 sconfitte; 14 reti segnate, 17 incassate) e cercano punti preziosi per uscire dalla zona playout.

Modena imbattuto in casa da cinque partite, con almeno due gol segnati in ciascuna occasione (12 reti complessive).

imbattuto in casa da cinque partite, con almeno due gol segnati in ciascuna occasione (12 reti complessive). Südtirol specialista dei pareggi esterni: cinque X in sei trasferte di campionato e una serie senza vittorie fuori casa che dura da sette gare.

specialista dei pareggi esterni: cinque X in sei trasferte di campionato e una serie senza vittorie fuori casa che dura da sette gare. Gli uomini di Sottil mostrano un possesso palla superiore (52,5%) e un pressing efficace (PPDA 9,6), mentre il Südtirol si affida a compattezza e transizioni rapide, con una precisione al tiro del 47,9%.

Nei precedenti recenti il bilancio si è riequilibrato: dopo un periodo favorevole ai canarini, gli altoatesini hanno ottenuto un successo (2-1) e un pari (0-0) negli ultimi due incroci cadetti.

Mantova–Spezia: statistiche, forma e precedenti in zona salvezza

La gara tra Mantova e Spezia è un vero e proprio scontro diretto per la permanenza in Serie B. I virgiliani sono diciassettesimi con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte; 9 gol fatti, 18 subiti) e arrivano da due vittorie consecutive per 1-0. Gli ospiti, diciottesimi con 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi, 6 sconfitte; 11 gol segnati, 16 incassati), faticano in trasferta ma hanno comunque colto una vittoria netta ad Avellino (4-0) nelle ultime settimane.

Il Mantova è imbattuto da sei gare di Serie B contro lo Spezia (2 vittorie, 4 pareggi).

è imbattuto da sei gare di contro lo (2 vittorie, 4 pareggi). Tutti i 9 gol dei virgiliani sono stati segnati da giocatori italiani, mentre lo Spezia fa registrare uno dei minutaggi più bassi per calciatori italiani nella categoria.

fa registrare uno dei minutaggi più bassi per calciatori italiani nella categoria. Il capocannoniere virgiliano è Leonardo Mancuso (4 reti), vera “bestia nera” dei liguri con 6 gol in 11 precedenti.

In termini di disciplina, la squadra di Donadoni ha collezionato diverse espulsioni e si segnala per l’agonismo, ma anche per qualche rischio di troppo nei duelli.

Le principali quote dei match: equilibrio e favorita la squadra di casa

Per quanto riguarda le quote principali, le agenzie di scommesse indicano il Modena come favorito contro il Südtirol, con la vittoria dei padroni di casa quotata a 1.65, il pareggio a 3.55 e il successo degli ospiti a 5.00. Nel caso di Mantova–Spezia, equilibrio leggermente sbilanciato verso gli ospiti: il segno 2 (vittoria Spezia) è a 2.60, mentre il successo interno del Mantova si attesta a 2.75. Il pareggio è il risultato meno probabile, quotato a 3.10.

Partita 1 X 2 Modena–Südtirol 1.65 3.55 5.00 Mantova–Spezia 2.75 3.10 2.60

Questi valori rispecchiano il diverso momento delle squadre e le statistiche raccolte finora nel campionato.

Curiosità e tendenze: numeri in evidenza e giocatori chiave

Modena non ha mai perso punti da situazione di vantaggio, mentre il Südtirol ne ha dissipati ben 11 dopo essere passato in vantaggio.

non ha mai perso punti da situazione di vantaggio, mentre il ne ha dissipati ben 11 dopo essere passato in vantaggio. Ettore Gliozzi è tra i migliori marcatori della Serie B con 7 reti, supportato da esterni offensivi capaci di creare numerose occasioni.

è tra i migliori marcatori della con 7 reti, supportato da esterni offensivi capaci di creare numerose occasioni. Salvatore Molina ha già prodotto 19 occasioni da gol per il Südtirol , confermando la tendenza della squadra a sviluppare gioco sulle fasce.

ha già prodotto 19 occasioni da gol per il , confermando la tendenza della squadra a sviluppare gioco sulle fasce. Nel Mantova il dato dei gol segnati da soli italiani spicca per unicità, mentre Spezia si fa notare per la presenza di elementi internazionali e per alcune difficoltà in fase di impostazione (diversi errori nei passaggi da parte di Wisniewski e Mateju).

Le partite della 13a giornata di Serie B promettono quindi equilibrio e lotta serrata, sia in chiave alta classifica che nella parte bassa, con dati e statistiche che offrono chiavi di lettura interessanti per appassionati e osservatori.

In conclusione, Modena–Südtirol e Mantova–Spezia rappresentano due facce della stessa medaglia: da un lato la rincorsa al vertice, dall’altro la battaglia per la salvezza. Statistiche, quote e numeri confermano quanto questi incontri siano cruciali per la stagione in corso e destinati a lasciare il segno nella corsa della Serie B 2025-26.