Statistiche e quote Serie B: Modena e Palermo-Monza al centro

La Serie B torna protagonista con il turno infrasettimanale valido per la decima giornata, in programma tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre. Le sfide, che si disputeranno tutte alle 20:30, vedranno impegnate le principali pretendenti alla promozione e squadre in cerca di punti salvezza. Particolare attenzione su Reggiana-Modena, derby emiliano che vede la capolista impegnata in trasferta, e su Palermo-Monza, sfida che può valere il secondo posto in classifica.

Modena capolista: il derby a Reggio Emilia e le insidie

Il Modena arriva a questo appuntamento da imbattuta e forte del primato in classifica, con 21 punti conquistati e una striscia positiva che la rende la formazione da battere. L’ultimo successo, ottenuto contro l’Empoli per 2-1, ha ulteriormente rafforzato le certezze dei “canarini”, che possono contare su un reparto offensivo prolifico guidato da Ettore Gliozzi, attuale capocannoniere con 6 reti. La solidità difensiva è un altro punto di forza, con pochi gol subiti e una predisposizione al controllo della partita. Dall’altra parte la Reggiana vuole riscattarsi dopo la sconfitta netta subita dal Monza nell’ultimo turno, che ha interrotto la serie positiva dei “granata”. Con 12 punti raccolti, la squadra emiliana cerca un risultato di prestigio per avvicinarsi alla zona playoff, sfruttando la spinta del pubblico nel derby. Gli stimoli non mancano: una vittoria rilancerebbe le ambizioni della Reggiana in una classifica ancora molto corta.

Palermo-Monza: scontro diretto per il secondo posto

Grande attesa allo stadio Renzo Barbera dove il Palermo, reduce dalla sconfitta contro il Catanzaro, cerca riscatto contro il Monza, formazione in netta crescita e reduce da tre vittorie consecutive. I rosanero, dopo aver perso imbattibilità e secondo posto, devono ritrovare lucidità soprattutto in fase offensiva: le 10 reti segnate finora rappresentano un bottino inferiore rispetto ad altre squadre in zona playoff.Il Monza si presenta con una difesa solida e un attacco efficace, elementi che hanno permesso il sorpasso proprio ai danni del Palermo. La squadra lombarda condivide la seconda posizione con il Cesena e punta a consolidare il piazzamento. L’attesa è alta anche sugli spalti, con oltre 30.000 tifosi previsti. Per il Palermo è fondamentale sfruttare il fattore campo dopo tre pareggi e due vittorie nelle cinque gare interne.

Forma e rendimento: il punto sulle squadre di vertice

Analizzando il rendimento recente delle squadre di vertice, emergono alcune tendenze interessanti:

Modena : imbattuta dopo nove turni, miglior difesa e attacco tra i più prolifici, trascinata dai gol di Gliozzi .

: imbattuta dopo nove turni, miglior difesa e attacco tra i più prolifici, trascinata dai gol di . Monza : tre successi consecutivi, difesa solida e capacità di vincere anche in trasferta.

: tre successi consecutivi, difesa solida e capacità di vincere anche in trasferta. Palermo : calo di rendimento, con la necessità di ritrovare efficacia sotto porta e stabilità difensiva.

: calo di rendimento, con la necessità di ritrovare efficacia sotto porta e stabilità difensiva. Cesena: in serie positiva, cerca la terza vittoria di fila contro una Carrarese in grande forma.

Nella zona bassa, invece, preoccupano le statistiche di Mantova e Pescara, entrambe alle prese con un rendimento negativo e pochi punti raccolti.

Quote principali e scenari di mercato per la decima giornata

Le quote dei principali bookmaker per le sfide di cartello riflettono l’equilibrio e le incertezze della Serie B:

Reggiana-Modena : il successo esterno della capolista è leggermente favorito, ma il derby lascia spazio a possibili sorprese.

: il successo esterno della capolista è leggermente favorito, ma il derby lascia spazio a possibili sorprese. Palermo-Monza : le quote sono molto vicine, con un leggero favore per i padroni di casa, ma il Monza gode di una striscia positiva che rende l’esito aperto.

: le quote sono molto vicine, con un leggero favore per i padroni di casa, ma il gode di una striscia positiva che rende l’esito aperto. Cesena-Carrarese: il Cesena parte con i favori del pronostico, ma la Carrarese è in serie positiva e può mettere in difficoltà i bianconeri.

Le gare in zona salvezza, come Mantova-Catanzaro, vedono invece favoriti i calabresi dopo il primo successo stagionale contro il Palermo.

Tendenze, curiosità e statistiche della decima giornata

L’analisi dei numeri evidenzia alcune curiosità:

Modena unica imbattuta, con 21 punti su 27 disponibili.

unica imbattuta, con 21 punti su 27 disponibili. Gliozzi ( Modena ) è il miglior marcatore della categoria.

( ) è il miglior marcatore della categoria. Carrarese imbattuta da cinque turni, con tre pareggi e due vittorie.

imbattuta da cinque turni, con tre pareggi e due vittorie. Catanzaro e Mantova tra le squadre meno prolifiche: 8 e 6 gol realizzati rispettivamente.

e tra le squadre meno prolifiche: 8 e 6 gol realizzati rispettivamente. Sudtirol ancora imbattuto in trasferta.

Questi trend suggeriscono un campionato equilibrato, dove i valori tecnici vanno di pari passo con le motivazioni e la forma del momento.

In conclusione, la decima giornata di Serie B si presenta ricca di spunti sia dal punto di vista statistico che delle quote. Il confronto tra le squadre di vertice e le lotte in coda offrono uno sguardo interessante su una competizione sempre più combattuta, dove ogni dettaglio può fare la differenza in classifica.