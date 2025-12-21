Statistiche e quote Serie B: Mantova-Empoli ed Entella-Südtirol

La 17a giornata della Serie B 2025-26 propone due sfide cruciali in chiave salvezza: Mantova-Empoli e Virtus Entella–Südtirol. Entrambi i match, in programma domenica 21 dicembre 2025, offrono spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle tendenze numeriche, fornendo una panoramica dettagliata sullo stato di forma delle squadre coinvolte e sulle principali quote offerte dai bookmaker.

Un turno di Serie B decisivo per la corsa salvezza: focus su Mantova-Empoli e Virtus Entella–Südtirol

Mantova-Empoli si giocherà alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. I padroni di casa, attualmente 18° con 14 punti, hanno la necessità di invertire una rotta negativa fatta di 10 sconfitte in 16 partite e la peggior difesa casalinga della categoria. Gli ospiti invece occupano la 10a posizione con 20 punti, ma sono reduci da due stop consecutivi che hanno rallentato la corsa playoff. Poco prima, alle 15:00, il Comunale di Chiavari ospiterà Virtus Entella–Südtirol, sfida tra sestultima e quintultima della graduatoria, entrambe ferme a quota 15 punti. I liguri cercano una vittoria scaccia-crisi, mentre gli altoatesini puntano a confermare la loro solidità, testimoniata da ben 9 pareggi in stagione.

Statistiche comparative: andamento e numeri chiave delle ultime giornate

Analizzare le statistiche recenti aiuta a comprendere i trend delle formazioni:

Mantova : 6 punti nelle ultime 5 giornate (2 vittorie, 3 sconfitte), con una notevole capacità di andare al tiro (173 conclusioni totali, 91 nello specchio) ma scarsa concretezza sotto porta.

: 6 punti nelle ultime 5 giornate (2 vittorie, 3 sconfitte), con una notevole capacità di andare al tiro (173 conclusioni totali, 91 nello specchio) ma scarsa concretezza sotto porta. Empoli : 9 punti nelle ultime 5 (3 vittorie, 2 sconfitte). I toscani si distinguono per la miglior percentuale di conversione tiri/gol (circa 18%).

: 9 punti nelle ultime 5 (3 vittorie, 2 sconfitte). I toscani si distinguono per la miglior percentuale di conversione tiri/gol (circa 18%). Virtus Entella : nessuna vittoria nelle ultime 5 partite (2 pareggi, 3 sconfitte), con una difesa che fatica sulle palle inattive.

: nessuna vittoria nelle ultime 5 partite (2 pareggi, 3 sconfitte), con una difesa che fatica sulle palle inattive. Südtirol: 4 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 uscite. La squadra è imbattuta in 7 delle ultime 8 trasferte, quasi sempre chiuse in parità.

Nei precedenti storici, spicca un bilancio favorevole ai padroni di casa nel caso di Mantova-Empoli al Martelli (1 vittoria e 2 pareggi, nessun successo Empoli in B), mentre Virtus Entella vanta due successi nei 4 confronti con il Südtirol, con l’ultimo incrocio a Chiavari nel 2014 terminato 2-0.

Le quote principali e i mercati più seguiti dai bookmaker

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote equilibrate per entrambi i match, sintomo di grande incertezza:

Match 1 X 2 Mantova-Empoli 2.60 3.10 2.80 Virtus Entella–Südtirol 2.85 2.95 2.55

Per Mantova-Empoli, il leggero favore dei bookmaker va ai padroni di casa, forti di un rendimento offensivo elevato ma penalizzati da una difesa fragile. Per Virtus Entella–Südtirol, la tendenza ai pareggi degli ospiti porta la quota del segno X sotto la soglia 3.00, mentre la vittoria Südtirol in trasferta è ritenuta leggermente più probabile rispetto al successo dei liguri.

Tendenze e curiosità numeriche: focus su trend e protagonisti

Mantova è la squadra che ha subito più gol in casa (15) e quella con il maggior numero di sconfitte (10), ma è anche tra le più precise nei tiri in porta.

è la squadra che ha subito più gol in casa (15) e quella con il maggior numero di sconfitte (10), ma è anche tra le più precise nei tiri in porta. Empoli non perde tre gare consecutive in Serie B dal 2012 e vanta la miglior percentuale di realizzazione della categoria.

non perde tre gare consecutive in Serie B dal 2012 e vanta la miglior percentuale di realizzazione della categoria. Virtus Entella non vince da cinque partite e ha incassato sei degli ultimi sette gol su palla inattiva.

non vince da cinque partite e ha incassato sei degli ultimi sette gol su palla inattiva. Südtirol ha raccolto nove pareggi in stagione, di cui sette in otto trasferte, record tra le principali seconde divisioni europee.

ha raccolto nove pareggi in stagione, di cui sette in otto trasferte, record tra le principali seconde divisioni europee. Tra i singoli spiccano Andrea Tiritiello (Entella, 6 gol da difensore), Silvio Merkaj (Südtirol, 4 gol e 87 palloni toccati in area), Francesco Ruocco (Mantova, 5 reti) e Stiven Shpendi (Empoli, 6 gol).

In conclusione, la 17a giornata di Serie B si preannuncia ricca di spunti, sia per chi segue le statistiche sia per chi si interessa alle principali quote offerte. Mantova-Empoli e Virtus Entella–Südtirol promettono equilibrio e la possibilità di vedere confermati alcuni trend numerici interessanti, con in palio punti pesanti per la lotta salvezza.