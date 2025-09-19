Statistiche e quote Serie B: Frosinone-Sudtirol, i numeri chiave

La quarta giornata del campionato di Serie B si apre con l’appuntamento tra Frosinone e Sudtirol, programmato per venerdì sera presso lo Stirpe. La sfida mette di fronte due squadre con ambizioni differenti ma unite dalla volontà di dare un segnale importante in questa fase iniziale della stagione. I padroni di casa, guidati da Massimiliano Alvini, puntano a confermare il brillante avvio, mentre i biancorossi di Fabrizio Castori cercano continuità dopo risultati altalenanti.

Frosinone-Sudtirol: un duello che promette spettacolo e riscatto

Il match tra Frosinone e Sudtirol non è solo il primo anticipo della giornata, ma anche un confronto ricco di spunti statistici e significati particolari. I ciociari, con 7 punti conquistati in tre gare e una difesa ancora imbattuta, si presentano come una delle realtà più solide di questo inizio stagione. La squadra di Alvini ha raccolto due vittorie convincenti contro Avellino e Padova, e un prezioso pareggio sul campo di un’avversaria ostica come il Palermo di Filippo Inzaghi. Tuttavia, la storia recente degli scontri diretti pesa sulle spalle dei gialloblù: dal 2011 a oggi, il Sudtirol ha sempre rappresentato una vera e propria bestia nera, con quattro vittorie e tre pareggi in sette incontri. L’ultimo precedente è stato particolarmente amaro per il Frosinone, che lo scorso gennaio ha incassato un pesante 0-3, con doppietta di Merkaj. Per i ciociari, dunque, l’occasione di invertire la tendenza negativa e centrare il primo successo contro gli altoatesini nella loro storia.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento

Entrambe le formazioni arrivano alla sfida con dati statistici che ne evidenziano pregi e criticità:

Frosinone è l’unica squadra della Serie B ancora imbattuta tra i pali (0 gol subiti).

è l’unica squadra della ancora imbattuta tra i pali (0 gol subiti). I ciociari hanno raccolto 7 punti su 9 disponibili, frutto di due vittorie e un pareggio.

La formazione laziale deve fare i conti con alcune assenze pesanti: fuori Koné , Gelli , Gori , Marchizza e il portiere Sherri .

, , , e il portiere . Sudtirol ha totalizzato 4 punti in tre gare, mostrando una certa alternanza di rendimento.

ha totalizzato 4 punti in tre gare, mostrando una certa alternanza di rendimento. La squadra di Castori ha esordito con un pari a Catanzaro , ottenuto una vittoria contro la Sampdoria e subito una sconfitta a Palermo .

ha esordito con un pari a , ottenuto una vittoria contro la e subito una sconfitta a . Assenze anche per gli altoatesini, che dovranno fare a meno di Veseli e Coulibaly.

L’approccio delle due squadre riflette filosofie diverse: il Frosinone punta sull’organizzazione difensiva e sull’equilibrio tattico, mentre il Sudtirol si affida a un 3-5-2 collaudato che ha garantito solidità e una buona capacità di adattamento.

Quote principali: equilibrio e attenzione ai dettagli

Anche i mercati delle quote rispecchiano il clima di incertezza e attesa che circonda la partita. I bookmaker attribuiscono un leggero favore al Frosinone, forte del fattore campo e della partenza sprint. Tuttavia, le difficoltà storiche nei confronti degli ospiti e le assenze di alcuni titolari suggeriscono cautela. Solitamente, le quote sulla vittoria casalinga si aggirano tra 2.00 e 2.30, mentre il pareggio oscilla intorno a 3.00-3.20. La vittoria esterna del Sudtirol è invece proposta a valori più alti, tra 3.50 e 4.00, riflettendo la minor fiducia dei bookmaker nella possibilità che gli altoatesini si impongano in trasferta. Da segnalare anche le quote per il segno Under 2.5, spesso considerate basse in quanto entrambe le squadre hanno dimostrato una certa solidità difensiva nelle prime uscite.

Numeri e curiosità: la difesa del Frosinone e il tabù Sudtirol

Tra le tendenze numeriche più rilevanti spicca la capacità del Frosinone di mantenere inviolata la propria porta, un dato che lo rende l’unica formazione ancora senza gol subiti in questa stagione. Inoltre, il bilancio dei precedenti premia nettamente il Sudtirol, che non ha mai perso contro i ciociari e ha spesso saputo mettere in difficoltà la difesa laziale. Da segnalare anche la presenza di Merkaj tra gli ospiti, già autore di una doppietta proprio allo Stirpe nell’ultimo confronto. Questi elementi contribuiscono a rendere la sfida particolarmente interessante anche per chi segue le statistiche e le curiosità del calcio cadetto.

In conclusione, Frosinone-Sudtirol si preannuncia come una partita densa di spunti, con numeri e quote che suggeriscono grande equilibrio. La solidità difensiva dei padroni di casa e la tradizione favorevole degli ospiti lasciano aperto ogni scenario, rendendo il match uno dei più attesi di questa giornata di Serie B.