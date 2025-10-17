Home | Statistiche e quote Serie B: Frosinone-Monza, numeri e tendenze

Serie B torna protagonista con una sfida particolarmente attesa: sabato alle ore 15, presso lo stadio Benito Stirpe, si affrontano Frosinone e Monza. Separati da soli tre punti in classifica (14 per i ciociari, 11 per i brianzoli), le due squadre si giocano posizioni importanti nella parte alta della graduatoria. L’incontro segue la pausa per le nazionali ed è considerato uno dei match più interessanti del turno, anche per le diverse filosofie di gioco che caratterizzano le formazioni guidate da Alvini e Bianco.

Due squadre, due filosofie: l’evento e il contesto della sfida

La partita tra Frosinone e Monza si preannuncia come un confronto tra due idee di calcio differenti. Il Frosinone di Alvini, attualmente terzo in classifica, si distingue per la capacità di ribaltare l’azione e sfruttare la velocità dei propri trequartisti. Dall’altra parte, un Monza che, dopo un avvio non all’altezza delle aspettative e una vittoria fondamentale contro il Catanzaro, sembra aver ritrovato fiducia e compattezza. La presenza in panchina di Paolo Bianco, ex tecnico dei ciociari, aggiunge ulteriore interesse tattico e psicologico a un confronto che promette equilibrio ed emozioni.

Forma e precedenti: numeri, momenti e statistiche a confronto

Analizzando il percorso recente delle due squadre emergono dati interessanti:

Frosinone : terzo posto in classifica con 14 punti, reduce da una sconfitta pesante a Venezia ma capace di imporsi su rivali di alta fascia come Palermo e Cesena .

: terzo posto in classifica con 14 punti, reduce da una sconfitta pesante a ma capace di imporsi su rivali di alta fascia come e . Monza: settima posizione, 11 punti; la vittoria contro il Catanzaro ha dato slancio dopo un periodo incerto, consentendo a Bianco di lavorare con maggiore serenità.

I precedenti ufficiali tra le due squadre:

Data Competizione Risultato 2020/21 Serie B Monza–Frosinone 2-0 2020/21 Serie B Frosinone–Monza 2-2 2021/22 Serie B Monza–Frosinone 3-2 2021/22 Serie B Frosinone–Monza 4-1 2022/23 Coppa Italia Monza–Frosinone 3-2 2023/24 Serie A Frosinone–Monza 2-3 2023/24 Serie A Monza–Frosinone 0-1 2025/26 Coppa Italia Monza–Frosinone 0-1

Il bilancio pende leggermente a favore del Monza (4 vittorie contro 3, con un pareggio), ma la storia recente dimostra un sostanziale equilibrio tra le formazioni.

Quote principali e focus sui mercati disponibili

Le piattaforme di scommesse offrono variazioni interessanti per il confronto del Benito Stirpe. Le quote principali, pur non esplicitate nei dettagli, riflettono il sostanziale equilibrio tra due squadre che hanno mostrato alternanza di risultati nelle ultime uscite. Di solito in match di questo tipo le quote per l’esito finale (1X2) tendono a essere distribuite in modo piuttosto bilanciato, con un leggero vantaggio per la squadra di casa grazie al fattore campo. La potenziale presenza di giocatori chiave come Pessina e Mota per il Monza, e il ritorno di elementi fondamentali per i padroni di casa, possono influenzare sensibilmente i valori dei mercati proposti.

Oltre all’esito finale, particolare attenzione viene riservata ai mercati “gol/no gol” e “over/under”, considerando che entrambe le squadre hanno dimostrato di saper essere efficaci in fase offensiva ma anche di concedere qualcosa in difesa, soprattutto in assenza di alcuni titolari.

Tendenze, curiosità e spunti statistici rilevanti

Il confronto tra Frosinone e Monza offre diversi spunti interessanti per gli amanti delle statistiche:

Monza ha vinto 4 degli 8 precedenti ufficiali contro il Frosinone .

ha vinto 4 degli 8 precedenti ufficiali contro il . La sfida vede spesso squadre a segno: in 6 degli ultimi 8 incontri entrambe le formazioni hanno trovato il gol.

Il Frosinone ha mostrato solidità interna, ma ha alternato vittorie importanti a passi falsi, segno di una squadra ancora in cerca di continuità.

ha mostrato solidità interna, ma ha alternato vittorie importanti a passi falsi, segno di una squadra ancora in cerca di continuità. Possibile rientro di giocatori chiave per entrambe le formazioni, elemento che potrebbe incidere sullo sviluppo della gara.

In sintesi, Frosinone–Monza si presenta come una sfida tra due squadre in crescita e con ambizioni importanti, caratterizzata da equilibri sottili e da una serie di dati che ne aumentano l’imprevedibilità. L’attenzione degli appassionati sarà puntata sia sui nomi di spicco sia sulle possibili sorprese tattiche che potrebbero emergere, confermando la centralità delle statistiche e delle quote nell’analisi pre-partita.