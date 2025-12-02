Home | Statistiche e quote Serie B: focus su Palermo e Spezia-Samp

Serie B torna protagonista con la 14ª giornata del campionato, portando in primo piano sfide ricche di spunti statistici e attenzione alle quote dei bookmaker. Tra i match più attesi spiccano Palermo-Carrarese, che ha regalato numeri storici, e le gare tra Spezia e Sampdoria e tra Reggiana e Frosinone, tutte decisive per la classifica e per comprendere l’andamento delle squadre in questa fase della stagione.

Due cinquine consecutive per il Palermo: una rarità che mancava da 88 anni

La netta vittoria per 5-0 del Palermo ai danni della Carrarese rappresenta un evento storico per il club siciliano. Infatti, i rosanero sono riusciti a realizzare due cinquine consecutive in casa dopo il precedente 5-0 inflitto al Pescara. Questa doppietta di goleade interne non si verificava in Serie B dal lontano 1937, quando il Palermo si impose 6-0 sulla Pro Vercelli e successivamente 5-0 sul Catanzaro. In quella stagione, il protagonista fu Oliviero Icardi, autore di cinque reti in una sola partita. Tali exploit offensivi, oltre a risollevare l’umore dell’ambiente dopo il pareggio con l’Entella, testimoniano la buona salute del reparto avanzato allenato da Filippo Inzaghi. La squadra, grazie anche alla tripletta di Joel Pohjanpalo contro la Carrarese, si dimostra pronta per puntare in alto, mentre si avvicina la sfida con l’Empoli.

Forma recente e precedenti: il momento delle squadre in Serie B

La 14ª giornata ha visto diversi risultati rilevanti che delineano lo stato di forma delle squadre coinvolte:

Frosinone ha conquistato una preziosa vittoria a Reggio Emilia contro la Reggiana , confermandosi tra le sorprese di questa prima parte di torneo e occupando il secondo posto in classifica.

ha conquistato una preziosa vittoria a contro la , confermandosi tra le sorprese di questa prima parte di torneo e occupando il secondo posto in classifica. Venezia ha superato agevolmente il Mantova grazie alla doppietta di Adorante , rafforzando la propria posizione tra le migliori.

ha superato agevolmente il grazie alla doppietta di , rafforzando la propria posizione tra le migliori. Bari ha subito una pesante sconfitta ad Empoli e si trova ora in piena lotta per non retrocedere, nonostante il recente cambio in panchina.

ha subito una pesante sconfitta ad e si trova ora in piena lotta per non retrocedere, nonostante il recente cambio in panchina. Spezia e Sampdoria si affrontano in un derby ligure delicato, con entrambe le squadre nella parte bassa della classifica e alla ricerca di punti salvezza.

Da segnalare anche la crisi del Sudtirol, sconfitto in casa dall’Avellino, e la vittoria di misura del Cesena sul Modena.

Quote principali e analisi dei mercati scommesse

Le quote offerte dai principali bookmaker per le partite di Serie B riflettono gli equilibri attuali:

Per la sfida tra Spezia e Sampdoria , l’incertezza regna sovrana, considerata la posizione di classifica e la recente instabilità tecnica di entrambe. Le quote per il segno 1 (vittoria Spezia), X (pareggio) e 2 (vittoria Sampdoria) risultano molto equilibrate, con leggere oscillazioni in favore della squadra di casa.

e , l’incertezza regna sovrana, considerata la posizione di classifica e la recente instabilità tecnica di entrambe. Le quote per il segno 1 (vittoria Spezia), X (pareggio) e 2 (vittoria Sampdoria) risultano molto equilibrate, con leggere oscillazioni in favore della squadra di casa. Nel confronto tra Reggiana e Frosinone, i ciociari godono di un leggero favore nei pronostici dopo la recente vittoria sul Bari, ma la formazione di Dionigi ha dimostrato solidità, soprattutto tra le mura amiche.

Sebbene i mercati principali siano ben bilanciati, l’attenzione si concentra anche sui possibili marcatori, con giocatori come Coda (Sampdoria) e Pohjanpalo (Palermo) tra i più quotati per andare a segno.

Curiosità numeriche e tendenze: tra record e serie positive

Alcuni dati statistici emersi dalla 14ª giornata di Serie B meritano attenzione:

Palermo ha segnato 10 gol nelle ultime due partite casalinghe, eguagliando un record che durava da 88 anni.

ha segnato 10 gol nelle ultime due partite casalinghe, eguagliando un record che durava da 88 anni. Frosinone viaggia a un ritmo da promozione, avendo vinto le ultime trasferte e mostrando una difesa solida.

viaggia a un ritmo da promozione, avendo vinto le ultime trasferte e mostrando una difesa solida. Venezia e Palermo sono tra le squadre più prolifiche del torneo.

e sono tra le squadre più prolifiche del torneo. In negativo, Bari e Sudtirol attraversano un momento molto delicato, con pochi punti raccolti nelle ultime giornate.

Questi trend incidono anche sulle valutazioni dei bookmaker e sulle scelte degli scommettitori, che cercano di individuare le squadre più in forma o quelle in crisi per orientare le proprie giocate.

La 14ª giornata di Serie B ha fornito importanti spunti statistici e aggiornamenti sulle quote dei principali incontri, confermando come il campionato cadetto sappia offrire risultati sorprendenti e serie storiche. Analizzare numeri e tendenze diventa fondamentale per comprendere l’evoluzione delle squadre e le dinamiche del torneo.