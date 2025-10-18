Home | Statistiche e quote Serie B: Florens Vigevano e Garlasco in campo

L’attesa per la seconda giornata dei campionati di Serie B1 femminile e Serie B maschile di pallavolo si accende con sfide che promettono grande equilibrio e interesse, soprattutto per chi segue da vicino statistiche e quote. In questa fase iniziale della stagione, ogni partita può rivelarsi determinante per gli equilibri della classifica. Tra le gare più attese troviamo Florens Vigevano-Alfieri Cagliari e Volley 2001 Garlasco-La Spezia, in programma rispettivamente sabato e domenica in orari ravvicinati.

Analisi dettagliata dell’evento: Florens Vigevano-Alfieri Cagliari

La sfida tra Florens Vigevano e Alfieri Cagliari si disputa in un momento particolare per le ducali, reduci da una controversa sconfitta al tie-break contro Alessandria, condizionata da una decisione arbitrale contestata. L’obiettivo per Florens è quello di convertire l’amarezza in energia positiva, puntando a una vittoria piena davanti al pubblico amico del PalaBonomi. Di contro, Alfieri Cagliari si presenta con il morale alto, forte di una classifica che la vede già tra le battistrada con 3 punti raccolti all’esordio. La partita si annuncia quindi combattuta, con la pressione sulle spalle di Florens che deve riscattarsi per non perdere ulteriore terreno. Il contesto della classifica rende preziosa ogni vittoria in questa fase, soprattutto considerando la distanza minima tra le squadre di vertice e quelle che inseguono.

Statistiche comparative e andamento recente delle squadre

Analizzando le statistiche delle prime giornate, emergono alcuni dati significativi:

Alfieri Cagliari , Mondovì , Garlasco , Chieri , Bellusco e Villa Cortese partono con 3 punti, segno di avvio positivo.

, , , , e partono con 3 punti, segno di avvio positivo. Florens Vigevano ha raccolto 1 solo punto, frutto della sconfitta al tie-break con Alessandria .

ha raccolto 1 solo punto, frutto della sconfitta al tie-break con . Le formazioni di Parella Torino, Novara, Cogne, Palau e Volpiano sono ancora ferme a zero.

La situazione in Serie B maschile vede un Volley 2001 Garlasco galvanizzato dalla vittoria contro Cogne, pronto a misurarsi con La Spezia, formazione che ha invece debuttato con un netto successo su Mondovì. L’incontro promette equilibrio, con Garlasco che cercherà di sfruttare il fattore campo per restare agganciato al gruppo di testa.

Quote principali e mercati disponibili per le sfide

Le quote proposte dai principali bookmakers riflettono l’equilibrio atteso nelle sfide di cartello:

Match Vittoria 1 Vittoria 2 Florens Vigevano – Alfieri Cagliari 2.10 1.70 Volley 2001 Garlasco – La Spezia 2.00 1.80

Le quote sono indicative e testimoniano come non vi sia una favorita netta in nessuna delle due gare principali, con margini ridotti tra le opzioni di vittoria. In particolare, la quota leggermente più bassa per Alfieri Cagliari rispetto a Florens riflette il buon momento della formazione sarda, mentre il confronto tra Garlasco e La Spezia si presenta ancora più bilanciato.

Tendenze e curiosità statistiche dalle prime giornate

Alcune tendenze statistiche emergono già dopo il primo turno di campionato:

Le squadre che hanno vinto all’esordio in entrambi i campionati hanno tutte ottenuto i 3 punti, sintomo di grande determinazione nel chiudere i match senza ricorrere al tie-break.

Florens Vigevano ha dimostrato una buona tenuta mentale, riuscendo a portare la sfida ad Alessandria fino al quinto set, nonostante le difficoltà.

ha dimostrato una buona tenuta mentale, riuscendo a portare la sfida ad fino al quinto set, nonostante le difficoltà. La Spezia ha inaugurato la stagione con una vittoria netta, segnale di una squadra già in condizione.

È interessante notare come il fattore campo non sempre abbia inciso: diverse squadre sono riuscite a imporsi anche in trasferta, segno che l’equilibrio regna sovrano in questa fase iniziale.

In sintesi, la seconda giornata dei campionati di Serie B1 femminile e Serie B maschile si annuncia ricca di spunti per gli appassionati di statistiche e quote. I dati delle prime uscite e le tendenze emerse rendono incerta ogni previsione, confermando l’importanza di seguire con attenzione ogni singolo incontro per analizzare al meglio l’evoluzione della stagione.