Statistiche e Quote Serie B: Catanzaro-Cesena e Palermo-Padova

Serie B si prepara a vivere una giornata ricca di emozioni con due sfide di alta classifica: Catanzaro-Cesena e Palermo-Calcio Padova. Gli incontri, validi per la 18ª giornata del campionato 2025-26, si giocheranno rispettivamente sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Nicola Ceravolo e alle ore 14:00 allo Stadio Renzo Barbera. Entrambe le partite rivestono un ruolo chiave per la rincorsa ai playoff e si preannunciano combattute, con formazioni in ottima forma e diversi spunti statistici di rilievo.
Catanzaro-Cesena: equilibrio e numeri da big match in Serie B
La sfida tra Catanzaro e Cesena mette di fronte due squadre che stanno vivendo una stagione positiva, con ambizioni di alta classifica. I calabresi, settimi con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte), hanno mostrato grande solidità soprattutto tra le mura amiche, dove puntano a centrare la terza vittoria interna consecutiva in Serie B, evento che manca dal 1986. I bianconeri, quarti con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte), si confermano formazione ostica e compatta, capace di alternare risultati utili e di mantenere una linea difensiva solida anche in trasferta, nonostante una sola vittoria nelle ultime dieci visite a Catanzaro.Tra le peculiarità del match spiccano:
- Bilancio storico in favore del Catanzaro: 8 vittorie a 7, con 5 pareggi nei precedenti 21 incontri in cadetteria.
- Entrambe le squadre hanno segnato in 4 delle ultime 5 partite di campionato.
- Il Catanzaro è tra le squadre più corrette del torneo, nessun cartellino rosso diretto, mentre il Cesena non disdegna l’agonismo quando necessario.
Il duello tra i bomber Alphadjo Cissè (6 reti) e Cristian Shpendi (6 gol), oltre alla regia di Simone Pontisso (4 assist), rappresenta uno dei temi chiave della gara. In porta, affidabilità per Mirko Pigliacelli e Jonathan Klinsmann, mentre a livello tattico si contrappongono il possesso palla dei giallorossi (55,8%) e la verticalità dei romagnoli (47,4%).
Palermo-Padova: sfida playoff tra solidità e cinismo
Allo Stadio Renzo Barbera, Palermo e Calcio Padova si contendono punti vitali per la zona playoff. I siciliani, quinti con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte), si presentano con la miglior difesa del periodo e un attacco prolifico: 11-0 il parziale delle ultime tre gare interne senza reti al passivo. Il Calcio Padova, decimo a quota 22 (5 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte), ha costruito la propria classifica soprattutto grazie all’efficacia in trasferta, dove ha ottenuto due successi consecutivi.Elementi salienti della sfida:
- Palermo imbattuto da 5 partite e miglior attacco del periodo (12 reti, media 2,4 a partita).
- Porta inviolata nei primi 30 minuti di gioco per i rosanero in questa stagione.
- Il Calcio Padova non vince contro il Palermo da quattro confronti in Serie B.
- Tra i protagonisti, Joel Pohjanpalo per il Palermo (11 gol) e Mattia Bortolussi per il Calcio Padova (6 reti).
La gara si annuncia equilibrata, con tendenza a risolversi su episodi, palle inattive e gestione delle fasi di gioco. Il Palermo predilige manovre lunghe e costruite (primo per gol su azioni da almeno 10 passaggi), mentre i veneti puntano su ripartenze e precisione al tiro (49,6% nello specchio).
Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento a confronto
Confrontando le ultime cinque gare, Catanzaro emerge con 13 punti e un attacco in salute, mentre il Cesena si attesta a quota 8 punti, mostrando alternanza tra vittorie e pareggi. Nel caso di Palermo e Calcio Padova, i rosanero hanno raccolto 11 punti, i biancoscudati 8, a conferma di un periodo favorevole per entrambe.Tabella comparativa principali dati stagionali:
|Squadra
|Punti
|Gol Fatti
|Gol Subiti
|Clean Sheet
|Capocannoniere
|Catanzaro
|28
|24
|19
|4
|Cissè (6)
|Cesena
|31
|25
|18
|3
|Shpendi (6)
|Palermo
|30
|27
|13
|7
|Pohjanpalo (11)
|Calcio Padova
|22
|17
|19
|4
|Bortolussi (6)
Altri dati: Catanzaro tira con il 44,23% di precisione, Cesena 41,56%. Il Palermo ha prodotto 181 tiri totali contro i 129 del Calcio Padova, che però è più preciso in porta.
Quote principali e trend statistici rilevanti
Le quote dei bookmakers per entrambe le partite riflettono un certo equilibrio, con i favori leggermente orientati verso le squadre di casa, grazie alla solidità mostrata nelle ultime settimane. In particolare:
- Catanzaro favorito per la vittoria interna, ma il Cesena ha già dimostrato di poter strappare punti su campi difficili.
- Palermo parte avvantaggiato nelle quote rispetto al Calcio Padova, soprattutto in virtù della difesa ermetica e della prolificità offensiva recente.
Tra i trend più interessanti:
- Il Catanzaro insegue la terza vittoria interna consecutiva in Serie B dopo quasi quarant’anni.
- Il Palermo non ha mai subito gol nei primi 30’ di gioco in questa stagione.
- Il Calcio Padova cerca la terza vittoria consecutiva in trasferta, elemento che potrebbe incidere sulle variazioni delle quote live.
Le curiosità numeriche e le statistiche avanzate, come l’indice PPDA e la percentuale di cross riusciti, confermano la tendenza delle squadre ad adottare strategie differenziate: possesso e manovra per Catanzaro e Palermo, verticalità e attenzione alle ripartenze per Cesena e Calcio Padova.
In conclusione, Catanzaro-Cesena e Palermo-Calcio Padova promettono equilibrio e spettacolo, con dati e statistiche che suggeriscono sfide aperte e ricche di spunti d’interesse sia per gli appassionati di Serie B sia per chi segue con attenzione l’andamento delle quote.