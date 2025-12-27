Home | Statistiche e Quote Serie B: Catanzaro-Cesena e Palermo-Padova

Serie B si prepara a vivere una giornata ricca di emozioni con due sfide di alta classifica: Catanzaro-Cesena e Palermo-Calcio Padova. Gli incontri, validi per la 18ª giornata del campionato 2025-26, si giocheranno rispettivamente sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Nicola Ceravolo e alle ore 14:00 allo Stadio Renzo Barbera. Entrambe le partite rivestono un ruolo chiave per la rincorsa ai playoff e si preannunciano combattute, con formazioni in ottima forma e diversi spunti statistici di rilievo.

Catanzaro-Cesena: equilibrio e numeri da big match in Serie B

La sfida tra Catanzaro e Cesena mette di fronte due squadre che stanno vivendo una stagione positiva, con ambizioni di alta classifica. I calabresi, settimi con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte), hanno mostrato grande solidità soprattutto tra le mura amiche, dove puntano a centrare la terza vittoria interna consecutiva in Serie B, evento che manca dal 1986. I bianconeri, quarti con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte), si confermano formazione ostica e compatta, capace di alternare risultati utili e di mantenere una linea difensiva solida anche in trasferta, nonostante una sola vittoria nelle ultime dieci visite a Catanzaro.Tra le peculiarità del match spiccano:

Bilancio storico in favore del Catanzaro : 8 vittorie a 7, con 5 pareggi nei precedenti 21 incontri in cadetteria.

: 8 vittorie a 7, con 5 pareggi nei precedenti 21 incontri in cadetteria. Entrambe le squadre hanno segnato in 4 delle ultime 5 partite di campionato.

Il Catanzaro è tra le squadre più corrette del torneo, nessun cartellino rosso diretto, mentre il Cesena non disdegna l’agonismo quando necessario.

Il duello tra i bomber Alphadjo Cissè (6 reti) e Cristian Shpendi (6 gol), oltre alla regia di Simone Pontisso (4 assist), rappresenta uno dei temi chiave della gara. In porta, affidabilità per Mirko Pigliacelli e Jonathan Klinsmann, mentre a livello tattico si contrappongono il possesso palla dei giallorossi (55,8%) e la verticalità dei romagnoli (47,4%).

Palermo-Padova: sfida playoff tra solidità e cinismo

Allo Stadio Renzo Barbera, Palermo e Calcio Padova si contendono punti vitali per la zona playoff. I siciliani, quinti con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte), si presentano con la miglior difesa del periodo e un attacco prolifico: 11-0 il parziale delle ultime tre gare interne senza reti al passivo. Il Calcio Padova, decimo a quota 22 (5 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte), ha costruito la propria classifica soprattutto grazie all’efficacia in trasferta, dove ha ottenuto due successi consecutivi.Elementi salienti della sfida:

Palermo imbattuto da 5 partite e miglior attacco del periodo (12 reti, media 2,4 a partita).

imbattuto da 5 partite e miglior attacco del periodo (12 reti, media 2,4 a partita). Porta inviolata nei primi 30 minuti di gioco per i rosanero in questa stagione.

Il Calcio Padova non vince contro il Palermo da quattro confronti in Serie B .

non vince contro il da quattro confronti in . Tra i protagonisti, Joel Pohjanpalo per il Palermo (11 gol) e Mattia Bortolussi per il Calcio Padova (6 reti).

La gara si annuncia equilibrata, con tendenza a risolversi su episodi, palle inattive e gestione delle fasi di gioco. Il Palermo predilige manovre lunghe e costruite (primo per gol su azioni da almeno 10 passaggi), mentre i veneti puntano su ripartenze e precisione al tiro (49,6% nello specchio).

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento a confronto

Confrontando le ultime cinque gare, Catanzaro emerge con 13 punti e un attacco in salute, mentre il Cesena si attesta a quota 8 punti, mostrando alternanza tra vittorie e pareggi. Nel caso di Palermo e Calcio Padova, i rosanero hanno raccolto 11 punti, i biancoscudati 8, a conferma di un periodo favorevole per entrambe.Tabella comparativa principali dati stagionali:

Squadra Punti Gol Fatti Gol Subiti Clean Sheet Capocannoniere Catanzaro 28 24 19 4 Cissè (6) Cesena 31 25 18 3 Shpendi (6) Palermo 30 27 13 7 Pohjanpalo (11) Calcio Padova 22 17 19 4 Bortolussi (6)

Altri dati: Catanzaro tira con il 44,23% di precisione, Cesena 41,56%. Il Palermo ha prodotto 181 tiri totali contro i 129 del Calcio Padova, che però è più preciso in porta.

Quote principali e trend statistici rilevanti

Le quote dei bookmakers per entrambe le partite riflettono un certo equilibrio, con i favori leggermente orientati verso le squadre di casa, grazie alla solidità mostrata nelle ultime settimane. In particolare:

Catanzaro favorito per la vittoria interna, ma il Cesena ha già dimostrato di poter strappare punti su campi difficili.

favorito per la vittoria interna, ma il ha già dimostrato di poter strappare punti su campi difficili. Palermo parte avvantaggiato nelle quote rispetto al Calcio Padova, soprattutto in virtù della difesa ermetica e della prolificità offensiva recente.

Tra i trend più interessanti:

Il Catanzaro insegue la terza vittoria interna consecutiva in Serie B dopo quasi quarant’anni.

insegue la terza vittoria interna consecutiva in dopo quasi quarant’anni. Il Palermo non ha mai subito gol nei primi 30’ di gioco in questa stagione.

non ha mai subito gol nei primi 30’ di gioco in questa stagione. Il Calcio Padova cerca la terza vittoria consecutiva in trasferta, elemento che potrebbe incidere sulle variazioni delle quote live.

Le curiosità numeriche e le statistiche avanzate, come l’indice PPDA e la percentuale di cross riusciti, confermano la tendenza delle squadre ad adottare strategie differenziate: possesso e manovra per Catanzaro e Palermo, verticalità e attenzione alle ripartenze per Cesena e Calcio Padova.

In conclusione, Catanzaro-Cesena e Palermo-Calcio Padova promettono equilibrio e spettacolo, con dati e statistiche che suggeriscono sfide aperte e ricche di spunti d’interesse sia per gli appassionati di Serie B sia per chi segue con attenzione l’andamento delle quote.