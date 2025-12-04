Home | Statistiche e quote Serie B: Avellino-Venezia tra trend e numeri

L’attesa per la sfida tra Avellino e Venezia cresce in vista del match valido per la Serie B, in programma l’8 dicembre 2025. Allo stadio Partenio si affrontano due squadre reduci da successi importanti, con i padroni di casa alla ricerca di continuità contro una delle formazioni più in forma del campionato cadetto. L’evento rappresenta un crocevia significativo per le ambizioni stagionali di entrambe le compagini.

Avvio di stagione e contesto della sfida: Avellino-Venezia

Il confronto tra Avellino e Venezia mette di fronte due realtà con obiettivi diversi ma accomunate dal desiderio di consolidare il proprio cammino in Serie B. I campani, neopromossi, hanno dato segnali di ripresa superando il Südtirol grazie a una rete decisiva di Biasci e si presentano al match con la voglia di sfruttare il fattore campo. Sul fronte opposto, la formazione guidata da Stroppa arriva dopo la convincente vittoria sul Mantova, firmata da una doppietta di Adorante e dal gol di Hainaut. Gli arancioneroverdi occupano la quinta posizione in classifica, a soli tre punti dal secondo posto, e cercano continuità per restare agganciati alle zone alte.

Analisi delle statistiche: forma e precedenti tra le squadre

Un confronto tra le statistiche stagionali delle due squadre mette in luce alcune differenze chiave:

Avellino : 5 vittorie, 5 sconfitte, 4 pareggi; 17 gol fatti, 25 subiti; media gol fatti 1.21, media gol subiti 1.79.

Nel dettaglio, il percorso recente degli irpini mostra una vittoria contro il Südtirol dopo due sconfitte consecutive, mentre il Venezia è reduce da tre successi nelle ultime quattro gare di campionato. I precedenti in Serie B sorridono però ai biancoverdi, imbattuti nei quattro confronti casalinghi contro i lagunari nella competizione.

Quote aggiornate e principali mercati disponibili

L’analisi delle quote offerte dai principali operatori di scommesse evidenzia un leggero favore per il Venezia, la cui vittoria è quotata intorno a 1.75. Il successo interno dell’Avellino si attesta invece a quota 4.50, mentre il pareggio si aggira su 3.60. Tra i mercati secondari, l’opzione “Multigol 1-3 ospite” si trova a circa 1.30, a testimonianza della fiducia degli analisti sulla capacità offensiva dei veneti. Le quote sull’under/over 2,5 e sul gol/no gol riflettono la tendenza delle due squadre a segnare e subire reti con una certa frequenza.

Curiosità e tendenze numeriche per Avellino-Venezia

Alcuni dati statistici e curiosità arricchiscono il quadro della partita:

L’ Avellino ha vinto quattro degli otto precedenti in Serie B contro il Venezia , trovando sempre la via del gol.

ha vinto quattro degli otto precedenti in contro il , trovando sempre la via del gol. Gli irpini sono imbattuti nei quattro match interni disputati contro i lagunari nella categoria.

Gennaro Tutino ha segnato cinque reti contro il Venezia , sua vittima preferita nel torneo.

ha segnato cinque reti contro il , sua vittima preferita nel torneo. Il Venezia arriva da tre vittorie consecutive in Serie B, ma non vince quattro gare di fila dal periodo ottobre-dicembre 2023.

Inoltre, il Venezia è una delle squadre più giovani del campionato, caratteristica che, secondo il tecnico Stroppa, consente margini di crescita e una certa spensieratezza nell’affrontare impegni ad alto coefficiente di difficoltà.

La sfida tra Avellino e Venezia si preannuncia equilibrata e ricca di spunti, sia dal punto di vista statistico che per quanto riguarda le quote offerte dai bookmaker. L’evento rappresenta una tappa importante per entrambe le squadre nella corsa agli obiettivi stagionali, con il pubblico del Partenio pronto a sostenere i propri beniamini contro una delle formazioni più in forma della Serie B.