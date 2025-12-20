Statistiche e quote Serie B: analisi delle sfide del 20 dicembre

Il campionato di Serie B 2025-26 si prepara a vivere una giornata ricca di spunti di analisi e grande interesse statistico. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 15:00, sono in programma diversi incontri chiave della 17a giornata che vedranno coinvolte squadre con obiettivi differenti. Dal testa-coda tra Frosinone e Spezia alle sfide ad alta quota come Modena-Venezia e Cesena-Juve Stabia, passando per match delicati come Padova-Sampdoria e Avellino-Palermo. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, i dati comparativi più rilevanti e le quote aggiornate offerte dai bookmaker per comprendere meglio la situazione delle squadre coinvolte.

Serie B 2025-26: la giornata in numeri e contesto delle sfide

La 17a giornata della Serie B si caratterizza per l’equilibrio in alta classifica e per lotte accese nelle zone calde della graduatoria. Il Frosinone capolista ospita lo Spezia in una gara tra prima e diciassettesima: i ciociari sono in serie positiva con 34 punti, mentre i liguri cercano punti salvezza. Il Modena (6°) e il Venezia (4°) si sfidano con identico bottino di 29 punti, ma percorsi e filosofie di gioco differenti. Cesena e Juve Stabia si contendono il podio e un posto playoff, mentre Padova e Sampdoria affrontano una partita dal peso specifico diverso: i veneti puntano in alto, i blucerchiati devono risalire. Infine, Avellino–Palermo mette di fronte una squadra in cerca di riscatto e una delle difese più solide del torneo.

Analisi comparativa: forma, precedenti e rendimento

Le statistiche recenti offrono un quadro interessante delle squadre protagoniste:

Frosinone : 13 punti nelle ultime 5, 4 vittorie consecutive, miglior attacco (31 gol) e squadra più giovane del campionato.

: 13 punti nelle ultime 5, 4 vittorie consecutive, miglior attacco (31 gol) e squadra più giovane del campionato. Spezia : 2 vittorie nelle ultime 5, 14 reti segnate e una sola vittoria in trasferta, fatica a trovare continuità offensiva.

: 2 vittorie nelle ultime 5, 14 reti segnate e una sola vittoria in trasferta, fatica a trovare continuità offensiva. Modena : dopo un periodo difficile, ha ritrovato il successo e vanta la miglior difesa tra le prime (11 gol subiti e 7 clean sheet).

: dopo un periodo difficile, ha ritrovato il successo e vanta la miglior difesa tra le prime (11 gol subiti e 7 clean sheet). Venezia : 13 punti nelle ultime 5, secondo miglior attacco (28 gol) e dominio nel possesso palla (61,6%).

: 13 punti nelle ultime 5, secondo miglior attacco (28 gol) e dominio nel possesso palla (61,6%). Cesena : 10 punti nelle ultime 5, forte rendimento casalingo e capacità di segnare nei finali di tempo.

: 10 punti nelle ultime 5, forte rendimento casalingo e capacità di segnare nei finali di tempo. Juve Stabia : 5 punti nelle ultime 5, solida in difesa con 6 clean sheet ma meno efficace in trasferta.

: 5 punti nelle ultime 5, solida in difesa con 6 clean sheet ma meno efficace in trasferta. Padova : 7 punti nelle ultime 5, sempre a segno in casa contro la Sampdoria nelle ultime 15 sfide interne.

: 7 punti nelle ultime 5, sempre a segno in casa contro la nelle ultime 15 sfide interne. Sampdoria : 6 punti nelle ultime 5, rendimento altalenante e difficoltà sulle palle alte (7 gol subiti di testa).

: 6 punti nelle ultime 5, rendimento altalenante e difficoltà sulle palle alte (7 gol subiti di testa). Avellino : 4 punti nelle ultime 5, cerca continuità soprattutto tra le mura amiche (imbattuto in 6 delle ultime 8 casalinghe).

: 4 punti nelle ultime 5, cerca continuità soprattutto tra le mura amiche (imbattuto in 6 delle ultime 8 casalinghe). Palermo: 10 punti nelle ultime 5, difesa di ferro (11 gol subiti e 7 clean sheet), striscia aperta di successi.

I precedenti diretti sottolineano storie e tabù interessanti, come il fatto che lo Spezia non abbia mai vinto in trasferta contro il Frosinone in Serie B, o che il Modena cerchi di interrompere una lunga serie negativa interna contro il Venezia.

Quote principali: panoramica sui mercati più seguiti

I bookmaker propongono quote che rispecchiano le differenze di rendimento delle squadre:

Frosinone-Spezia : i ciociari partono favoriti per la vittoria, con la quota dell’1 spesso inferiore a 2, mentre il segno 2 per lo Spezia è offerto oltre quota 4.

: i ciociari partono favoriti per la vittoria, con la quota dell’1 spesso inferiore a 2, mentre il segno 2 per lo è offerto oltre quota 4. Modena-Venezia : equilibrio nelle quote, con leggero vantaggio agli ospiti vista la continuità offensiva, ma anche possibilità di pareggio considerate elevate.

: equilibrio nelle quote, con leggero vantaggio agli ospiti vista la continuità offensiva, ma anche possibilità di pareggio considerate elevate. Cesena-Juve Stabia : il Cesena gode di fiducia per il fattore campo, ma la Juve Stabia è squadra da under e pareggi.

: il gode di fiducia per il fattore campo, ma la è squadra da under e pareggi. Padova-Sampdoria : il successo interno del Padova è quotato attorno a 2,2-2,4, la vittoria ospite sopra 3,5.

: il successo interno del è quotato attorno a 2,2-2,4, la vittoria ospite sopra 3,5. Avellino-Palermo: ospiti favoriti, con il segno 2 spesso sotto quota 2,5, ma attenzione al trend positivo casalingo degli irpini.

Le principali quote goal/over riflettono la tendenza a partite equilibrate e spesso con poche reti, in particolare nei match dove le difese sono protagoniste come Avellino-Palermo e Cesena-Juve Stabia.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati che possono fare la differenza

Alcuni trend e curiosità statistiche emersi dalle analisi possono indirizzare la lettura delle partite:

Frosinone miglior squadra su gol di testa (7), Spezia seconda (6).

miglior squadra su gol di testa (7), seconda (6). Modena squadra più prolifica su palla inattiva, Venezia e Modena prime per rigori segnati (6 a testa).

squadra più prolifica su palla inattiva, e prime per rigori segnati (6 a testa). Padova sempre a segno in casa contro la Sampdoria nelle ultime 15 tra A e B.

sempre a segno in casa contro la nelle ultime 15 tra A e B. Cesena segna spesso a ridosso dell’intervallo (10 gol tra 30’ e 45’).

segna spesso a ridosso dell’intervallo (10 gol tra 30’ e 45’). Palermo non ha mai subito gol nei primi 30’ di questo campionato; Avellino ne ha subiti 10 in quel parziale.

non ha mai subito gol nei primi 30’ di questo campionato; ne ha subiti 10 in quel parziale. Juve Stabia non ha mai tenuto la porta inviolata in trasferta nella stagione in corso.

non ha mai tenuto la porta inviolata in trasferta nella stagione in corso. Massimo Coda (Sampdoria) e Joel Pohjanpalo (Palermo) sono i leader offensivi delle rispettive squadre.

La giornata offre dunque numerosi spunti di riflessione, tra numeri, tendenze e quote aggiornate che raccontano la complessità e l’imprevedibilità del torneo cadetto.

In conclusione, la 17a giornata della Serie B promette equilibrio, duelli tattici e tante sfide interessanti sia per i numeri che per le implicazioni di classifica. Le statistiche e le quote principali evidenziano come ogni dettaglio possa fare la differenza in partite spesso segnate dagli episodi. Un turno che si preannuncia aperto a ogni esito, dove i dati saranno come sempre uno strumento prezioso per capire l’andamento delle sfide.