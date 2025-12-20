Statistiche e quote Serie B: analisi delle sfide del 20 dicembre

Il campionato di Serie B 2025-26 si prepara a vivere una giornata ricca di spunti di analisi e grande interesse statistico. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 15:00, sono in programma diversi incontri chiave della 17a giornata che vedranno coinvolte squadre con obiettivi differenti. Dal testa-coda tra Frosinone e Spezia alle sfide ad alta quota come Modena-Venezia e Cesena-Juve Stabia, passando per match delicati come Padova-Sampdoria e Avellino-Palermo. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, i dati comparativi più rilevanti e le quote aggiornate offerte dai bookmaker per comprendere meglio la situazione delle squadre coinvolte.
Serie B 2025-26: la giornata in numeri e contesto delle sfide
La 17a giornata della Serie B si caratterizza per l’equilibrio in alta classifica e per lotte accese nelle zone calde della graduatoria. Il Frosinone capolista ospita lo Spezia in una gara tra prima e diciassettesima: i ciociari sono in serie positiva con 34 punti, mentre i liguri cercano punti salvezza. Il Modena (6°) e il Venezia (4°) si sfidano con identico bottino di 29 punti, ma percorsi e filosofie di gioco differenti. Cesena e Juve Stabia si contendono il podio e un posto playoff, mentre Padova e Sampdoria affrontano una partita dal peso specifico diverso: i veneti puntano in alto, i blucerchiati devono risalire. Infine, Avellino–Palermo mette di fronte una squadra in cerca di riscatto e una delle difese più solide del torneo.
Analisi comparativa: forma, precedenti e rendimento
Le statistiche recenti offrono un quadro interessante delle squadre protagoniste:
- Frosinone: 13 punti nelle ultime 5, 4 vittorie consecutive, miglior attacco (31 gol) e squadra più giovane del campionato.
- Spezia: 2 vittorie nelle ultime 5, 14 reti segnate e una sola vittoria in trasferta, fatica a trovare continuità offensiva.
- Modena: dopo un periodo difficile, ha ritrovato il successo e vanta la miglior difesa tra le prime (11 gol subiti e 7 clean sheet).
- Venezia: 13 punti nelle ultime 5, secondo miglior attacco (28 gol) e dominio nel possesso palla (61,6%).
- Cesena: 10 punti nelle ultime 5, forte rendimento casalingo e capacità di segnare nei finali di tempo.
- Juve Stabia: 5 punti nelle ultime 5, solida in difesa con 6 clean sheet ma meno efficace in trasferta.
- Padova: 7 punti nelle ultime 5, sempre a segno in casa contro la Sampdoria nelle ultime 15 sfide interne.
- Sampdoria: 6 punti nelle ultime 5, rendimento altalenante e difficoltà sulle palle alte (7 gol subiti di testa).
- Avellino: 4 punti nelle ultime 5, cerca continuità soprattutto tra le mura amiche (imbattuto in 6 delle ultime 8 casalinghe).
- Palermo: 10 punti nelle ultime 5, difesa di ferro (11 gol subiti e 7 clean sheet), striscia aperta di successi.
I precedenti diretti sottolineano storie e tabù interessanti, come il fatto che lo Spezia non abbia mai vinto in trasferta contro il Frosinone in Serie B, o che il Modena cerchi di interrompere una lunga serie negativa interna contro il Venezia.
Quote principali: panoramica sui mercati più seguiti
I bookmaker propongono quote che rispecchiano le differenze di rendimento delle squadre:
- Frosinone-Spezia: i ciociari partono favoriti per la vittoria, con la quota dell’1 spesso inferiore a 2, mentre il segno 2 per lo Spezia è offerto oltre quota 4.
- Modena-Venezia: equilibrio nelle quote, con leggero vantaggio agli ospiti vista la continuità offensiva, ma anche possibilità di pareggio considerate elevate.
- Cesena-Juve Stabia: il Cesena gode di fiducia per il fattore campo, ma la Juve Stabia è squadra da under e pareggi.
- Padova-Sampdoria: il successo interno del Padova è quotato attorno a 2,2-2,4, la vittoria ospite sopra 3,5.
- Avellino-Palermo: ospiti favoriti, con il segno 2 spesso sotto quota 2,5, ma attenzione al trend positivo casalingo degli irpini.
Le principali quote goal/over riflettono la tendenza a partite equilibrate e spesso con poche reti, in particolare nei match dove le difese sono protagoniste come Avellino-Palermo e Cesena-Juve Stabia.
Tendenze e curiosità numeriche: i dati che possono fare la differenza
Alcuni trend e curiosità statistiche emersi dalle analisi possono indirizzare la lettura delle partite:
- Frosinone miglior squadra su gol di testa (7), Spezia seconda (6).
- Modena squadra più prolifica su palla inattiva, Venezia e Modena prime per rigori segnati (6 a testa).
- Padova sempre a segno in casa contro la Sampdoria nelle ultime 15 tra A e B.
- Cesena segna spesso a ridosso dell’intervallo (10 gol tra 30’ e 45’).
- Palermo non ha mai subito gol nei primi 30’ di questo campionato; Avellino ne ha subiti 10 in quel parziale.
- Juve Stabia non ha mai tenuto la porta inviolata in trasferta nella stagione in corso.
- Massimo Coda (Sampdoria) e Joel Pohjanpalo (Palermo) sono i leader offensivi delle rispettive squadre.
La giornata offre dunque numerosi spunti di riflessione, tra numeri, tendenze e quote aggiornate che raccontano la complessità e l’imprevedibilità del torneo cadetto.
In conclusione, la 17a giornata della Serie B promette equilibrio, duelli tattici e tante sfide interessanti sia per i numeri che per le implicazioni di classifica. Le statistiche e le quote principali evidenziano come ogni dettaglio possa fare la differenza in partite spesso segnate dagli episodi. Un turno che si preannuncia aperto a ogni esito, dove i dati saranno come sempre uno strumento prezioso per capire l’andamento delle sfide.