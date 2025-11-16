Statistiche e quote Serie B: Agrigento-Orzinuovi in cerca di svolta

Il PalaMoncada di Agrigento si prepara ad accogliere una sfida cruciale per la stagione di Serie B Nazionale: oggi alle ore 18 la Moncada Energy Fortitudo Agrigento ospita la Logiman Orzinuovi nell’undicesima giornata di campionato. La partita è carica di significato per entrambe le formazioni: se i padroni di casa cercano la svolta dopo un avvio difficile, gli ospiti vogliono confermare il proprio valore in trasferta. L’evento promette emozioni e potrebbe già indirizzare il cammino delle due squadre nella stagione.

Moncada Fortitudo Agrigento: servono punti e riscatto

La situazione della Fortitudo Agrigento è delicata: la squadra si trova all’ultimo posto in classifica con soli due punti raccolti nelle prime dieci giornate. Il tecnico Devis Cagnardi ha sottolineato l’importanza della gara come occasione di ripartenza, confidando anche sull’innesto del nuovo acquisto Bryce Douvier. L’ala forte austriaco-statunitense rappresenta un’aggiunta di spessore, con esperienze in Serie A2 e in importanti campionati europei. Le sue statistiche parlano chiaro: nel 2024 con la Libertas Livorno ha prodotto una media di 20 punti e 8 rimbalzi a partita, mentre nella stagione in Portogallo aveva raggiunto 15 punti e 10 rimbalzi di media. La Fortitudo non ha ancora vinto una partita davanti al proprio pubblico e la gara odierna rappresenta un banco di prova anche dal punto di vista mentale, tra la ricerca di equilibrio difensivo e la necessità di maggiore continuità nei momenti chiave.

Logiman Orzinuovi: solidità e numeri positivi tra le statistiche

Dall’altra parte, la Logiman Orzinuovi si presenta in Sicilia con 12 punti in classifica, reduce però dalla sconfitta esterna con Montecatini. Il tecnico Marco Gabrielli è consapevole delle insidie che il campo di Agrigento può riservare, anche perché la Fortitudo è in cerca di riscatto. Tra i protagonisti di Orzinuovi spicca il regista Andrea Tassinari che viaggia a 17 punti e 2,2 rimbalzi di media, oltre a un buon numero di assist, garantendo equilibrio nella gestione del gioco. Importante anche il contributo di Cacace, ala forte bresciana che in stagione segna 8 punti e raccoglie 5,6 rimbalzi per partita. Nell’annata precedente, le sue medie erano ancora più alte (quasi 12 punti e 6,8 rimbalzi), a conferma della sua rilevanza tattica per la squadra lombarda.

Andrea Tassinari : 17 punti, 2,2 rimbalzi di media

: 17 punti, 2,2 rimbalzi di media Cacace : 8 punti, 5,6 rimbalzi (stagione attuale)

: 8 punti, 5,6 rimbalzi (stagione attuale) Precedenti stagionali: Orzinuovi con il doppio dei punti rispetto ad Agrigento

Quote principali e mercati disponibili

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono quote che rispecchiano la differenza di rendimento tra le due squadre. La quota per la vittoria casalinga della Fortitudo Agrigento risulta tendenzialmente più alta, dato il momento difficile attraversato dalla formazione siciliana. Al contrario, una vittoria esterna della Logiman Orzinuovi viene considerata leggermente più probabile secondo i bookmaker, sostenuta da un percorso stagionale più solido e da alcune individualità in forma. Gli appassionati che si avvicinano al mondo delle quote possono notare come queste rispecchino non solo i risultati recenti, ma anche fattori come il rendimento in trasferta e la pressione psicologica sulle squadre coinvolte.

Tendenze e curiosità statistiche: il fattore casa e gli innesti

Un aspetto interessante riguarda il rendimento interno della Fortitudo Agrigento, che non è ancora riuscita a conquistare il successo tra le mura amiche. Questo dato alimenta ulteriormente la motivazione della squadra e del pubblico del PalaMoncada. Inoltre, l’arrivo di Douvier rappresenta una variabile rilevante: l’impatto di un giocatore con capacità realizzative e di rimbalzo può modificare gli equilibri, soprattutto in un contesto ancora “aperto” come quello della Serie B Nazionale. Da segnalare anche la tendenza di Orzinuovi a reagire bene dopo le sconfitte, con una media punti superiore nelle gare successive a un ko.

La partita tra Fortitudo Agrigento e Logiman Orzinuovi si annuncia fondamentale per le ambizioni stagionali di entrambe le squadre. Analizzando statistiche e quote, emerge un quadro di equilibrio solo apparente, dove la voglia di riscatto dei padroni di casa e la solidità degli ospiti renderanno la sfida particolarmente incerta e avvincente davanti al pubblico siciliano.