Statistiche e Quote Serie A2: sfide decisive nella 16a giornata

La Serie A2 Old Wild West si prepara a vivere la sua sedicesima giornata, articolata su più giorni: dopo l’anticipo tra Cividale e Bergamo, il palinsesto si sviluppa tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre 2025. Le squadre sono pronte a darsi battaglia per migliorare la propria posizione in classifica, con match di rilievo come Unieuro Forlì-Estra Pistoia, trasmesso in diretta su RaiSport HD e Rai Play. La giornata vede impegnate molte delle protagoniste dell’attuale campionato, tra cui le sorprese e le formazioni storiche.

Equilibrio e rivalità nella 16a giornata di Serie A2

Il calendario della sedicesima giornata di Serie A2 offre una varietà di incontri che si preannunciano combattuti. L’anticipo tra Cividale e Bergamo ha già regalato emozioni, mentre le sfide di sabato vedranno protagoniste Urania Milano e Mestre, Scafati contro Rimini e JuVi Cremona opposta a Ruvo di Puglia. La domenica sarà animata da cinque partite tra cui spiccano Valtur Brindisi-Victoria Libertas Pesaro e Fortitudo Bologna-Libertas Livorno. Il posticipo del lunedì tra Forlì e Pistoia chiuderà il turno, con entrambe le squadre intenzionate a invertire i rispettivi trend e rilanciarsi in classifica. L’iniziativa “Go Wild Together” di Old Wild West, sponsor del torneo, arricchisce l’atmosfera con sconti per chi si presenta nei ristoranti del brand con il biglietto della partita. La visione degli incontri è assicurata dalla piattaforma LNP Pass, mentre RaiSport continua la sua copertura esclusiva per alcune partite chiave.

Statistiche a confronto: forma e precedenti delle squadre

La giornata mette di fronte squadre dal percorso recente molto diverso. Alcuni dati significativi:

Mestre si conferma tra le rivelazioni del campionato, con una serie di vittorie importanti e un gruppo compatto guidato da coach Ferrari , con gli stranieri Curry e Alipiev particolarmente incisivi.

si conferma tra le rivelazioni del campionato, con una serie di vittorie importanti e un gruppo compatto guidato da coach , con gli stranieri e particolarmente incisivi. Scafati arriva all’impegno con Rimini forte di una striscia vincente e con la voglia di consolidare la propria posizione, mentre Rimini cerca consistenza dopo un campionato finora altalenante.

arriva all’impegno con forte di una striscia vincente e con la voglia di consolidare la propria posizione, mentre cerca consistenza dopo un campionato finora altalenante. JuVi Cremona , dopo un periodo difficile, vuole sfruttare il fattore campo contro Ruvo di Puglia , che punta su energia e determinazione per la salvezza.

, dopo un periodo difficile, vuole sfruttare il fattore campo contro , che punta su energia e determinazione per la salvezza. Brindisi e Pesaro si sfidano in un vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice: le due squadre sono separate da soli due punti.

Squadra Ultime 5 gare Punti in classifica Victoria Libertas Pesaro 4V-1S Primo posto Valtur Brindisi 3V-2S Secondo posto Givova Scafati Serie positiva Metà classifica Gemini Mestre Vittorie chiave Neopromossa in crescita

Brindisi ha una partita da recuperare

Le quote principali e la copertura degli eventi

Le quote dei bookmakers riflettono il grande equilibrio che caratterizza la Serie A2 in questa fase della stagione. In particolare:

Le sfide tra squadre di vertice come Brindisi-Pesaro e Fortitudo Bologna-Libertas Livorno presentano quote molto vicine, segnale di un pronostico incerto.

e presentano quote molto vicine, segnale di un pronostico incerto. Nei match tra formazioni in difficoltà, come JuVi Cremona e Ruvo di Puglia, le quote tendono a premiare il fattore campo, ma senza sbilanciarsi troppo vista la posta in palio.

La copertura mediatica garantita da LNP Pass e da RaiSport HD per il posticipo Forlì-Pistoia permette agli appassionati di seguire in diretta e on-demand ogni sfumatura degli incontri, con aggiornamenti live anche sui canali social delle società coinvolte.

Tendenze e curiosità numeriche della Serie A2

Alcuni trend emergenti caratterizzano il campionato:

Libertas Livorno guida la lega per rimbalzi totali e difesa sull’arco, concedendo la minor percentuale di tiri da due punti agli avversari.

guida la lega per rimbalzi totali e difesa sull’arco, concedendo la minor percentuale di tiri da due punti agli avversari. Unicusano Avellino è la squadra con la miglior percentuale da tre punti del torneo.

è la squadra con la miglior percentuale da tre punti del torneo. L’impatto degli americani risulta spesso decisivo, come nel caso di Macio Teague e Robert Allen a Torino e Rieti .

e a e . Fattore campo molto influente: diverse squadre, come JuVi Cremona e Scafati, cercano di sfruttare il supporto dei tifosi per interrompere serie negative o proseguire quelle positive.

La sedicesima giornata di Serie A2 promette quindi grande equilibrio e spettacolo, con numerosi scontri diretti che potrebbero ridisegnare la classifica. La competizione resta aperta, con molte squadre pronte a sfruttare ogni occasione.