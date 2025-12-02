Home | Statistiche e quote Serie A2: Prata-Porto Viro, numeri e trend

L’ottava giornata della Serie A2 Credem Banca di volley maschile propone una sfida di grande interesse tra Tinet Prata di Pordenone e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, in programma mercoledì 3 dicembre al PalaPrata. Entrambe le compagini arrivano alla partita dopo gare combattute concluse al tie-break e si presentano con motivazioni e obiettivi importanti per la classifica.

Un classico della Serie A2: Prata-Porto Viro, sfida ad alta intensità

Il match tra Prata di Pordenone e Porto Viro rappresenta ormai un appuntamento fisso della stagione di Serie A2. I padroni di casa, guidati da Mario Di Pietro e Nicola Baldon, occupano attualmente la terza posizione in classifica con 16 punti, frutto di una striscia positiva tra le mura amiche dove hanno ottenuto tre vittorie su tre incontri, tutti conclusi con un netto 3-0. Dall’altra parte, la formazione di Matteo Bologna arriva con il morale alto dopo il successo casalingo contro Aversa e con la voglia di confermare i progressi evidenziati nell’ultima uscita. La classifica vede Porto Viro in undicesima posizione, appena fuori dalla zona retrocessione e a soli tre punti dalla zona playoff, a testimonianza di un campionato ancora molto equilibrato. L’obiettivo dichiarato dagli ospiti è quello di mantenere alta la concentrazione e replicare la qualità di gioco mostrata nell’ultimo turno, consapevoli delle difficoltà rappresentate da una trasferta impegnativa come quella friulana.

Analisi statistica: forma recente e precedenti tra le squadre

Le statistiche delle ultime giornate offrono uno spaccato interessante sullo stato di forma delle due squadre:

Prata di Pordenone ha vinto tutte le gare casalinghe (3 su 3), senza concedere set agli avversari.

ha vinto tutte le gare casalinghe (3 su 3), senza concedere set agli avversari. Porto Viro ha mostrato una crescita importante nel gioco, culminata nel successo al tie-break contro Aversa .

ha mostrato una crescita importante nel gioco, culminata nel successo al tie-break contro . Nei dieci precedenti in Serie A, Porto Viro è in vantaggio con sette successi contro i tre di Prata.

Dal punto di vista individuale, spicca la prestazione di Gamba, opposto di Prata, autore di 21 punti nell’ultima partita e già a quota 110 palloni messi a terra in stagione. Da segnalare anche i numeri di Terpin (16 punti nell’ultimo turno, 90 totali), mentre Ernastowicz si distingue come miglior battitore con 11 ace realizzati. Benedicenti guida la squadra per ricezioni perfette (50), mentre il capitano Katalan si evidenzia per muri vincenti (15).

Quote principali disponibili per la sfida del PalaPrata

Le agenzie di scommesse riconoscono il valore del fattore campo per Prata di Pordenone, che finora ha sempre vinto davanti al proprio pubblico. Le quote proposte riflettono questo andamento:

Vittoria Prata di Pordenone : quota bassa, favorita dai bookmaker grazie all’imbattibilità casalinga.

: quota bassa, favorita dai bookmaker grazie all’imbattibilità casalinga. Successo Porto Viro : quota più alta, vista la difficoltà della trasferta e la solidità degli avversari.

: quota più alta, vista la difficoltà della trasferta e la solidità degli avversari. Possibilità di tie-break: quotazione intermedia, considerando che entrambe le squadre sono reduci da partite finite al quinto set.

Le quote sui set e sul numero di ace potrebbero risultare interessanti, dato il rendimento offensivo e la qualità al servizio messe in mostra da entrambe le formazioni, in particolare dai battitori di Prata.

Curiosità numeriche e tendenze: il valore del servizio e della ricezione

I numeri confermano alcune tendenze chiave che potrebbero influenzare lo sviluppo della partita:

Prata di Pordenone è seconda in Serie A2 per attacchi vincenti per set.

è seconda in per attacchi vincenti per set. La squadra friulana è terza per ricezioni perfette per set, a testimonianza di una fase di costruzione del gioco molto solida.

Il servizio è un’arma fondamentale: Prata ha già realizzato 32 ace stagionali, con Ernastowicz e Gamba leader personali in questa specialità.

ha già realizzato 32 ace stagionali, con e leader personali in questa specialità. In casa, Prata non ha ancora perso un set, confermando la forza del gruppo e la compattezza del sestetto base.

Per Porto Viro la chiave sarà mantenere l’efficacia in ricezione e limitare il numero di errori nei momenti cruciali, come sottolineato anche dalle dichiarazioni prepartita di Pedro Henrique Ferreira Silva.

In sintesi, la sfida tra Prata di Pordenone e Porto Viro si annuncia combattuta e ricca di spunti tecnici e statistici. Le quote e le statistiche suggeriscono una leggera preferenza per i padroni di casa, ma la crescita di Porto Viro lascia aperta ogni possibilità, in un campionato che si conferma estremamente equilibrato.