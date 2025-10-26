Statistiche e quote Serie A2: Pistoia-Cremona a confronto

La Serie A2 di basket torna protagonista con la sfida tra Pistoia e Cremona, che si disputerà domenica 26 ottobre alle ore 19:00 presso il PalaFermi di Pistoia. L’incontro rappresenta un appuntamento significativo per entrambe le formazioni, desiderose di consolidare la propria posizione nel campionato. Analizziamo le statistiche, le quote principali proposte dai bookmaker e le curiosità numeriche che ruotano attorno a questa partita.

Primo confronto tra Pistoia e Cremona: scenario dell’evento

Per la prima volta, Pistoia e Juvi Ferraroni Cremona si affrontano in una gara ufficiale. L’assenza di precedenti rende questa sfida particolarmente interessante e difficile da inquadrare attraverso il consueto confronto statistico diretto. Il match si svolgerà in Toscana, al PalaFermi, impianto che offre ai padroni di casa un importante vantaggio ambientale grazie al sostegno del pubblico. Questo elemento può influenzare l’andamento della partita, specie in un torneo come la Serie A2 dove il fattore campo spesso si rivela determinante.

Analisi delle statistiche di forma e rendimento recente delle squadre

Analizzando il rendimento nelle ultime dieci partite, emergono alcune differenze tra le due formazioni:

Pistoia Basket 2000 ha ottenuto un bilancio equilibrato, con 5 vittorie e 5 sconfitte. Questo andamento altalenante testimonia una squadra capace di offrire prestazioni di qualità, pur attraversando momenti di discontinuità.

ha ottenuto un bilancio equilibrato, con 5 vittorie e 5 sconfitte. Questo andamento altalenante testimonia una squadra capace di offrire prestazioni di qualità, pur attraversando momenti di discontinuità. Nonostante la parità nei risultati, Pistoia ha saputo valorizzare le partite casalinghe, mostrando solidità soprattutto quando ha potuto contare sul proprio pubblico.

ha saputo valorizzare le partite casalinghe, mostrando solidità soprattutto quando ha potuto contare sul proprio pubblico. Juvi Ferraroni Cremona 1952 ha affrontato le difficoltà tipiche delle trasferte, riuscendo comunque a conquistare 3 vittorie su 10 match disputati lontano dalle mura amiche. Questi successi sono il risultato di un buon gioco di squadra e della capacità di restare competitivi anche in contesti sfavorevoli.

In sintesi, se da un lato Pistoia si presenta con una maggiore sicurezza nei match casalinghi, dall’altro Cremona ha dimostrato una buona tenuta mentale, riuscendo a ottenere risultati anche fuori casa.

Quote disponibili per la sfida tra Pistoia e Cremona

I principali bookmaker attribuiscono un leggero vantaggio a Pistoia, soprattutto in virtù del fattore campo. Le quote per la vittoria dei padroni di casa risultano generalmente più basse rispetto a quelle offerte per il successo di Cremona, segnalando una fiducia diffusa nell’impatto del pubblico e della familiarità con il parquet del PalaFermi. Tuttavia, le quote non risultano sbilanciate in modo netto, a testimonianza di un equilibrio di fondo tra le due squadre, almeno sulla carta.

Inoltre, il mercato dei punti totali offerti dai bookmaker potrebbe risultare particolarmente interessante, vista l’imprevedibilità legata alla mancanza di precedenti e al rendimento altalenante mostrato da entrambe le compagini.

Curiosità numeriche e tendenze da considerare

Alcuni dati e tendenze contribuiscono a delineare meglio il quadro della partita:

Pistoia ha spesso saputo sfruttare il fattore campo, risultando più efficace nelle gare interne.

ha spesso saputo sfruttare il fattore campo, risultando più efficace nelle gare interne. Cremona ha dimostrato una certa capacità di adattamento, portando a casa vittorie importanti anche in trasferta.

ha dimostrato una certa capacità di adattamento, portando a casa vittorie importanti anche in trasferta. Entrambe le squadre hanno fatto registrare una notevole alternanza di risultati nelle ultime dieci uscite, segno di un equilibrio che potrebbe riflettersi anche nell’andamento dell’incontro.

La mancanza di scontri diretti recenti lascia spazio a molte incognite, rendendo questa partita particolarmente aperta a ogni esito.

La sfida tra Pistoia e Cremona si preannuncia equilibrata e ricca di spunti statistici. L’assenza di precedenti diretti e l’andamento altalenante delle due squadre contribuiscono a rendere incerta la lettura dell’incontro, lasciando aperte diverse possibilità sul piano del risultato e delle curiosità numeriche.