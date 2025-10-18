Home | Statistiche e quote Serie A2: Livorno-Bergamo tra attacco e difesa

Serie A2 Old Wild West si prepara a vivere la sesta giornata della stagione 2025/26, con una serie di sfide interessanti e ricche di spunti statistici. Il turno si apre sabato 18 ottobre con gli anticipi Cividale-Ruvo di Puglia e Urania Milano-Brindisi, mentre il resto delle partite è in programma domenica 19 ottobre alle 18:00. Il campionato, sponsorizzato da Old Wild West, si conferma tra i più equilibrati e seguiti, con la visibilità garantita dalla piattaforma di streaming LNP Pass. In questo articolo analizziamo i dati chiave, le tendenze e le principali quote legate alle partite più attese del weekend.

Una giornata ricca di sfide decisive e ritorni importanti

Il calendario della sesta giornata di Serie A2 mette di fronte squadre che cercano conferme e altre che invece puntano a riscatto dopo avvii altalenanti. Da segnalare:

Libertas Livorno torna a giocare in casa, al Modigliani Forum , dopo due trasferte, ospitando una rinnovata e ambiziosa Bergamo (ex Orzinuovi ), formazione che ha cambiato oltre metà del roster e che si affida alle prestazioni di Harrison , in grande forma.

torna a giocare in casa, al , dopo due trasferte, ospitando una rinnovata e ambiziosa (ex ), formazione che ha cambiato oltre metà del roster e che si affida alle prestazioni di , in grande forma. Partite di rilievo anche per Pesaro , reduce da quattro vittorie consecutive, che ospita una Gemini Mestre in cerca di punti preziosi, e per Forlì , opposta a una Scafati desiderosa di invertire la rotta dopo due sconfitte.

, reduce da quattro vittorie consecutive, che ospita una in cerca di punti preziosi, e per , opposta a una desiderosa di invertire la rotta dopo due sconfitte. Sfide da seguire anche tra Avellino e Torino, nonché tra Cento e Roseto, entrambe cruciali per la classifica.

Spicca il ritorno del presidente Marco Benvenuti a Livorno, presenza di rilievo per la squadra e la città toscana.

Statistiche comparative: rendimento e tendenze delle squadre

L’analisi dei dati statistici della stagione evidenzia alcune importanti differenze tra le formazioni in campo:

Squadra Punti segnati Punti subiti % Da 2 % Da 3 Rimbalzi Assist Valutazione Bergamo 85,6 85,0 54% 35% 37,6 19 100 Livorno 75,0 69,5 49% 32% 38,0 15 80

Bergamo mostra una netta superiorità offensiva, con medie realizzative elevate e ottime percentuali dal campo, trainata dal rendimento di Harrison (oltre 20 punti di media nelle ultime cinque gare).

mostra una netta superiorità offensiva, con medie realizzative elevate e ottime percentuali dal campo, trainata dal rendimento di (oltre 20 punti di media nelle ultime cinque gare). Livorno si distingue invece per solidità difensiva: meno punti subiti e maggiore efficacia a rimbalzo.

Questi dati suggeriscono una sfida tra attacco e difesa, con ritmi di gioco che potrebbero variare a seconda della squadra che riuscirà a imporre il proprio stile.

Quote principali e mercato scommesse: cosa dicono i numeri

Le principali piattaforme di betting propongono quote equilibrate, segnale di una giornata incerta e molto combattuta. Per il match Libertas Livorno-Bergamo le quote vedono un leggero favore per i padroni di casa, ma le recenti prestazioni di Bergamo inducono cautela:

Vittoria Livorno : quota tra 1.80 e 2.00

: quota tra 1.80 e 2.00 Vittoria Bergamo : quota tra 1.90 e 2.10

: quota tra 1.90 e 2.10 Totale punti (over/under): soglie spesso fissate intorno a 155.5 punti totali

Le quote rispecchiano la tendenza di partite con punteggi medio-alti, soprattutto quando in campo c’è Bergamo, squadra che predilige il gioco offensivo.

Tendenze e curiosità numeriche: i trend da monitorare

Alcuni dati e trend meritano attenzione per chi segue con interesse le statistiche:

Bergamo ha il miglior attacco del girone, ma concede anche molti punti agli avversari, segno di un gioco spregiudicato.

ha il miglior attacco del girone, ma concede anche molti punti agli avversari, segno di un gioco spregiudicato. Livorno è tra le difese più solide della categoria, con meno di 70 punti subiti in media a partita.

è tra le difese più solide della categoria, con meno di 70 punti subiti in media a partita. Entrambe le squadre hanno vinto tre delle prime cinque partite di stagione, dimostrando continuità.

Giocatori chiave come Harrison (Bergamo) e Lombardi (Livorno) figurano tra i migliori marcatori e rimbalzisti del campionato.

La sfida tra attacco e difesa sarà il leitmotiv del turno, con particolare attenzione alla gestione dei rimbalzi e delle palle perse, aspetti spesso decisivi in gare equilibrate.

In conclusione, la sesta giornata di Serie A2 Old Wild West promette spettacolo ed equilibrio, con diverse sfide che potrebbero già indirizzare la stagione delle protagoniste. Le statistiche e le quote suggeriscono partite aperte, dove la differenza potrebbe farla la capacità di gestire i momenti chiave e la continuità di rendimento dei giocatori più rappresentativi.