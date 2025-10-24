Statistiche e quote Serie A2: Futura Volley-Offanengo, il derby

Futura Volley Giovani si prepara a un appuntamento importante nella Serie A2 femminile di volley: domenica 26 ottobre, alla Soevis Arena di Castellanza, le biancorosse ospiteranno la Trasporti Bressan Offanengo per il quarto turno di Regular Season. Il derby lombardo rappresenta una sfida significativa non solo per la rivalità territoriale, ma anche per le ambizioni di classifica delle due squadre, entrambe desiderose di conquistare punti preziosi.

Analisi dettagliata del derby tra Futura Volley e Offanengo

L’incontro tra Futura Volley Giovani e Offanengo arriva in un momento cruciale per entrambe le formazioni. Le padrone di casa, guidate da coach Gianfranco Milano, sono reduci dalla vittoria esterna contro Imola, un successo che ha dato fiducia e morale alla squadra. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere la prima vittoria stagionale davanti al pubblico amico, consolidando i progressi mostrati nell’ultima trasferta.

La squadra biancorossa potrà contare su tutte le proprie effettive e su un roster che, nelle ultime uscite, ha dimostrato di avere profondità e qualità. Le prestazioni di Veronica Taborelli e Alessandra Talarico, entrambe all’esordio stagionale da titolari contro Imola, e l’impatto di Marika Longobardi dal terzo set, sono segnali positivi di un gruppo in crescita.

Dall’altra parte, Offanengo arriva a questa sfida dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate, due delle quali al tie-break, a dimostrazione di una squadra capace di lottare fino alla fine ma ancora alla ricerca del primo successo. Anche per le neroverdi, questo derby rappresenta una possibile svolta in un avvio di stagione complicato.

Statistiche comparative e rendimento delle squadre

Un’analisi dei dati statistici mette in evidenza alcuni elementi chiave:

Futura Volley vanta il miglior dato di ricezione perfetta dell’intera Serie A2, con un notevole 42,6% .

vanta il miglior dato di ricezione perfetta dell’intera Serie A2, con un notevole . Nel ruolo di libero, Sophie Blasi si distingue come leader della classifica, con ben 75 palloni ricevuti con successo.

si distingue come leader della classifica, con ben con successo. L’attacco biancorosso è in crescita, grazie anche al 53,8% di efficacia realizzato nella trasferta a Imola .

di efficacia realizzato nella trasferta a . Bianca Orlandi è la miglior realizzatrice di squadra con 52 punti, mentre Veronica Taborelli punta a migliorare le proprie statistiche (attualmente al 39,7% di positività in attacco).

Per quanto riguarda Offanengo:

La squadra viaggia con un 29% di ricezione perfetta e un 36,6% in attacco .

e un . Rachele Nardelli è la top scorer con 44 punti .

è la top scorer con . Il sestetto di coach Giorgio Bolzoni mantiene comunque una certa solidità, pur senza stranieri in rosa.

Quote principali e analisi dei mercati disponibili

Al momento non sono state rese pubbliche le quote ufficiali dei bookmakers per il match tra Futura Volley Giovani e Offanengo. Tuttavia, analizzando il rendimento delle due squadre e la situazione in classifica, è lecito attendersi una leggera preferenza dei mercati per la formazione di casa, forte sia della recente vittoria sia delle statistiche positive in ricezione e attacco.

Gli operatori solitamente tengono conto di diversi fattori quando elaborano le quote, come:

Lo stato di forma recente (ad esempio, Futura Volley arriva da una vittoria, Offanengo da tre sconfitte).

arriva da una vittoria, da tre sconfitte). I dati individuali delle giocatrici chiave (ad esempio, la percentuale di ricezione o i punti realizzati).

Il fattore campo, che in questo caso potrebbe pesare in favore delle padrone di casa.

Tendenze e curiosità statistiche sul confronto

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle ultime partite:

Futura Volley è in crescita nei fondamentali di squadra, in particolare muro-difesa e battuta, settori su cui coach Milano ha lavorato intensamente.

è in crescita nei fondamentali di squadra, in particolare muro-difesa e battuta, settori su cui coach ha lavorato intensamente. La squadra di Castellanza non ha ancora vinto in casa in questa stagione, rendendo il match contro Offanengo una ghiotta occasione per rompere il ghiaccio davanti ai propri tifosi.

non ha ancora vinto in casa in questa stagione, rendendo il match contro una ghiotta occasione per rompere il ghiaccio davanti ai propri tifosi. Offanengo ha però dimostrato di essere combattiva, portando due delle tre gare giocate al tie-break, segno di un gruppo che non si arrende facilmente.

Le statistiche individuali e di squadra suggeriscono che potrebbe essere una sfida equilibrata, in cui la capacità di gestire i momenti critici farà la differenza.

In conclusione, il derby lombardo tra Futura Volley Giovani e Offanengo si preannuncia come una partita ricca di spunti tecnici e statistiche interessanti. Entrambe le formazioni sono determinate a sbloccare la propria stagione e i numeri raccolti finora offrono un quadro chiaro delle rispettive forze e delle aree di miglioramento. La sfida sarà anche l’occasione per vedere all’opera alcune delle giovani protagoniste più promettenti della Serie A2.