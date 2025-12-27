Statistiche e quote Serie A2: focus sulla 19ª giornata

La Serie A2 Old Wild West si prepara a vivere la diciannovesima e ultima giornata di andata della stagione 2025/26, un turno cruciale che definirà le squadre qualificate alla Final Four di Coppa Italia. Le partite si disputeranno tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, con tutte le principali formazioni impegnate in sfide decisive sia per la classifica che per la corsa a un posto tra le prime quattro. In particolare, il match tra Tezenis Verona e Victoria Libertas Pesaro attira l’attenzione per la posta in gioco e il livello delle contendenti.

Il contesto della 19ª giornata di Serie A2: squadre e obiettivi in campo

La giornata conclusiva del girone d’andata vede in programma dieci partite distribuite tra sabato e domenica. Si tratta di un turno che, oltre a segnare la metà esatta della regular season, stabilirà la griglia delle partecipanti alla Final Four di Coppa Italia LNP. La Victoria Libertas Pesaro, grazie al suo percorso fin qui, ha già ottenuto la qualificazione matematica, mentre per gli altri posti sono in corsa diverse squadre, tra cui Tezenis Verona, Valtur Brindisi, Dole Basket Rimini e Unicusano Avellino Basket. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, mentre il big match tra Verona e Pesaro sarà visibile anche su Rai Play Sport 1 e in parte su RaiSport HD. Le squadre, ognuna con le proprie motivazioni, scenderanno in campo per chiudere al meglio la prima metà di stagione e guadagnare posizioni preziose in classifica.

Analisi statistica: forma delle squadre e rendimento recente

L’analisi dei dati recenti offre alcuni spunti significativi:

Victoria Libertas Pesaro : solida capolista, ha dimostrato continuità di rendimento lungo tutto il girone di andata, guidando la classifica e ottenendo vittorie sia in casa che in trasferta.

: solida capolista, ha dimostrato continuità di rendimento lungo tutto il girone di andata, guidando la classifica e ottenendo vittorie sia in casa che in trasferta. Tezenis Verona : formazione costruita per puntare alla promozione, si presenta agguerrita e motivata, con un rendimento altalenante ma capace di prestazioni di alto livello soprattutto davanti al proprio pubblico.

: formazione costruita per puntare alla promozione, si presenta agguerrita e motivata, con un rendimento altalenante ma capace di prestazioni di alto livello soprattutto davanti al proprio pubblico. Le squadre come Valtur Brindisi e Dole Basket Rimini inseguono con costanza, mentre nel gruppo di metà classifica si trovano formazioni che cercano un colpo d’ala per inserirsi nella corsa alle prime posizioni.

Nei confronti diretti, Verona e Pesaro si sono spesso date battaglia in match equilibrati, con risultati mai scontati. La solidità difensiva e l’approccio tattico saranno determinanti anche in questo scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo per la leadership della classifica al termine del girone di andata.

Quote principali e dati dai bookmaker: equilibrio e attenzione ai dettagli

Le quote proposte dai principali bookmaker per i match della 19ª giornata di Serie A2 riflettono l’equilibrio che caratterizza il torneo. Per la sfida tra Tezenis Verona e Victoria Libertas Pesaro, il mercato tende a privilegiare leggermente la squadra di casa, anche in virtù del fattore campo e della necessità di ottenere una vittoria per consolidare la propria posizione in classifica. Tuttavia, il cammino regolare e solido di Pesaro lascia presagire una gara aperta, con margini minimi tra le due formazioni secondo i quotisti.

Per gli altri match, le quote rispecchiano la situazione delle squadre in classifica e il momento di forma recente. Ad esempio, Gruppo Mascio Bergamo viene favorita nelle gare casalinghe, mentre incontri come Unicusano Avellino-Givova Scafati sono caratterizzati da grande incertezza, anche a causa di alcuni rientri e rotazioni nei roster. In generale, la tendenza è quella di vedere gare abbastanza tirate, dove il fattore campo e la condizione fisica possono fare la differenza.

Tendenze numeriche, curiosità e statistiche utili del campionato

Alcuni dati e trend numerici emergono con chiarezza dall’analisi delle prime diciotto giornate:

Victoria Libertas Pesaro ha mantenuto una media punti superiore agli 80 a partita, risultando tra i migliori attacchi del campionato.

ha mantenuto una media punti superiore agli 80 a partita, risultando tra i migliori attacchi del campionato. Tezenis Verona e Flats Service Fortitudo Bologna spiccano per solidità difensiva, con una media punti concessi tra le più basse della Serie A2.

e spiccano per solidità difensiva, con una media punti concessi tra le più basse della Serie A2. Gruppo Mascio Bergamo ha costruito gran parte del proprio bottino davanti al pubblico amico, con sei vittorie su otto gare casalinghe.

ha costruito gran parte del proprio bottino davanti al pubblico amico, con sei vittorie su otto gare casalinghe. Molte partite si sono decise negli ultimi possessi, a conferma dell’equilibrio generale e della competitività del torneo.

Non mancano le curiosità: tra gli ex in campo, si segnalano diversi giocatori che affrontano la propria ex squadra, mentre alcune società hanno promosso iniziative benefiche e sociali in occasione delle partite casalinghe.

La 19ª giornata di Serie A2 Old Wild West si preannuncia ricca di spunti e di duelli decisivi per la definizione della classifica e delle qualificate alla Final Four di Coppa Italia. Il focus resta sull’equilibrio e sulla costante crescita delle squadre, in un campionato che si conferma tra i più combattuti e imprevedibili del panorama cestistico nazionale.