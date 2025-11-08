Statistiche e quote Serie A2: Dole Rimini-Torino, numeri chiave

La decima giornata del campionato di Serie A2 di basket propone una sfida dal grande interesse tra Dole Basket Rimini e Reale Mutua Torino, che si affronteranno al Flaminio domenica 9 novembre alle ore 18:00. L’incontro rappresenta un momento significativo della stagione per entrambe le squadre, impegnate a migliorare la propria posizione in classifica e a consolidare il proprio stato di forma in un torneo che si sta rivelando equilibrato e ricco di spunti statistici interessanti.
Analisi delle squadre e stato di forma recente
La Reale Mutua Torino, guidata da Paolo Moretti, arriva a questo appuntamento con un bilancio di 4 vittorie e 5 sconfitte, identico a quello dei romagnoli. Nelle ultime cinque gare, il team piemontese ha collezionato due successi (contro Livorno e Milano) e tre insuccessi (contro Avellino, Bologna e Forlì), segnando più di 60 punti solamente in una di queste occasioni. La caratteristica principale di Torino è la solidità difensiva, che le ha permesso di non subire mai più di 74 punti nelle sue vittorie.
Da segnalare, inoltre, alcuni aspetti legati alle condizioni fisiche dei giocatori chiave di Rimini: Gerald Robinson resterà ai box per ulteriori accertamenti medici, mentre Giacomo Leardini è pronto al rientro e sarà disponibile per coach Sandro Dell’Agnello.
Statistiche individuali e punti di forza delle formazioni
L’analisi dei dati statistici mette in evidenza alcune figure chiave:
- Robert Allen (Torino): miglior realizzatore e rimbalzista del campionato con una media di 21 punti e 10 rimbalzi, unico in doppia doppia. Primo anche per valutazione complessiva (27).
- Matteo Schina: capitano esperto, ottimo passatore con 2,7 assist di media, anche se in difficoltà nelle percentuali al tiro.
- MaCio Teague: all’esordio in Italia, 15 punti a partita con buone percentuali dal campo (47% da due, 36% da tre).
- Federico Massone: 13 punti e 4 assist di media dopo il rientro da un grave infortunio.
- Nel pitturato, Davide Bruttini e Marco Cusin garantiscono esperienza e solidità difensiva.
La squadra piemontese si distingue per il gioco interno, risultando quella che tenta più tiri da due punti dell’intero torneo e che fa dell’aggressività difensiva una delle sue principali armi. In particolare, la presenza di Allen rappresenta un costante pericolo sia spalle che fronte a canestro, mentre la capacità di Torino di dominare a rimbalzo la rende particolarmente efficace nella gestione delle seconde opportunità.
Quote principali e mercati disponibili per la sfida
Le quote dei bookmakers per l’incontro tra Dole Rimini e Reale Mutua Torino non sono state ufficialmente riportate nell’analisi originale, ma i dati delle ultime giornate e le statistiche stagionali possono offrire indicazioni utili per gli operatori del settore. Considerando la tendenza di Torino a segnare pochi punti (media di 70,3 a partita, peggior attacco del campionato) e la sua difesa solida, è plausibile attendersi quote piuttosto equilibrate per i principali mercati come esito finale, Under/Over punti totali e Handicap.
Gli scommettitori più attenti potrebbero volgere l’attenzione anche a mercati speciali legati alle prestazioni individuali, ad esempio punti, rimbalzi e assist dei protagonisti, in particolare di Allen e Teague, che rappresentano le principali bocche da fuoco ospiti. Importante, inoltre, tenere in considerazione eventuali variazioni delle quote dovute alle condizioni fisiche dei singoli giocatori, in primis l’assenza di Robinson tra i padroni di casa.
Tendenze statistiche e curiosità numeriche
Alcuni trend statistici emergono con chiarezza:
- Torino ha superato quota 60 punti in una sola delle ultime cinque partite.
- La difesa piemontese è la sesta del campionato per punti subiti.
- La squadra di Moretti non ha mai subito più di 74 punti nelle sue vittorie stagionali.
- Allen è attualmente l’unico giocatore del campionato in doppia doppia, con prestazioni costanti sia in attacco che a rimbalzo.
- Dole Rimini dovrà prestare particolare attenzione alla protezione del ferro e al contenimento delle situazioni di post basso.
Questi dati suggeriscono una partita potenzialmente dal punteggio contenuto, nella quale la fisicità e l’intensità potranno fare la differenza, soprattutto nei momenti chiave.
In conclusione, la sfida tra Dole Basket Rimini e Reale Mutua Torino si preannuncia equilibrata e ricca di spunti interessanti sia dal punto di vista statistico che delle quote. L’attenzione sarà focalizzata sulle prestazioni dei singoli, sulla tenuta difensiva e sulle possibili sorprese che il decimo turno di Serie A2 potrà riservare agli appassionati.