Statistiche e Quote Serie A2: Brescia-Pineto per la vetta

Il weekend del 9 e 10 novembre sarà caratterizzato dalla disputa della 4ª giornata della Serie A2 Credem Banca, un appuntamento atteso dagli appassionati di pallavolo italiana. Le sfide in programma promettono equilibrio ed emozioni, con la caccia alla vetta della classifica che si fa sempre più serrata. Le partite, distribuite tra domenica e lunedì, coinvolgeranno tutte le principali compagini del torneo, tra cui le attuali capoliste Abba Pineto e Virtus Aversa, pronte a difendere il primato.

Equilibrio e tensione: il contesto della 4ª giornata di Serie A2

La Serie A2 Credem Banca entra nel vivo con il quarto turno della stagione regolare. Dopo tre giornate, la classifica vede Abba Pineto e Virtus Aversa a punteggio pieno (9 punti), mentre la Gruppo Consoli Sferc Brescia insegue ad una sola lunghezza. Le gare in programma vedranno scontri diretti di rilievo, come quello del lunedì tra Brescia e Pineto, che potrebbe ridisegnare la parte alta della graduatoria. Il calendario prevede anche match delicati per le squadre in coda, come Campi Reali Cantù e Romeo Sorrento, chiamate a interrompere una partenza difficile.

Forma e precedenti: le statistiche delle squadre in campo

L’analisi delle statistiche recenti mette in evidenza alcuni dati chiave:

Abba Pineto e Virtus Aversa hanno conquistato 9 punti in tre partite, mostrando solidità sia in attacco che in difesa.

Brescia si è distinta per regolarità, con 8 punti e una difesa tra le migliori del torneo.

Nei precedenti tra Sviluppo Sud Catania ed Essence Hotels Fano il bilancio è di una vittoria per parte, segno di equilibrio tra le due formazioni.

Per la sfida Emma Villas Codyeco Lupi Siena vs Campi Reali Cantù i toscani sono avanti 9-3 nei confronti diretti, mentre Prisma La Cascina Taranto e Tinet Prata di Pordenone si sfideranno con la squadra friulana reduce da una netta vittoria su Siena.

Spiccano inoltre alcuni traguardi individuali imminenti: Carmelo Gitto è vicino ai 2.500 punti in Regular Season, mentre Luka Basic si avvicina ai 1.000 punti complessivi in Italia.

Le principali quote disponibili per la 4ª giornata

Le agenzie di scommesse segnalano grande equilibrio in diversi incontri della giornata. Tipicamente, le quote delle sfide tra squadre di alta classifica come Brescia e Pineto si attestano su valori molto vicini, rispecchiando la difficoltà di individuare un netto favorito. Anche per partite come Porto Viro vs Lagonegro o Taranto vs Prata di Pordenone le quote sono influenzate dai precedenti ravvicinati e dalla vicinanza in classifica delle contendenti.

È interessante osservare come i bookmaker tengano in considerazione sia il rendimento interno che quello esterno delle squadre, oltre alla presenza di eventuali record personali in vista, che potrebbero influenzare la motivazione dei singoli atleti.

Curiosità numeriche e tendenze della giornata

Tra i trend più significativi della 4ª giornata:

Nei quattro precedenti tra Brescia e Pineto , il fattore campo ha sempre inciso, con due vittorie per parte.

Molti giocatori sono ad un passo da traguardi personali: Giulio Pinali a 6 punti dai 1.000, Matheus Motzo a 3 attacchi vincenti dai 2.500, Paolo Di Silvestre a 2 punti dai 2.000.

Alcune squadre, come Porto Viro e Lagonegro, hanno raccolto lo stesso numero di punti (3) e si sono affrontate con esiti alterni nei precedenti.

Le partite della giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire in tempo reale tutte le principali evoluzioni.

La 4ª giornata della Serie A2 Credem Banca si preannuncia equilibrata e densa di spunti statistici e numerici. L’attenzione sarà massima sugli scontri diretti in testa e su alcuni record individuali ormai a portata di mano. Gli sviluppi delle partite potrebbero influenzare in modo significativo la classifica e offrire nuovi spunti per gli analisti e gli appassionati di volley italiano.