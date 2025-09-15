Home | Statistiche e quote Serie A Women’s Cup: Juventus, Roma, Lazio e Inter

Con l’avvicinarsi della Final Four della Serie A Women’s Cup 2025/2026, l’attenzione si concentra sulle quattro squadre che hanno conquistato l’accesso alle semifinali. L’evento, previsto dal 23 al 27 settembre 2025 a Castellammare di Stabia, rappresenta un momento cruciale per il calcio femminile italiano e offre spunti interessanti a livello statistico, oltre a numerosi dati di rilievo sulle performance delle protagoniste.

Il cammino verso la Final Four di Serie A Women’s Cup

Le prime tre giornate della fase a gironi della Serie A Women’s Cup hanno delineato un quadro chiaro delle squadre più in forma e delle loro principali caratteristiche. Le quattro semifinaliste sono Juventus, Roma, Lazio e Inter, con la competizione che si svolgerà nella cornice di Castellammare di Stabia. La presentazione ufficiale delle semifinali è prevista per il 16 settembre alle ore 12 presso la Reggia di Quisisana, mentre il sorteggio integrale avrà luogo lo stesso giorno alle ore 14 presso lo Yacht Club Marina di Stabia. Le date delle semifinali sono fissate per martedì 23 e mercoledì 24 settembre, seguite dalla finale sabato 27 settembre, con copertura televisiva su Sky Sport, NOW, Vivo Azzurro TV e Rai.

Statistiche comparative: rendimento delle semifinaliste

Le statistiche raccolte nella fase a gironi mettono in evidenza alcuni dati significativi per ciascuna delle formazioni qualificate:

Juventus : Ha chiuso come miglior seconda, grazie a una netta vittoria contro il Napoli Women e a una differenza reti favorevole. Le bianconere hanno messo a segno quattro reti nell’ultima gara, confermando solidità offensiva.

: Ha chiuso come miglior seconda, grazie a una netta vittoria contro il e a una differenza reti favorevole. Le bianconere hanno messo a segno quattro reti nell’ultima gara, confermando solidità offensiva. Lazio : Si distingue come la squadra più vincente del 2025 considerando tutte le competizioni, con 14 successi in 18 incontri. Nel girone A ha ottenuto tre vittorie su tre, segnando sei gol e subendone solo due.

: Si distingue come la squadra più vincente del 2025 considerando tutte le competizioni, con 14 successi in 18 incontri. Nel girone A ha ottenuto tre vittorie su tre, segnando sei gol e subendone solo due. Roma : Ha chiuso il proprio girone a punteggio pieno, grazie a un convincente 3-0 contro il Sassuolo . La solidità difensiva e la varietà di marcatrici rappresentano punti di forza.

: Ha chiuso il proprio girone a punteggio pieno, grazie a un convincente 3-0 contro il . La solidità difensiva e la varietà di marcatrici rappresentano punti di forza. Inter: Accede alle semifinali dopo un percorso solido e costante, confermando la propria presenza tra le big del calcio femminile italiano.

I dati mettono in luce un equilibrio tra le squadre, con una particolare menzione per la Lazio che, oltre ai risultati, presenta una notevole efficacia difensiva.

Quote principali e offerte dei bookmaker sulle semifinali

In attesa dell’ufficializzazione delle quote dettagliate per le semifinali della Serie A Women’s Cup, i bookmaker solitamente considerano numerosi fattori come la forma recente, la rosa disponibile e il rendimento nei precedenti scontri diretti. In questa fase della stagione, le formazioni arrivate alla Final Four godono di valutazioni molto vicine tra loro, segno di una competizione equilibrata. Di seguito, alcune tendenze che generalmente influenzano le quote:

La Juventus , forte della propria esperienza nelle fasi finali e del successo contro il Napoli , viene spesso considerata tra le favorite.

, forte della propria esperienza nelle fasi finali e del successo contro il , viene spesso considerata tra le favorite. La Roma potrebbe ricevere valutazioni interessanti grazie al percorso netto nel girone.

potrebbe ricevere valutazioni interessanti grazie al percorso netto nel girone. Lazio e Inter, entrambe solide, potrebbero essere proposte con quote leggermente più alte, ma non distanti dalle principali rivali.

Le quote definitive saranno disponibili dopo il sorteggio e la definizione degli accoppiamenti, ma l’equilibrio nei dati suggerisce margini ridotti tra le formazioni.

Tendenze e curiosità numeriche sulla Final Four 2025/2026

Alcuni dati e tendenze raccolte nelle prime fasi della Serie A Women’s Cup offrono spunti di riflessione:

Lazio ha chiuso il girone con tre vittorie su tre, segnando in ogni partita e mantenendo una media di soli 0,67 gol subiti a gara.

ha chiuso il girone con tre vittorie su tre, segnando in ogni partita e mantenendo una media di soli 0,67 gol subiti a gara. Juventus ha segnato almeno tre reti nell’ultima gara, mostrando una spiccata vena realizzativa.

ha segnato almeno tre reti nell’ultima gara, mostrando una spiccata vena realizzativa. Roma non ha subito reti nell’ultimo match, confermando una difesa solida.

non ha subito reti nell’ultimo match, confermando una difesa solida. In generale, tutte le squadre qualificate hanno dimostrato una marcata capacità di gestire le fasi decisive degli incontri, come testimoniano i risultati delle ultime giornate.

L’edizione 2025/2026 della Serie A Women’s Cup si preannuncia all’insegna dell’equilibrio e dei dettagli. Le statistiche raccolte finora sottolineano una crescita del movimento e promettono una Final Four ricca di emozioni e spunti di analisi per appassionati e addetti ai lavori.