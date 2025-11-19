Home | Statistiche e quote Serie A: Udine e la corsa salvezza

L’attuale stagione del campionato di Serie A di basket si sta delineando come una corsa a due velocità, con una netta distinzione tra le squadre che competono per i play-off e quelle impegnate nella lotta per la salvezza. Uno degli snodi centrali riguarda la situazione dell’Apu Old Wild West Udine, fanalino di coda che si trova a dover affrontare ancora diversi scontri diretti cruciali. La prossima partita in calendario, fissata per domenica a Varese, riveste particolare importanza nel percorso salvezza.

La corsa salvezza: una classifica spaccata in due

La classifica della Serie A di basket, dopo poco più di un quarto del torneo, mostra una netta divisione tra le prime otto squadre – tutte in corsa per i play-off – e le restanti otto, impegnate ad evitare la retrocessione. Questo scenario evidenzia come i punti ottenuti negli scontri diretti tra le squadre della parte bassa della classifica risultino determinanti per la permanenza nella massima serie. Un dato significativo è che, nelle prime otto giornate, solo due volte una squadra della cosiddetta “metà di destra” è riuscita a superare una delle prime otto in classifica: Trento su Tortona e Cantù su Cremona. Tale andamento conferma il valore strategico delle sfide tra dirette concorrenti per la salvezza.

Confronto tra squadre: forma attuale e precedenti stagionali

Analizzando il rendimento delle squadre coinvolte nella lotta salvezza emergono alcune tendenze interessanti:

Udine ha avuto un calendario complicato, affrontando molte delle proprie pari grado – come Reggiana , Sassari e Cantù – tutte in trasferta, e ricevendo in casa squadre di vertice come Bologna , Brescia , Venezia e Tortona .

ha avuto un calendario complicato, affrontando molte delle proprie pari grado – come , e – tutte in trasferta, e ricevendo in casa squadre di vertice come , , e . Due squadre considerate sorprese negative sono Trento e Reggio Emilia , che stanno incontrando difficoltà rispetto alle aspettative di inizio stagione, anche a causa degli impegni europei.

e , che stanno incontrando difficoltà rispetto alle aspettative di inizio stagione, anche a causa degli impegni europei. Al contrario, Tortona e Cremona sono le sorprese positive, inseritesi tra le prime otto.

e sono le sorprese positive, inseritesi tra le prime otto. Napoli aveva ambizioni superiori, soprattutto dopo l’arrivo di un top player come Mitrou-Long , ma ha finora capitalizzato solo le vittorie negli scontri diretti.

aveva ambizioni superiori, soprattutto dopo l’arrivo di un top player come , ma ha finora capitalizzato solo le vittorie negli scontri diretti. Cantù si dimostra solida in casa, ma fatica in trasferta, mentre Varese e Sassari sono in crescita dopo cambiamenti tecnici e di roster.

Quote principali e valutazione dei margini salvezza

Attualmente, le principali agenzie di scommesse non hanno ancora stabilito le quote definitive per la salvezza, data la fase ancora iniziale del campionato e la classifica molto corta nella parte bassa. Tuttavia, l’osservazione delle passate stagioni suggerisce che la soglia di sicurezza per evitare la retrocessione si aggiri intorno ai 20 punti. Se però il trend attuale dovesse proseguire, con le squadre in lotta per la salvezza che raccolgono pochi punti contro le big, anche quota 18 potrebbe risultare sufficiente.

Tendenze numeriche e curiosità: pesano gli scontri diretti

Alcuni trend numerici offrono spunti interessanti per gli osservatori:

Le squadre in fondo alla classifica hanno conquistato la stragrande maggioranza dei loro punti proprio negli scontri diretti.

Udine avrà ancora quattro scontri diretti su sette partite da giocare, una chance importante per risalire la china.

avrà ancora quattro scontri diretti su sette partite da giocare, una chance importante per risalire la china. Cantù ha mostrato una marcata differenza di rendimento tra casa e trasferta.

ha mostrato una marcata differenza di rendimento tra casa e trasferta. Varese ha cambiato passo grazie all’innesto di Iroegbu , mentre Sassari ha beneficiato dell’arrivo di Mrsic in panchina.

ha cambiato passo grazie all’innesto di , mentre ha beneficiato dell’arrivo di in panchina. Situazione critica per Treviso, che subisce quasi 100 punti di media a partita.

In conclusione, la lotta per la salvezza nella Serie A di basket si preannuncia combattuta e condizionata dagli scontri diretti. Per l’Apu Udine, ogni partita rappresenta un crocevia fondamentale, a partire dalla delicata trasferta di domenica a Varese. La classifica corta lascia ancora aperte molte possibilità, ma il margine di errore si assottiglia di giornata in giornata.