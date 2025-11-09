Statistiche e quote Serie A: Trento-Napoli e sfide top

La settima giornata della Lega Basket Serie A propone una serie di incontri particolarmente interessanti, tra cui spiccano Trento-Napoli, Trapani-Cremona, Milano-Treviso e Tortona-Varese. Queste partite, in programma domenica 9 novembre 2025, si disputeranno in vari palazzetti italiani e rappresentano un importante banco di prova per la classifica e la forma delle squadre coinvolte. Analizziamo in dettaglio numeri, tendenze e le quote più rilevanti per ciascun confronto, offrendo una panoramica utile sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle statistiche sportive del basket italiano.

Panoramica dettagliata sugli incontri della 7ª giornata di Serie A

La settima giornata della LBA vede impegnate squadre che vivono momenti di forma differenti, con alcune formazioni in cerca di continuità e altre desiderose di riscatto. Il confronto tra Dolomiti Energia Trentino e Napoli Basketball si preannuncia equilibrato: entrambe le squadre hanno mostrato segnali di crescita, alternando vittorie e sconfitte nelle prime sei giornate. Trento arriva da tre vittorie e tre sconfitte, mentre Napoli ha raccolto due successi e quattro ko. Nella sfida tra Trapani Shark e Cremona, i padroni di casa cercano di prolungare un buon momento, forti anche dell’entusiasmo del proprio pubblico. Milano vuole riprendere la marcia dopo lo stop contro Brescia, affrontando una Treviso in cerca di conferme dopo la prima vittoria stagionale. Infine, Tortona ospita una Varese in difficoltà, ma desiderosa di invertire la tendenza negativa.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti storici

Analizzare la forma delle squadre è fondamentale per comprendere le dinamiche degli incontri:

Trento segna 85,3 punti di media a partita, con una buona efficienza al tiro da due (55,8%) e un rendimento solido a rimbalzo (38,2 di media, 12,7 offensivi).

segna 85,3 punti di media a partita, con una buona efficienza al tiro da due (55,8%) e un rendimento solido a rimbalzo (38,2 di media, 12,7 offensivi). Napoli replica con una media simile (85,7 punti), ma eccelle nel tiro da due (58%) e distribuisce 17 assist per gara, mostrando buona coralità offensiva.

replica con una media simile (85,7 punti), ma eccelle nel tiro da due (58%) e distribuisce 17 assist per gara, mostrando buona coralità offensiva. Nei precedenti tra Trento e Napoli emerge un bilancio favorevole ai bianconeri: sei vittorie su otto incontri.

e emerge un bilancio favorevole ai bianconeri: sei vittorie su otto incontri. Trapani vanta quattro successi nelle ultime cinque gare, mostrando solidità difensiva e spinta del pubblico del PalaShark .

vanta quattro successi nelle ultime cinque gare, mostrando solidità difensiva e spinta del pubblico del . Cremona si affida all’esperienza di Christian Burns per mantenere compattezza e ordine in campo.

si affida all’esperienza di per mantenere compattezza e ordine in campo. Milano ha avuto una partenza solida, ma ha subito il primo stop contro Brescia . In Eurolega ha dimostrato carattere battendo l’ Anadolu Efes all’overtime.

ha avuto una partenza solida, ma ha subito il primo stop contro . In Eurolega ha dimostrato carattere battendo l’ all’overtime. Treviso ha interrotto una serie di quattro sconfitte vincendo a Reggio Emilia .

ha interrotto una serie di quattro sconfitte vincendo a . Tortona è imbattuta in casa e viaggia su una media di quasi 86 punti segnati per partita.

è imbattuta in casa e viaggia su una media di quasi 86 punti segnati per partita. Varese fatica in trasferta e ha una media difensiva superiore ai 90 punti subiti per gara.

Squadra Punti segnati (media) Punti subiti (media) Vittorie nelle ultime 5 Trento 85,3 80,7 3 Napoli 85,7 89,8 2 Trapani n.d. n.d. 4 Cremona n.d. n.d. n.d. Milano n.d. n.d. 4 Treviso n.d. n.d. 1 Tortona 86 n.d. 4 Varese n.d. 90+ 0

Le quote principali dei bookmaker e i mercati più seguiti

Le principali piattaforme di scommesse offrono una varietà di mercati per questi incontri, con quote che rispecchiano l’equilibrio e le specifiche tendenze delle squadre:

Per Trento-Napoli , le quote premiano leggermente i padroni di casa, forti anche del fattore Arena e dei precedenti favorevoli.

, le quote premiano leggermente i padroni di casa, forti anche del fattore Arena e dei precedenti favorevoli. Nel confronto Trapani-Cremona , l’ottimo periodo dei siciliani li rende favoriti, ma la solidità di Cremona lascia aperta ogni possibilità.

, l’ottimo periodo dei siciliani li rende favoriti, ma la solidità di lascia aperta ogni possibilità. Milano parte con i favori del pronostico contro una Treviso che, però, ha mostrato segnali di risveglio.

parte con i favori del pronostico contro una che, però, ha mostrato segnali di risveglio. Il match tra Tortona e Varese vede i piemontesi in vantaggio nelle lavagne dei bookmaker, grazie anche all’imbattibilità casalinga.

Oltre all’esito finale, sono molto seguiti mercati come:

Punti totali (Over/Under)

Vincente con handicap

Parziale/Finale

Marcatori principali

Tendenze numeriche e curiosità statistiche da non perdere

Nel panorama delle statistiche emergono alcuni trend interessanti:

Trento ha vinto tutti gli ultimi confronti casalinghi contro Napoli , con protagonisti sempre diversi (come Lamb e Cale nell’ultimo incontro).

ha vinto tutti gli ultimi confronti casalinghi contro , con protagonisti sempre diversi (come e nell’ultimo incontro). Trapani si distingue per la capacità di difendere il parquet di casa e per le prestazioni di JD Notae , punto di riferimento offensivo.

si distingue per la capacità di difendere il parquet di casa e per le prestazioni di , punto di riferimento offensivo. Milano si è rivelata solida sia in Italia che in Europa, mostrando profondità di roster e resilienza nei momenti chiave.

si è rivelata solida sia in Italia che in Europa, mostrando profondità di roster e resilienza nei momenti chiave. Tortona mantiene un’imbattibilità interna che rappresenta una delle principali certezze della stagione in corso.

mantiene un’imbattibilità interna che rappresenta una delle principali certezze della stagione in corso. Varese fatica soprattutto in trasferta, con una media punti subiti elevata.

Questi dati offrono una fotografia chiara dell’andamento delle squadre e permettono di cogliere spunti utili per interpretare le dinamiche delle partite.

In conclusione, la settima giornata della LBA si prospetta ricca di spunti tecnici e statistici. Le differenze di rendimento, le tendenze numeriche e l’analisi delle quote permettono di seguire gli incontri con maggiore consapevolezza, valorizzando i dati come strumento di lettura del basket italiano.