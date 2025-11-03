Statistiche e quote Serie A: Sassuolo-Genoa, Lazio-Cagliari

Serie A torna protagonista lunedì 3 novembre 2025 con due posticipi che chiudono il decimo turno di campionato: Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari. La giornata si preannuncia ricca di emozioni, con squadre alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. Le partite prenderanno il via alle 18:30 con il match tra Sassuolo e Genoa, seguito alle 20:45 dalla sfida tra Lazio e Cagliari allo stadio Olimpico di Roma. Il contesto è quello di una Serie A che si appresta all’ultima settimana di impegni prima della pausa per le nazionali, rendendo ogni punto ancora più decisivo.

Focus sulla giornata: Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari

Le due sfide di Serie A in programma oggi si caratterizzano per situazioni di classifica e motivazioni profondamente diverse. Lazio, reduce da cinque risultati utili consecutivi, cerca il rilancio verso la zona Europa dopo il pareggio contro il Pisa. Il distacco dalla settima posizione occupata dal Como è di cinque punti, rendendo la partita contro il Cagliari un appuntamento da non fallire per gli uomini di Sarri. Dall’altro lato, il Cagliari vive un periodo difficile: tre sconfitte nelle ultime cinque gare e assenza di vittorie dal 19 settembre, con il rischio concreto di essere risucchiato nella zona retrocessione.

Situazione ancora più critica per il Genoa, ultimo in classifica con soli tre punti in nove partite. La società ha optato per il cambio alla guida tecnica, affidando la panchina a Criscito dopo l’esonero di Vieira. La trasferta sul campo del Sassuolo, reduce da una risalita che lo ha portato vicino alla top 8, rappresenta una sorta di “ultima spiaggia” per il Grifone.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti tra le squadre

Sono diversi i dati che emergono analizzando il rendimento delle squadre impegnate nei due posticipi:

Lazio : imbattuta da cinque turni, ma incapace finora di ottenere due vittorie consecutive in questa stagione.

: imbattuta da cinque turni, ma incapace finora di ottenere due vittorie consecutive in questa stagione. Cagliari : tre sconfitte nelle ultime cinque gare, nessuna vittoria dal 19 settembre, con la difesa che ha subito numerosi gol recentemente.

: tre sconfitte nelle ultime cinque gare, nessuna vittoria dal 19 settembre, con la difesa che ha subito numerosi gol recentemente. Sassuolo : protagonista di una notevole scalata in classifica, si presenta in fiducia e con una serie positiva che la avvicina alla zona alta della graduatoria.

: protagonista di una notevole scalata in classifica, si presenta in fiducia e con una serie positiva che la avvicina alla zona alta della graduatoria. Genoa: fanalino di coda con soli tre punti, peggior attacco e difesa tra le squadre di bassa classifica.

Da notare anche i precedenti tra Sassuolo e Genoa, che negli ultimi anni hanno spesso dato vita a partite combattute e ricche di gol. Lazio e Cagliari si sono affrontate numerose volte negli ultimi campionati, con i biancocelesti spesso vittoriosi in casa.

Quote principali disponibili per i match di Serie A

I bookmaker evidenziano una netta differenza nei pronostici delle due sfide:

Per Sassuolo-Genoa , le quote favoriscono i neroverdi, dati come principali candidati alla vittoria grazie al buon momento di forma e alle difficoltà del Genoa in trasferta.

, le quote favoriscono i neroverdi, dati come principali candidati alla vittoria grazie al buon momento di forma e alle difficoltà del in trasferta. Nel caso di Lazio-Cagliari, la quota per il successo della Lazio si mantiene piuttosto bassa, mentre il pareggio e la vittoria del Cagliari sono considerati esiti meno probabili.

Le quote principali relative all’esito finale (1X2) e a mercati come “Goal/No Goal” e “Over/Under” riflettono l’andamento stagionale delle squadre, con particolare attenzione alla solidità offensiva della Lazio e ai problemi difensivi di Cagliari e Genoa.

Tendenze e curiosità numeriche sulle squadre coinvolte

Alcune tendenze statistiche e curiosità emergono dai dati stagionali:

Lazio ha segnato almeno un gol in tutte le partite casalinghe di questa stagione.

ha segnato almeno un gol in tutte le partite casalinghe di questa stagione. Cagliari non vince in trasferta da oltre due mesi e spesso subisce gol nei primi 45 minuti.

non vince in trasferta da oltre due mesi e spesso subisce gol nei primi 45 minuti. Sassuolo , nelle ultime cinque gare interne, ha sempre segnato almeno due reti.

, nelle ultime cinque gare interne, ha sempre segnato almeno due reti. Genoa vanta il peggior attacco esterno della Serie A, con una media inferiore a un gol a partita.

La giornata di Serie A si conclude con due sfide che, tra forma recente, dati statistici e quote dei bookmaker, promettono di offrire spunti di interesse sia per gli appassionati di calcio che per chi segue i trend numerici. Le partite tra Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari rappresentano un crocevia importante per le rispettive stagioni, in attesa della prossima pausa per le nazionali.