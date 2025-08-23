Statistiche e quote Serie A: Pisa-Atalanta apre il campionato

La nuova stagione di Serie A prende ufficialmente il via sabato 23 agosto 2025, segnando un ritorno storico: dopo ben 34 anni di assenza, il Pisa fa il suo ritorno nella massima serie del calcio italiano. L’esordio sarà domenica 24 agosto alle 20:45, in una trasferta insidiosa sul campo dell’Atalanta. Il calendario della prima giornata riserva subito match di grande interesse e, come da tradizione, l’attesa è scandita anche da numeri, statistiche e le quote dei principali bookmakers, che fotografano le aspettative della vigilia.

Pisa torna in Serie A dopo 34 anni: il grande debutto

Il ritorno del Pisa in Serie A è l’evento centrale di questo avvio di campionato. La squadra toscana, assente dal massimo torneo dal 1991, affronterà subito una delle formazioni più solide degli ultimi anni, l’Atalanta, domenica 24 agosto alle 20:45. L’atmosfera nella città è di grande fermento: l’Arena Garibaldi tornerà ad ospitare il grande calcio già dalla seconda giornata, ma l’esordio in trasferta rappresenta una prova importante per il gruppo guidato da Alberto Aquilani.

Nel resto della giornata inaugurale spiccano anche le sfide Sassuolo-Napoli (con il debutto di Antonio Conte sulla panchina partenopea), Milan-Cremonese e Roma-Bologna. Il calendario appare subito fitto di incontri significativi, con un mix di neopromosse e big che rende l’avvio particolarmente interessante anche sotto il profilo statistico.

Statistiche comparate: forma, precedenti e rendimento

Per analizzare l’avvio di stagione, è utile osservare alcuni dati storici e di rendimento delle squadre chiave:

Pisa torna in Serie A dopo 34 anni: l’ultima vittoria in A a Bergamo risale al settembre 1985 (2-1 con reti di Berggreen e Kieft ).

torna in dopo 34 anni: l’ultima vittoria in A a risale al settembre 1985 (2-1 con reti di e ). Atalanta ha chiuso le ultime stagioni con piazzamenti stabili nella parte alta della classifica e una difesa tra le meno battute.

ha chiuso le ultime stagioni con piazzamenti stabili nella parte alta della classifica e una difesa tra le meno battute. Napoli , favorito per la vittoria finale secondo i bookmakers, esordisce contro un Sassuolo rinnovato e guidato da Fabio Grosso .

, favorito per la vittoria finale secondo i bookmakers, esordisce contro un rinnovato e guidato da . Milan e Roma affrontano rispettivamente Cremonese e Bologna, squadre che hanno mostrato solidità nei precedenti incroci.

Le squadre neopromosse, tra cui Como e Parma, si confrontano con avversari esperti come Lazio e Juventus, in match che sono spesso ricchi di sorprese nelle prime giornate.

Quote dei bookmakers: chi parte favorito nella prima giornata

Secondo le principali agenzie di scommesse, la griglia di partenza della Serie A 2025/26 vede il Napoli leggermente favorito per il titolo, seguito da Inter, Milan e Juventus. La valutazione è espressa attraverso un sistema di “stelle”:

Squadra Stelle (favoritismo) Napoli 5 Inter 5 Atalanta 4 Milan 4 Juventus 4 Fiorentina, Roma, Bologna, Como, Lazio 3 Genoa, Torino, Udinese, Sassuolo 2 Pisa, Verona, Cagliari, Parma, Cremonese, Lecce 1

Per la singola giornata, le quote delle partite rispecchiano queste gerarchie: Atalanta favorita contro Pisa, così come Juventus e Napoli partono avanti nei rispettivi incontri. Tuttavia, il calcio di inizio stagione è spesso teatro di risultati inattesi, come la storia insegna.

Tendenze e curiosità: numeri e statistiche della prima giornata

Alcune curiosità e trend emergenti in vista della prima giornata:

L’ultima vittoria esterna del Pisa in Serie A risale a più di trent’anni fa, proprio contro l’ Atalanta .

in risale a più di trent’anni fa, proprio contro l’ . Le neopromosse nelle ultime cinque stagioni hanno colto almeno un pareggio nella prima giornata in quattro occasioni su cinque.

I posticipi di lunedì ( Udinese-Verona e Inter-Torino ) spesso hanno offerto partite ricche di reti (media gol superiore a 2,5 nelle ultime stagioni).

e ) spesso hanno offerto partite ricche di reti (media gol superiore a 2,5 nelle ultime stagioni). Le squadre guidate da nuovi allenatori (Napoli con Conte, Sassuolo con Grosso) saranno osservate speciali per eventuali cambiamenti tattici e di rendimento.

L’inizio della Serie A rappresenta sempre un momento di grande incertezza e curiosità, dove le statistiche e le quote sono strumenti utili per comprendere meglio le dinamiche in gioco. Tuttavia, come sempre, il verdetto finale spetta al campo, dove ogni pronostico può essere ribaltato dal risultato.