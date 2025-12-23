Home | Statistiche e quote Serie A: Parma-Fiorentina tra dati e trend

La diciassettesima giornata di Serie A si apre con una sfida dal sapore decisivo: Parma e Fiorentina si affrontano sabato 27 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Tardini. L’incontro rappresenta un vero e proprio esame per entrambe le squadre, desiderose di invertire il proprio trend e migliorare la posizione in classifica. L’attenzione è alta sia per i recenti sviluppi sul campo, sia per le statistiche e le quote offerte dai bookmaker, che rendono ancora più interessante la lettura del match.

Parma e Fiorentina: stato di forma e risultati recenti

Il Parma si presenta a questa sfida in una situazione delicata, occupando il diciassettesimo posto con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. La squadra di Carlos Cuesta arriva da una dolorosa sconfitta interna contro la Lazio, subita in una situazione di netta superiorità numerica. Dopo aver battuto il Pisa in trasferta, i gialloblù hanno incassato una rete all’82’ da Noslin, nonostante la Lazio giocasse in nove contro undici. Questo episodio ha lasciato l’ambiente con il bisogno di riscatto, anche perché il margine sulla zona retrocessione è esiguo: solo due punti separano il Parma dal Hellas Verona terzultimo.

La Fiorentina, guidata da Paolo Vanoli, arriva invece galvanizzata dalla prima vittoria stagionale in campionato: un netto 5-1 contro l’Udinese. Nonostante ciò, la situazione in classifica resta critica, con la squadra ancora fanalino di coda a quota 9 punti, frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 9 sconfitte. Il successo contro i friulani, condito dalla doppietta di Moise Kean e dal gol di Albert Gudmundsson, ha però rilanciato le ambizioni viola di lasciarsi alle spalle i bassifondi.

Comparazione numerica: andamento e precedenti stagionali

Parma : 3 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 14 punti in classifica

: 3 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 14 punti in classifica Fiorentina : 1 vittoria, 6 pareggi, 9 sconfitte; 9 punti in classifica

: 1 vittoria, 6 pareggi, 9 sconfitte; 9 punti in classifica Ultimi risultati: Parma reduce da una sconfitta in casa (Lazio) e una vittoria esterna (Pisa); Fiorentina da una vittoria netta contro l’Udinese

L’andamento recente mostra dunque due squadre in cerca di conferme: il Parma per evitare di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere, la Fiorentina per provare a risalire da una situazione ormai diventata preoccupante. I precedenti stagionali, seppur non dettagliati, suggeriscono un equilibrio tra le compagini quando si tratta di scontri diretti.

Quote principali offerte dai bookmaker per Parma-Fiorentina

Il confronto tra le quote evidenzia un leggero favore per la Fiorentina secondo Eplay24, che quota la vittoria esterna dei viola a 2.25. Il pareggio è proposto a 3.10, mentre un successo interno del Parma paga 3.40 volte la posta. Tra le opzioni più gettonate:

Over 2,5 (almeno tre gol complessivi): 2.14

(almeno tre gol complessivi): 2.14 Under 2,5 : 1.63

: 1.63 Entrambe le squadre a segno : 1.87

: 1.87 NoGoal (almeno una squadra a secco): 1.83

Interessanti anche le quote sui possibili marcatori: Moise Kean in gol a 2.75, doppietta a 10.00; Albert Gudmundsson marcatore a 3.50. Per il Parma, Mateo Pellegrino marcatore a 3.50, mentre un gol dell’ex Patrick Cutrone è offerto a 4.50. Un eventuale calcio di rigore nel match è quotato a 2.80.

Tendenze e curiosità statistiche sul match del Tardini

Alcuni dati e curiosità possono aiutare a leggere meglio la sfida:

La Fiorentina cerca la seconda vittoria consecutiva, impresa mai riuscita in questa stagione di Serie A.

cerca la seconda vittoria consecutiva, impresa mai riuscita in questa stagione di Serie A. Il Parma ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite disputate.

ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite disputate. L’attacco viola sembra essersi sbloccato con Kean e Gudmundsson , mentre il Parma fatica a concretizzare la superiorità numerica.

e , mentre il fatica a concretizzare la superiorità numerica. La quota per il risultato esatto di 2-2 è tra le più alte: 16.00.

Questi elementi contribuiscono a delineare un quadro di equilibrio e incertezza, con entrambe le squadre alla ricerca di continuità nei risultati.

In sintesi, Parma-Fiorentina rappresenta molto più di una semplice sfida di bassa classifica: tra dati, statistiche e quote aggiornate, il match assume un valore importante per rilanciare le ambizioni stagionali di entrambe le formazioni. Gli elementi numerici e le tendenze recenti suggeriscono una partita aperta a ogni risultato, con attenzione particolare ai protagonisti offensivi e alle scelte dei bookmaker.