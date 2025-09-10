Home | Statistiche e Quote Serie A: Milan-Bologna e Roma-Torino a confronto

Archiviata la pausa dedicata alle nazionali, la Serie A è pronta a ripartire con una giornata che si preannuncia ricca di spunti statistici e novità. Domenica 14 settembre, il calendario propone due sfide di particolare interesse: Milan-Bologna alle 20:45 allo Stadio San Siro e Roma-Torino alle 12:30 all’Olimpico. Entrambe le gare vedranno le squadre di casa chiamate a confermare le aspettative degli analisti, ma non mancano variabili significative, legate soprattutto agli infortuni chiave e alle recenti performance.

Infortuni e scelte obbligate: il quadro prima delle sfide

Il Milan dovrà rinunciare ancora una volta a Rafael Leao, fermato da un problema al polpaccio destro rimediato durante la Coppa Italia. Nonostante la sosta, l’attaccante portoghese non è riuscito a recuperare, costringendo Massimiliano Allegri a puntare su una linea offensiva inedita. Saranno quindi Pulisic e Gimenez a guidare l’attacco contro un Bologna che, pur partendo sfavorito, arriva a San Siro con la volontà di sorprendere. Anche la Roma di Gian Piero Gasperini è alle prese con un’assenza pesante: il terzino brasiliano Wesley ha accusato un problema muscolare e la sua presenza resta in forte dubbio per la sfida con il Torino. Questi infortuni condizionano le scelte dei tecnici e potrebbero influenzare l’andamento delle partite.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti tra le squadre

Per quanto riguarda la forma recente, il Milan ha alternato prestazioni convincenti a qualche incertezza, ma in casa mantiene un rendimento positivo. Gli ultimi confronti con il Bologna vedono i rossoneri spesso vincenti, soprattutto davanti al proprio pubblico. Il Bologna, invece, fatica a trovare continuità fuori casa ma può contare sulla verve di alcuni elementi come Orsolini.

Il Milan ha vinto la maggior parte degli ultimi incontri casalinghi contro il Bologna .

ha vinto la maggior parte degli ultimi incontri casalinghi contro il . Il Bologna segnala una certa difficoltà offensiva nei match fuori casa contro big del campionato.

La Roma arriva alla sfida con il Torino dopo due successi consecutivi per 1-0, firmati da Wesley e Soulé. I giallorossi cercano la terza vittoria di fila, segnale di una squadra solida soprattutto tra le mura amiche dell’Olimpico. Il Torino, guidato da Marco Baroni, proverà a interrompere questa striscia, ma storicamente fatica contro la Roma in trasferta.

Quote principali e mercati offerti dai bookmaker

Le lavagne dei principali bookmaker riflettono un certo equilibrio per quanto riguarda le quote legate agli esiti finali, ma con un leggero favore per le squadre di casa. Per Milan-Bologna:

Esito Quota Vittoria Milan (1) 1.85 Pareggio (X) 3.45 Vittoria Bologna (2) 4.10

Over 2,5 gol: 1.88

Under 2,5 gol: 1.82

Entrambe le squadre a segno: 1.73

NoGoal: 1.97

Calcio di rigore assegnato: 2.75

Risultato esatto 2-2: 14.50

Per quanto riguarda i marcatori, Pulisic come primo marcatore è quotato 6.00, mentre Orsolini del Bologna è a 7.80.

Per Roma-Torino, i bookmaker offrono:

Esito Quota Vittoria Roma (1) 1.50 Pareggio (X) 4.00 Vittoria Torino (2) 6.40

Over 2,5 gol: 1.92

Under 2,5 gol: 1.77

Goal: 2.00

NoGoal: 1.72

Combo 1+Over 1,5: 1.78

Allenatore espulso: 4.50

Risultato esatto 3-1: 13.00

Doppietta Ferguson Roma: 8.20

Tendenze numeriche e curiosità: tra rigori e risultati ricorrenti

Alcuni trend emersi dai dati delle ultime stagioni possono offrire spunti interessanti per l’analisi. Ad esempio, nelle ultime partite casalinghe, il Milan ha spesso segnato almeno due reti, mentre il Bologna, contro avversari di alta classifica, fatica ad andare a segno. L’attribuzione di almeno un calcio di rigore durante il match di San Siro viene proposta a quota 2.75, segno che il fattore emotivo e l’importanza della gara possono incidere sulle scelte arbitrali. Per quanto riguarda la Roma, la tendenza a vincere con margini minimi è confermata dalle due recenti vittorie per 1-0, mentre il Torino in trasferta registra spesso risultati con pochi gol.

In conclusione, la ripresa della Serie A dopo la sosta propone due incontri dal grande interesse statistico e con diverse variabili da monitorare, tra infortuni, quote e tendenze recenti. I dati e le quote aggiornate aiutano a delineare un quadro più chiaro dell’attuale stato di forma di Milan, Bologna, Roma e Torino, offrendo agli appassionati chiavi di lettura utili per seguire i match con maggiore consapevolezza.