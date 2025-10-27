Home | Statistiche e Quote Serie A: Lecce-Napoli, numeri e trend

La nona giornata della Serie A si apre con l’atteso anticipo tra Lecce e Napoli, in programma martedì 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro l’Inter che ha permesso loro di riconquistare la vetta della classifica, proveranno a confermare la propria supremazia anche in trasferta contro una formazione salentina impegnata nella lotta per la salvezza. Nel contesto di una classifica particolarmente corta e combattuta, ogni punto si rivela fondamentale, rendendo la sfida tra Lecce e Napoli di rilevante interesse sia per gli appassionati sia per gli osservatori di statistiche e quote.

Analisi dell’evento: Lecce cerca il riscatto contro il Napoli

L’anticipo tra Lecce e Napoli rappresenta un crocevia importante sia per la squadra di Conte, desiderosa di consolidare il primato appena riconquistato, sia per i padroni di casa, ancora invischiati nella zona bassa della classifica. Il Napoli arriva all’appuntamento forte di un successo di grande peso contro l’Inter, che ha dato nuova linfa al gruppo e alimentato le ambizioni stagionali. Tuttavia, la formazione partenopea dovrà invertire il trend negativo nelle ultime trasferte, avendo perso quattro partite consecutive lontano dal Maradona tra Serie A e Champions League.

Dall’altra parte, il Lecce allenato da Di Francesco cerca di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle principali candidate al titolo. La squadra salentina si affida alla solidità difensiva e agli spunti dei propri giovani, sperando di interrompere la lunga striscia di imbattibilità esterna degli azzurri, che dura dal 2010/11 e conta ben cinque successi consecutivi del Napoli al Via del Mare.

Statistiche e confronto tra Lecce e Napoli

Le statistiche storiche tra le due formazioni mostrano una netta supremazia del Napoli:

Totale incontri in Serie A : 29

: 29 Vittorie Napoli : 14

: 14 Pareggi: 9

Vittorie Lecce: 5

L’ultimo successo in casa del Lecce risale alla stagione 2010/11. Da allora, i partenopei hanno sempre avuto la meglio nelle trasferte salentine. Guardando allo stato di forma recente:

Napoli : alterna vittorie e sconfitte, ma ha mostrato solidità nelle gare decisive

: alterna vittorie e sconfitte, ma ha mostrato solidità nelle gare decisive Lecce: risultati altalenanti, con qualche pareggio e una sola vittoria nelle ultime cinque gare

Tra i protagonisti attesi, spicca Spinazzola, autore di una stagione positiva con 461 minuti giocati, 1 gol e 2 assist. Nel Lecce, attenzione a Pierotti e Stulic, mentre tra gli azzurri il ballottaggio in attacco è tra Lucca e Hojlund (quest’ultimo in dubbio per infortunio).

Le quote dei bookmakers: Napoli nettamente favorito

Il mercato delle quote vede il Napoli largamente favorito per la vittoria esterna. Secondo William Hill la quota per il successo azzurro è fissata a 1,50, mentre il pareggio si attesta tra 4,00 e 4,20 e la vittoria del Lecce oscilla tra 6,50 e 6,80. Anche altri operatori, come Bet365, confermano le stesse valutazioni.

Esito Quota William Hill Quota Bet365 1 (Lecce) 6,80 6,50 X (Pareggio) 4,20 4,20 2 (Napoli) 1,50 1,50

Tra le giocate più popolari anche le opzioni legate ai gol: il “No Goal” è quotato a 1,62, mentre il “Goal” si trova a 2,16. Per quanto riguarda l’Under/Over 2.5 gol, le quote sono rispettivamente 1,75 (Under) e 2,00 (Over). Tra i marcatori, Hojlund e Lucca vengono proposti a 2,70, mentre il pericolo principale tra i salentini resta Stulic (5,60).

Tendenze numeriche e curiosità sulla sfida

Il Napoli non perde fuori casa contro il Lecce dal 2010/11, vantando 5 successi di fila al Via del Mare .

non perde fuori casa contro il dal 2010/11, vantando 5 successi di fila al . Gli azzurri hanno perso le ultime 4 trasferte tra tutte le competizioni, un dato che il gruppo di Conte vuole invertire.

vuole invertire. Spinazzola si conferma tra i difensori più incisivi del campionato: già 1 gol, 2 assist e una media voto superiore a 7.

si conferma tra i difensori più incisivi del campionato: già 1 gol, 2 assist e una media voto superiore a 7. Pierotti e Stulic , pur senza reti, hanno accumulato numeri importanti in termini di tiri e passaggi chiave.

e , pur senza reti, hanno accumulato numeri importanti in termini di tiri e passaggi chiave. Nei precedenti tra le due squadre, la media gol si attesta intorno a 2,5 reti per incontro.

In conclusione, la sfida tra Lecce e Napoli rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti di questo turno infrasettimanale di Serie A. I dati storici e le attuali quote dei bookmakers delineano un quadro che vede gli azzurri favoriti, ma la necessità di invertire il trend negativo in trasferta e la voglia di riscatto dei salentini rendono il confronto aperto a possibili sorprese. Le statistiche individuali e i trend delle ultime settimane arricchiscono ulteriormente l’analisi di una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della classifica.