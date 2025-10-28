Home | Statistiche e quote Serie A: Inter, Milan e Napoli a confronto

La Serie A 2025/26 ha preso il via con alcune sorprese che hanno già modificato gli equilibri previsti alla vigilia. Il deludente avvio del Napoli, le conferme del Milan e la crescita dell’Inter hanno portato i principali bookmaker a rivedere le quote e le previsioni per la corsa allo scudetto. In questo articolo analizziamo dati, statistiche e tendenze di rilievo che stanno caratterizzando la lotta al vertice del massimo campionato italiano.

Lo scenario attuale della Serie A dopo le prime giornate

L’avvio della nuova stagione di Serie A ha visto alcune delle principali candidate allo scudetto alternare prestazioni convincenti ad altre meno brillanti. In particolare:

Napoli : Dopo la conquista del titolo nella stagione precedente, la squadra di Antonio Conte ha trovato difficoltà in questo inizio di campionato, complici anche i cambiamenti apportati in rosa e i nuovi innesti che faticano a inserirsi.

: Dopo la conquista del titolo nella stagione precedente, la squadra di ha trovato difficoltà in questo inizio di campionato, complici anche i cambiamenti apportati in rosa e i nuovi innesti che faticano a inserirsi. Inter : Sotto la guida di Christian Chivu , scelta a sorpresa dopo l’addio di Simone Inzaghi , i nerazzurri sono riusciti a superare un avvio in salita e ora appaiono tra le squadre più solide e con il rendimento più costante.

: Sotto la guida di , scelta a sorpresa dopo l’addio di , i nerazzurri sono riusciti a superare un avvio in salita e ora appaiono tra le squadre più solide e con il rendimento più costante. Milan: Con Massimiliano Allegri tornato sulla panchina, i rossoneri si sono risollevati dopo una falsa partenza e si stanno confermando tra le principali contendenti al titolo.

L’attenzione resta alta su altre formazioni come Juventus e Roma, che però al momento sembrano troppo incostanti per inserirsi stabilmente nella lotta al vertice.

Statistica forma e confronto tra le big della Serie A

Analizzando le statistiche delle principali pretendenti allo scudetto, emergono dati interessanti sulla loro forma recente e sui precedenti:

Inter : La squadra nerazzurra può vantare una serie positiva di risultati sia in campionato che in Champions League , mostrando grande equilibrio tra solidità difensiva e capacità offensiva.

: La squadra nerazzurra può vantare una serie positiva di risultati sia in campionato che in , mostrando grande equilibrio tra solidità difensiva e capacità offensiva. Milan : I rossoneri hanno trovato continuità nelle ultime giornate, beneficiando dell’assenza dalle coppe europee che consente di concentrare le energie sul campionato. L’arrivo di Luka Modric ha dato qualità e visione di gioco al centrocampo.

: I rossoneri hanno trovato continuità nelle ultime giornate, beneficiando dell’assenza dalle coppe europee che consente di concentrare le energie sul campionato. L’arrivo di ha dato qualità e visione di gioco al centrocampo. Napoli: Nonostante una rosa potenziata dagli innesti di Kevin De Bruyne e Noa Lang, la squadra sta ancora cercando la giusta alchimia. Le difficoltà di inserimento dei nuovi e alcune sconfitte pesano sulle statistiche recenti.

Le distanze tra le prime della classe restano minime, lasciando aperto ogni scenario per la seconda parte della stagione.

Quote aggiornate e variazioni secondo i bookmaker

I bookmaker hanno adeguato le quote scudetto in base all’andamento delle squadre in questo primo segmento di stagione. In particolare:

Squadra Quota Scudetto Iniziale Quota Attuale Inter 3.00 2.25 Milan 4.50 3.00 Napoli 2.75 5.00

La Inter ha visto scendere sensibilmente la propria quota, diventando la favorita. Il Milan ha guadagnato consensi dopo un periodo positivo, mentre il Napoli è sceso nelle gerarchie a causa delle difficoltà incontrate.

Dati e curiosità statistiche sulle squadre protagoniste

Oltre ai risultati, alcune tendenze e curiosità numeriche meritano attenzione:

La Inter è l’unica tra le grandi ad aver sempre segnato nelle prime 7 giornate di campionato.

è l’unica tra le grandi ad aver sempre segnato nelle prime 7 giornate di campionato. Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 5 gare interne.

ha mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 5 gare interne. Il Napoli ha incassato almeno un gol in tutte le ultime 6 partite ufficiali, compresa la sconfitta in Champions League contro il PSV .

ha incassato almeno un gol in tutte le ultime 6 partite ufficiali, compresa la sconfitta in contro il . Tra i nuovi acquisti, Modric e De Bruyne sono ancora alla ricerca della migliore condizione per incidere con continuità.

La situazione resta comunque fluida, con statistiche e numeri che suggeriscono possibili cambiamenti nel corso della stagione.

In conclusione, la corsa al titolo di Serie A vede al momento un interessante equilibrio tra Inter e Milan, con il Napoli chiamato a una reazione per non perdere terreno. Le quote aggiornate riflettono l’andamento recente delle squadre e le statistiche confermano la competitività della lotta per lo scudetto, che promette ancora numerosi colpi di scena nei prossimi mesi.