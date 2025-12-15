Statistiche e quote Serie A: Fiorentina ai minimi storici

Serie A vive un momento di grande attenzione attorno alla situazione della Fiorentina, che si trova ad affrontare una delle fasi più difficili della sua storia recente. La squadra viola, reduce da una serie di risultati negativi, è precipitata all’ultimo posto in classifica. L’incontro decisivo contro l’Udinese e la successiva trasferta a Parma saranno cruciali per il destino stagionale dei toscani, che nel 2026 celebreranno il centenario dalla fondazione. Analizziamo statistiche, quote aggiornate dei principali bookmaker e tendenze numeriche che stanno segnando questa inattesa crisi.

Crollo in classifica e scenario attuale della Fiorentina

Il percorso della Fiorentina in questa stagione di Serie A si sta rivelando ben diverso da quanto programmato a inizio campionato. La formazione guidata da Vanoli, dopo quindici giornate, si trova ultima in graduatoria con soli 6 punti, risultando l’unica squadra ancora priva di vittorie. Il distacco dalla zona salvezza è di otto punti, una distanza che rende particolarmente ardua la rimonta nelle giornate restanti. Ad aggravare il momento, la recente sconfitta interna nel delicato scontro diretto con il Verona ha segnato uno dei punti più bassi della recente storia viola.

A inizio stagione, gli obiettivi erano ben diversi: sotto la guida di Pioli si parlava apertamente di qualificazione in Champions League. Tuttavia, il rendimento sul campo e la mancanza di risultati positivi hanno ribaltato completamente le prospettive. Le ambizioni europee hanno lasciato spazio alla dura lotta per evitare la retrocessione, una situazione impensabile anche solo pochi mesi fa, considerando gli investimenti effettuati e la qualità della rosa.

Statistiche comparative: andamento, precedenti e rendimento

Analizzando i dati stagionali, emergono alcuni punti chiave che spiegano la crisi della Fiorentina:

Ultima posizione in classifica con 6 punti dopo 15 giornate.

Nessuna vittoria ottenuta: unico club in Serie A a non aver ancora vinto.

a non aver ancora vinto. Tre sconfitte consecutive nelle ultime gare disputate.

Distacco di 8 punti dalla quartultima posizione, attualmente occupata da squadre come Verona e Lecce.

Il confronto con le altre squadre coinvolte nella lotta salvezza evidenzia che formazioni come Cremonese e Sassuolo stanno superando le aspettative, mentre la Fiorentina si trova a fronteggiare una situazione molto più complessa rispetto alle previsioni iniziali. Le statistiche dei precedenti stagionali mostrano inoltre una difficoltà strutturale della squadra sia nelle gare casalinghe sia in trasferta, con una difesa spesso esposta e un attacco poco prolifico.

Quote aggiornate sulla retrocessione della Fiorentina

La crisi di risultati della Fiorentina ha avuto un impatto significativo anche sulle valutazioni dei bookmaker. Prima dell’inizio della stagione, la retrocessione dei viola era quotata a 66 volte la posta, una delle più alte del campionato e pari a quella del Bologna. Con il progredire delle giornate e la mancanza di vittorie, le quote sono progressivamente crollate:

Bookmaker Quota retrocessione (inizio stagione) Quota retrocessione (oggi) Sisal 66.00 2.50 Goldbet / Lottomatica 66.00 3.25 Admiralbet / Bet365 66.00 3.15

Questo crollo delle quote rappresenta una perdita di fiducia da parte degli operatori nei confronti delle possibilità di salvezza della Fiorentina. Una situazione simile non si verificava dal 2002, anno dell’ultima retrocessione viola, seguita dalla ripartenza dalla Serie C1.

Tendenze numeriche: curiosità e dati salienti sulla crisi viola

Alcuni trend statistici contribuiscono a illustrare il momento critico della Fiorentina:

La squadra non vince da oltre 15 partite di campionato.

I tifosi hanno manifestato il loro disappunto durante l’ultima gara interna, sottolineando il clima di tensione.

Nonostante investimenti di circa 60 milioni di euro sul mercato estivo, la rosa non è riuscita a invertire la rotta.

Le formazioni neopromosse, come Cremonese e Sassuolo, hanno invece migliorato le proprie quotazioni rispetto alle attese iniziali.

Questi dati evidenziano come la stagione viola stia assumendo contorni sempre più complessi e come le aspettative di inizio anno siano state profondamente disattese.

La crisi della Fiorentina in Serie A è ormai un tema centrale per tifosi e analisti, con statistiche e quote che fotografano una situazione in rapido peggioramento. Il futuro della squadra si deciderà nelle prossime giornate, con la speranza per l’ambiente viola di poter invertire una tendenza che, al momento, appare inesorabile.