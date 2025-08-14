Home | Statistiche e Quote Serie A e Serie B: focus sui club veneti

La stagione 2025/2026 si preannuncia ricca di emozioni per i club veneti impegnati in Serie A e Serie B. In particolare, l’attenzione è rivolta alle sfide che attendono Udinese e Verona nella massima serie e a quelle di Venezia e Padova nel campionato cadetto. Il calendario prende il via il 25 agosto con il derby Udinese – Verona, offrendo subito un assaggio dell’intensità che caratterizzerà la corsa salvezza e la lotta per i vertici delle rispettive classifiche regionali.

La battaglia per la salvezza in Serie A: Udinese e Verona tra le protagoniste

La nuova stagione di Serie A vede almeno sette squadre coinvolte nella difficile lotta per evitare la retrocessione. Tra queste, Udinese e Verona sono chiamate a superare nuovamente le aspettative, affrontando concorrenti agguerrite e motivate.

Lecce , Pisa , Cremonese e Cagliari sono, insieme alle due venete, le principali squadre destinate a giocarsi la permanenza.

, , e sono, insieme alle due venete, le principali squadre destinate a giocarsi la permanenza. Secondo le statistiche e le quote offerte dai principali bookmaker come Betfair , Cremonese e Lecce partono come le meno favorite per la salvezza.

, e partono come le meno favorite per la salvezza. Verona sembra avere qualche chance in più, ma la lotta sarà serrata e potrebbe coinvolgere anche squadre con maggiore esperienza come il Sassuolo.

L’avvio di campionato sarà subito impegnativo per entrambe le squadre venete: dopo il derby inaugurale, Udinese affronterà l’Inter mentre il Verona dovrà vedersela con la Lazio guidata da Sarri.

Statistiche e rendimento: il valore dei dati nella lotta salvezza

L’utilizzo delle statistiche è fondamentale per comprendere le reali possibilità delle squadre coinvolte nella corsa salvezza. Ecco alcune tendenze chiave emerse dalle ultime stagioni e dalle quote aggiornate:

Nel 2024/2025, le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere hanno spesso chiuso la stagione a pochi punti di distanza tra loro.

Le prestazioni di Udinese e Verona sono state caratterizzate da una buona tenuta casalinga e una certa difficoltà contro le big.

e sono state caratterizzate da una buona tenuta casalinga e una certa difficoltà contro le big. I precedenti scontri diretti tra le principali contendenti alla salvezza hanno spesso deciso la classifica finale.

Squadra Quote Salvezza Posizione Finale 24/25 Udinese 1.80 16° Verona 2.00 15° Lecce 2.50 17° Cremonese 3.00 18°

Quote indicative secondo Betfair

Venezia e Padova: ambizioni e quote nella Serie B 2025/2026

In Serie B, la situazione dei club veneti è radicalmente mutata dopo la retrocessione del Cittadella e l’arrivo del Padova dalla Serie C. La presenza del Venezia, appena sceso dalla Serie A, aggiunge ulteriore interesse alla competizione.

Le quote principali indicano il Venezia come favorito per un piazzamento tra le prime quattro, con concrete possibilità di promozione diretta o tramite playoff.

come favorito per un piazzamento tra le prime quattro, con concrete possibilità di promozione diretta o tramite playoff. Padova , invece, è visto come una delle possibili sorprese: la salvezza sembra alla portata, ma, grazie all’equilibrio del campionato cadetto, non è escluso che possa ambire anche alla zona playoff.

, invece, è visto come una delle possibili sorprese: la salvezza sembra alla portata, ma, grazie all’equilibrio del campionato cadetto, non è escluso che possa ambire anche alla zona playoff. Il range più probabile per entrambe le squadre si colloca tra la 4ª e l’8ª posizione, in un campionato dove i distacchi tra le posizioni playoff e playout sono spesso minimi.

Curiosità e tendenze numeriche: la Serie B dei record

La Serie B si conferma ancora una volta tra i campionati più imprevedibili e spettacolari d’Europa. I dati storici evidenziano alcune particolarità:

Negli ultimi anni, la distanza tra l’ultima posizione utile per i playoff e la zona playout non ha mai superato i 10 punti.

Nella stagione 2024/2025, lo Spezia ha stabilito un primato rimanendo imbattuto per 14 giornate consecutive.

ha stabilito un primato rimanendo imbattuto per 14 giornate consecutive. Il Sassuolo ha fissato il record assoluto di reti segnate in un singolo campionato con 78 gol.

Queste statistiche confermano la natura aperta del torneo, dove ogni partita può cambiare le sorti della classifica e le quote risultano in costante aggiornamento.

In conclusione, la stagione 2025/2026 di Serie A e Serie B promette grande incertezza e spettacolo, con i club veneti chiamati a giocarsi obiettivi cruciali. Le statistiche e le quote aggiornate offrono preziosi spunti per seguire da vicino l’evolversi di una corsa salvezza e di una lotta promozione che si preannunciano davvero combattute.