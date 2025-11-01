Statistiche e quote Serie A: Derthona, Napoli, Trento, Virtus

La quinta giornata di Serie A Unipol di basket propone sfide di grande interesse: da un lato il Derthona Tortona celebra i 70 anni di storia ospitando il Napoli Basketball; dall’altro, la Dolomiti Energia Trentino affronta i campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna. Entrambi gli incontri si giocano in un momento cruciale della stagione, con le squadre pronte a confermare il proprio stato di forma e a offrire spettacolo agli appassionati. Analizziamo numeri, statistiche e quote aggiornate per comprendere l’attuale scenario della competizione.
Derthona-Napoli: una sfida celebrativa tra dati e numeri
Il Derthona Tortona festeggia il proprio 70° anniversario con una gara che promette emozioni e che verrà omaggiata dalla presenza di leggende del club davanti a oltre 3500 spettatori. I padroni di casa, guidati da Mario Fioretti, cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il brillante successo contro Trapani (108-100). L’attacco della squadra ha mostrato spunti interessanti, ma la difesa dovrà essere più solida per contenere una Napoli reduce da due convincenti successi e capace di esprimere un basket veloce e intenso.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
- Il Napoli Basketball vanta attualmente un record di 2 vittorie e 2 sconfitte, con una particolare efficacia nelle palle rubate (8,3 di media, seconda nel torneo) e nella realizzazione da due punti (58,2%, quarta in Serie A).
- Il roster partenopeo può contare su leader come Nazareth Mitrou-Long (17,3 punti, 6,3 rimbalzi, 5,0 assist di media) e su nuovi innesti di qualità come Savion Flagg (16,5 punti, 66,7% da due), Rasir Bolton (14,7 punti) e Aamir Simms (13,5 punti, 52,4% da tre).
- Il Derthona si distingue per il più basso “pace” della Serie A (70,3 possessi a partita) ma il miglior “offensive rating” (129,5).
Trento-Virtus Bologna: confronto tra difesa e attacco
Alla BTS Arena, la Dolomiti Energia Trentino ospita la Virtus Olidata Bologna in un altro big match di giornata. Entrambe le formazioni hanno un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta. Trento, reduce da importanti successi in Italia e in Europa, si presenta con la miglior difesa del campionato (72,5 punti subiti di media), favorita da 9 palle recuperate a partita e dal dominio ai rimbalzi (40,3 totali, prima in Serie A).
- In attacco, Trento segna 86,5 punti a partita con ottime percentuali: 57,3% da due, 34,6% da tre, 70% ai liberi e 16 assist di media.
- La Virtus Bologna è la quarta miglior difesa (81,3 punti subiti) ma spicca anche per l’attacco: 86,5 punti di media, 60% da due, 37,2% da tre, 81% ai liberi e 20,5 assist distribuiti.
- Tra i protagonisti virtussini si segnalano Carsen Edwards (20,4 punti di media nella scorsa stagione al Bayern Monaco), Luca Vildoza e Derrick Alston Jr..
Quote principali e mercati disponibili
Le quote dei bookmakers per questi incontri riflettono l’equilibrio delle sfide. Nel match tra Derthona e Napoli, i padroni di casa partono leggermente favoriti grazie al fattore campo e ai recenti risultati offensivi. Tuttavia, la solidità del gruppo napoletano e il talento dei nuovi innesti rendono il confronto aperto a diverse soluzioni.
Per Trento-Virtus Bologna, le quote tendono a premiare la maggiore esperienza e profondità dei bianconeri felsinei, anche se Trento può contare su una difesa molto organizzata e su una buona forma generale. I mercati principali offrono opzioni sulle vittorie, sugli scarti di punti e sui punteggi totali, con particolare attenzione agli over/under data la propensione offensiva di entrambe le squadre.
Tendenze e curiosità statistiche della giornata
Alcune tendenze emergono in questo avvio di stagione:
- Napoli è tra le squadre più efficaci nel rubare palloni e convertire in transizione.
- Derthona ha il miglior offensive rating della Serie A, nonostante prediliga ritmi bassi.
- Trento guida la classifica dei rimbalzi totali e difensivi, elemento chiave per controllare il ritmo e limitare i secondi possessi avversari.
- La Virtus Bologna distribuisce oltre 20 assist a partita, segno di un gioco corale e di buoni automatismi offensivi.
Statistiche come queste possono fornire spunti interessanti per interpretare il momento delle squadre e comprendere quali fattori potrebbero incidere sull’esito delle gare.
Gli incontri tra Derthona-Napoli e Trento-Virtus Bologna si annunciano equilibrati e ricchi di spunti tecnici e statistici. La giornata di Serie A Unipol offre così agli appassionati l’opportunità di osservare alcune delle realtà più interessanti del panorama cestistico nazionale, con dati e quote che testimoniano la crescente competitività del campionato.