Statistiche e quote Serie A: Derthona, Napoli, Trento, Virtus

La quinta giornata di Serie A Unipol di basket propone sfide di grande interesse: da un lato il Derthona Tortona celebra i 70 anni di storia ospitando il Napoli Basketball; dall’altro, la Dolomiti Energia Trentino affronta i campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna. Entrambi gli incontri si giocano in un momento cruciale della stagione, con le squadre pronte a confermare il proprio stato di forma e a offrire spettacolo agli appassionati. Analizziamo numeri, statistiche e quote aggiornate per comprendere l’attuale scenario della competizione.

Derthona-Napoli: una sfida celebrativa tra dati e numeri

Il Derthona Tortona festeggia il proprio 70° anniversario con una gara che promette emozioni e che verrà omaggiata dalla presenza di leggende del club davanti a oltre 3500 spettatori. I padroni di casa, guidati da Mario Fioretti, cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il brillante successo contro Trapani (108-100). L’attacco della squadra ha mostrato spunti interessanti, ma la difesa dovrà essere più solida per contenere una Napoli reduce da due convincenti successi e capace di esprimere un basket veloce e intenso.

Il Napoli Basketball vanta attualmente un record di 2 vittorie e 2 sconfitte, con una particolare efficacia nelle palle rubate (8,3 di media, seconda nel torneo) e nella realizzazione da due punti (58,2%, quarta in Serie A).

Il roster partenopeo può contare su leader come Nazareth Mitrou-Long (17,3 punti, 6,3 rimbalzi, 5,0 assist di media) e su nuovi innesti di qualità come Savion Flagg (16,5 punti, 66,7% da due), Rasir Bolton (14,7 punti) e Aamir Simms (13,5 punti, 52,4% da tre).

Il Derthona si distingue per il più basso "pace" della Serie A (70,3 possessi a partita) ma il miglior "offensive rating" (129,5).

Trento-Virtus Bologna: confronto tra difesa e attacco

Alla BTS Arena, la Dolomiti Energia Trentino ospita la Virtus Olidata Bologna in un altro big match di giornata. Entrambe le formazioni hanno un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta. Trento, reduce da importanti successi in Italia e in Europa, si presenta con la miglior difesa del campionato (72,5 punti subiti di media), favorita da 9 palle recuperate a partita e dal dominio ai rimbalzi (40,3 totali, prima in Serie A).

In attacco, Trento segna 86,5 punti a partita con ottime percentuali: 57,3% da due, 34,6% da tre, 70% ai liberi e 16 assist di media.

La Virtus Bologna è la quarta miglior difesa (81,3 punti subiti) ma spicca anche per l'attacco: 86,5 punti di media, 60% da due, 37,2% da tre, 81% ai liberi e 20,5 assist distribuiti.

Tra i protagonisti virtussini si segnalano Carsen Edwards (20,4 punti di media nella scorsa stagione al Bayern Monaco), Luca Vildoza e Derrick Alston Jr..

Quote principali e mercati disponibili

Le quote dei bookmakers per questi incontri riflettono l’equilibrio delle sfide. Nel match tra Derthona e Napoli, i padroni di casa partono leggermente favoriti grazie al fattore campo e ai recenti risultati offensivi. Tuttavia, la solidità del gruppo napoletano e il talento dei nuovi innesti rendono il confronto aperto a diverse soluzioni.

Per Trento-Virtus Bologna, le quote tendono a premiare la maggiore esperienza e profondità dei bianconeri felsinei, anche se Trento può contare su una difesa molto organizzata e su una buona forma generale. I mercati principali offrono opzioni sulle vittorie, sugli scarti di punti e sui punteggi totali, con particolare attenzione agli over/under data la propensione offensiva di entrambe le squadre.

Tendenze e curiosità statistiche della giornata

Alcune tendenze emergono in questo avvio di stagione:

Napoli è tra le squadre più efficaci nel rubare palloni e convertire in transizione.

Derthona ha il miglior offensive rating della Serie A, nonostante prediliga ritmi bassi.

ha il miglior offensive rating della Serie A, nonostante prediliga ritmi bassi. Trento guida la classifica dei rimbalzi totali e difensivi, elemento chiave per controllare il ritmo e limitare i secondi possessi avversari.

La Virtus Bologna distribuisce oltre 20 assist a partita, segno di un gioco corale e di buoni automatismi offensivi.

Statistiche come queste possono fornire spunti interessanti per interpretare il momento delle squadre e comprendere quali fattori potrebbero incidere sull’esito delle gare.

Gli incontri tra Derthona-Napoli e Trento-Virtus Bologna si annunciano equilibrati e ricchi di spunti tecnici e statistici. La giornata di Serie A Unipol offre così agli appassionati l’opportunità di osservare alcune delle realtà più interessanti del panorama cestistico nazionale, con dati e quote che testimoniano la crescente competitività del campionato.