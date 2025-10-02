Home | Statistiche e Quote Serie A: De Bruyne tra i top di settembre

Il mese di Settembre ha portato con sé grandi novità per la Serie A, con l’ufficializzazione delle candidature per il prestigioso riconoscimento di EA Sports FC Player of the Month. L’attenzione si focalizza in particolare su Kevin De Bruyne, protagonista con il Napoli nella prima vittoria della fase a gironi della nuova formula di Champions League. L’assegnazione del premio si basa su criteri analitici e statistici, offrendo uno spaccato interessante sulle performance dei migliori calciatori del campionato italiano.

Premio EA Sports FC Player of the Month: criteri e candidati

Il premio EA Sports FC Player of the Month viene attribuito mensilmente a uno dei calciatori che si sono distinti nella Serie A, sulla base di una serie di parametri oggettivi e analitici. Il processo di selezione prevede:

Analisi dei dati tracking, registrati tramite il sistema Hawk-Eye , che monitora i movimenti in campo e le scelte tattiche dei giocatori.

, che monitora i movimenti in campo e le scelte tattiche dei giocatori. Valutazione dei dati statistici e posizionali, tra cui movimenti senza palla e contributo all’efficienza tecnica della squadra.

Considerazione delle giornate comprese tra la terza e la quinta della stagione 2025/2026.

Per il mese di settembre, i candidati ufficiali sono:

Kevin De Bruyne ( Napoli )

( ) Federico Baschitto

Federico Dimarco

Nikola Krstovic

Riccardo Orsolini

Christian Pulisic

Le votazioni resteranno aperte fino a domenica 5 ottobre, dando modo ai tifosi e agli addetti ai lavori di esprimere la propria preferenza.

Analisi delle statistiche: forma e rendimento dei candidati

Il processo di selezione per il giocatore del mese tiene conto dei dati raccolti nelle giornate 3, 4 e 5 di Serie A. Ecco alcuni dati salienti relativi ai principali candidati:

Kevin De Bruyne : protagonista assoluto nella recente vittoria contro lo Sporting Lisbona in Champions League , ha fornito due assist decisivi e si è distinto per la capacità di incidere con e senza palla.

: protagonista assoluto nella recente vittoria contro lo in , ha fornito due assist decisivi e si è distinto per la capacità di incidere con e senza palla. Rasmus Hojlund : autore della sua prima doppietta con il Napoli , confermando un ottimo stato di forma.

: autore della sua prima doppietta con il , confermando un ottimo stato di forma. Vanja Milinkovic-Savic: ancora una volta sicurezza tra i pali, con alcune parate determinanti nelle ultime giornate.

Gli altri candidati hanno mostrato regolarità nelle prestazioni e un contributo solido alle rispettive squadre, elemento cruciale nella valutazione complessiva.

Quote e dinamiche del premio: l’impatto delle statistiche

Nel contesto delle premiazioni individuali, le quote proposte dai principali bookmaker riflettono spesso le statistiche più rilevanti e l’andamento delle prestazioni dei candidati. Per il giocatore del mese, le valutazioni sono principalmente orientate da:

Numero di gol e assist realizzati nelle giornate di riferimento.

Impatto sulla squadra, evidenziato dai dati di movimento e dalle scelte tattiche.

Partecipazione attiva nelle azioni offensive e difensive.

Nel caso di De Bruyne, la sua recente prestazione in Champions League e i dati raccolti in campionato lo pongono tra i favoriti, ma la concorrenza resta alta grazie alle ottime performance degli altri candidati.

Curiosità numeriche e tendenze dalle statistiche recenti

Oltre ai dati tradizionali, il sistema di analisi utilizzato considera anche aspetti meno visibili come:

Movimenti senza palla, fondamentali per la creazione di spazi.

Contributo all’efficienza tecnica della squadra, che va oltre la semplice realizzazione di gol o assist.

Percentuali di successo nei passaggi e nei dribbling.

Questi elementi offrono una panoramica completa e aiutano a comprendere perché certi giocatori, come De Bruyne, riescano a emergere nelle classifiche delle statistiche avanzate, risultando determinanti ben oltre i dati più evidenti.

In sintesi, il premio EA Sports FC Player of the Month per il mese di Settembre si basa su un’analisi approfondita delle prestazioni in Serie A, valorizzando non solo i numeri ma anche l’impatto complessivo di ogni giocatore. Le statistiche e le quote aggiornate riflettono un equilibrio tra risultati sul campo e contributo tecnico-tattico, rendendo la scelta finale particolarmente interessante per appassionati e addetti ai lavori.