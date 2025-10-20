Home | Statistiche e quote Serie A: Cremonese-Udinese, dati e trend

Cremonese e Udinese si preparano a sfidarsi nella settima giornata della Serie A 2025-26 presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona, lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 20:45. L’incontro si preannuncia equilibrato e ricco di spunti, con entrambe le squadre intenzionate a consolidare la propria posizione in classifica dopo un inizio di stagione incoraggiante, come confermano le statistiche e le recenti prestazioni.

Equilibrio storico e contesto della sfida tra Cremonese e Udinese

L’incontro tra Cremonese e Udinese rappresenta uno degli scontri più equilibrati di questa fase iniziale del campionato. I padroni di casa occupano attualmente il decimo posto con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta; hanno realizzato 7 gol e ne hanno subiti 8. I friulani inseguono a breve distanza, undicesimi con 8 punti, avendo centrato 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con 6 reti segnate e 9 incassate.

Le ultime cinque partite mostrano un andamento simile per entrambe le squadre:

Cremonese : 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta (6 punti raccolti)

: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta (6 punti raccolti) Udinese: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte (7 punti raccolti)

La storia recente degli scontri diretti in Serie A evidenzia un forte equilibrio: su 10 precedenti, ben 6 sono terminati in parità, dato che conferma la tendenza a partite molto combattute e con pochi margini di differenza tra le due formazioni.

Statistiche comparative: andamento, precedenti e rendimento

Analizzando i dati stagionali e i precedenti, emergono alcune differenze e similitudini interessanti:

Cremonese segna leggermente di più ( 7 gol vs 6 dell’ Udinese )

segna leggermente di più ( vs 6 dell’ ) La squadra di casa ha ottenuto 2 clean sheet; Udinese solo uno

solo uno Possesso palla: Udinese superiore con il 49,2% contro il 43,7% della Cremonese

superiore con il 49,2% contro il 43,7% della Precisione dei passaggi: 83,8% per Udinese , 79,4% per Cremonese

, 79,4% per Media gol subiti simile: 8 per Cremonese, 9 per Udinese

Nei confronti diretti, la Cremonese non ha mai perso in casa contro l’Udinese in Serie A (4 pareggi, 1 vittoria). Inoltre, il pareggio è stato il risultato più frequente: la Cremonese ha pareggiato sei volte su dieci confronti, segno di una rivalità spesso all’insegna della parità.

Quote principali e mercato delle scommesse

Le quote proposte dai principali bookmakers riflettono l’incertezza che aleggia su questo match. L’equilibrio delle statistiche e dei precedenti suggerisce infatti quote molto ravvicinate per i segni 1X2, con un leggero vantaggio dato ai padroni di casa soprattutto per la serie positiva registrata allo Zini. Gli operatori sottolineano anche la frequenza dei pareggi nei precedenti, aspetto che potrebbe influenzare le scelte degli scommettitori meno esperti.

Oltre alle quote sull’esito finale, risultano interessanti anche i mercati relativi a:

Under/Over 2.5 gol: storicamente il confronto ha prodotto pochi gol, ma le ultime tendenze offensive potrebbero invertire la rotta

Entrambe le squadre a segno: probabile, vista la media gol stagionale

Primo marcatore: attenzione a Bonazzoli (già 2 gol contro Udinese) e ad Atta, tra i migliori dribblatori della Serie A

La varietà di opzioni rispecchia la difficoltà di individuare un favorito netto, lasciando spazio ad analisi più approfondite basate sui dati.

Tendenze, curiosità numeriche e spunti statistici

Alcuni dati statistici impreziosiscono l’analisi di questa partita:

La Cremonese non perde in casa da tre gare di campionato (2 vittorie, 1 pareggio)

non perde in casa da tre gare di campionato (2 vittorie, 1 pareggio) Con un successo, eguaglierebbe il miglior avvio della propria storia recente in Serie A

La squadra di Runjaić ha raccolto almeno 8 punti nelle prime sei giornate per il secondo anno consecutivo

ha raccolto almeno 8 punti nelle prime sei giornate per il secondo anno consecutivo Atta è attualmente il leader dei dribbling riusciti nel torneo (16), una risorsa preziosa contro difese chiuse

è attualmente il leader dei dribbling riusciti nel torneo (16), una risorsa preziosa contro difese chiuse Cremonese vanta una percentuale di conversione tiri/gol del 19,4%, tra le più alte a livello europeo in questo inizio stagione

Questi elementi confermano la solidità e la vivacità offensiva di entrambe le formazioni, alimentando l’attesa per un confronto potenzialmente spettacolare.

In conclusione, Cremonese e Udinese si affrontano in un match che promette equilibrio e intensità, con numeri e statistiche che raccontano di due squadre in buona forma e pronte a darsi battaglia. L’analisi delle quote e dei dati mette in luce l’incertezza del pronostico, rendendo questa sfida una delle più interessanti della settima giornata di Serie A 2025-26.