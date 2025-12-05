Statistiche e quote Serie A: Cremonese-Lecce, tutti i dati chiave

Cremonese e Lecce si affronteranno domenica 7 dicembre alle 12:30 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona per la quattordicesima giornata della Serie A 2025/26. L’incontro si prospetta particolarmente interessante sia per le implicazioni di classifica sia per le curiosità legate alle quote e alle statistiche dei principali protagonisti in campo.

Un confronto acceso tra due squadre in cerca di punti

La sfida tra Cremonese e Lecce rappresenta uno snodo cruciale di questa fase iniziale della stagione. I padroni di casa sono determinati a sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi, mentre gli ospiti puntano a dare continuità alle proprie prestazioni. Le probabili formazioni vedono la Cremonese guidata da Davide Nicola con il consueto modulo 3-5-2, che ha già dato buoni risultati nel recente successo contro il Bologna. In campo dovrebbero esserci giocatori di esperienza come Audero in porta e Vardy in attacco, affiancato da Bonazzoli. Il Lecce di Eusebio Di Francesco invece dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, pronto a trasformarsi in un 4-2-3-1 a seconda delle fasi di gioco, affidandosi tra gli altri a Banda e Štulić in avanti.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti in Serie A

Analizzando le ultime giornate, emergono alcuni dati significativi:

Cremonese : 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, con una tendenza alterna che segnala però una certa pericolosità offensiva.

: 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, con una tendenza alterna che segnala però una certa pericolosità offensiva. Lecce: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, dimostrandosi squadra capace di sorprendere, ma anche di soffrire lontano da casa.

Nei precedenti confronti diretti, le sfide sono spesso state equilibrate, con risultati alterni e pochi gol. Questo equilibrio si riflette anche nelle statistiche stagionali: la Cremonese ha mostrato una difesa solida soprattutto nelle gare interne, mentre il Lecce si è distinto per la velocità nelle ripartenze e la capacità di sfruttare le occasioni da gol create dagli esterni offensivi.

Quote principali dei bookmaker per Cremonese-Lecce

I principali operatori di scommesse attribuiscono un leggero favore alla Cremonese, pur mantenendo le quote molto vicine, a testimonianza di quanto il match sia aperto a ogni esito:

Esito William Hill Bet365 1 (Cremonese) 2.40 2.40 X (Pareggio) 2.90 3.10 2 (Lecce) 3.10 3.20

Le quote evidenziano come la sfida sia tutt’altro che scontata: se da un lato la Cremonese sembra avere un piccolo vantaggio, dall’altro anche il Lecce è ritenuto in grado di mettere in difficoltà i padroni di casa. Il pareggio è valutato con quote intermedie, segno che gli operatori si attendono una gara equilibrata fino all’ultimo minuto.

Giocatori chiave e curiosità statistiche della sfida

Tra i protagonisti più attesi spiccano alcuni nomi:

Jari Vandeputte ( Cremonese ): 13 presenze (11 da titolare), 4 assist, media voto 6.92. Elemento centrale nella costruzione del gioco.

( ): 13 presenze (11 da titolare), 4 assist, media voto 6.92. Elemento centrale nella costruzione del gioco. Federico Bonazzoli ( Cremonese ): 10 presenze, 4 gol e 1 assist, importante riferimento offensivo.

( ): 10 presenze, 4 gol e 1 assist, importante riferimento offensivo. Jamie Vardy ( Cremonese ): 4 gol in 9 presenze, con una notevole precisione sottoporta (6 tiri nello specchio su 6 tentativi).

( ): 4 gol in 9 presenze, con una notevole precisione sottoporta (6 tiri nello specchio su 6 tentativi). Lameck Banda ( Lecce ): 1 gol stagionale, 34 duelli vinti su 81 e buona capacità nei dribbling, rappresenta un’insidia costante per le difese avversarie.

( ): 1 gol stagionale, 34 duelli vinti su 81 e buona capacità nei dribbling, rappresenta un’insidia costante per le difese avversarie. Nikola Štulić (Lecce): chiamato a incrementare la sua presenza offensiva e dare concretezza al reparto avanzato.

Una curiosità: la Cremonese si è dimostrata spesso efficace nel primo tempo, segnando la maggior parte dei gol nei primi 45 minuti, mentre il Lecce ha sviluppato una spiccata attitudine alle ripartenze veloci, sfruttando la rapidità dei suoi esterni.

La sfida tra Cremonese e Lecce si annuncia interessante non solo per il peso in classifica, ma anche per le statistiche e le quote che raccontano di una partita aperta a qualsiasi sviluppo. Gli occhi saranno puntati sui protagonisti in campo e sulle possibili sorprese che il match potrà riservare agli appassionati.