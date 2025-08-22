Home | Statistiche e quote Serie A: Cremonese e Pisa a rischio

A pochi giorni dal fischio d’inizio della Serie A 2025/26, l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori si concentra sulle previsioni riguardanti la lotta salvezza. Secondo le più recenti analisi e le quote pubblicate dai principali bookmakers, alcune squadre sembrano partire con maggiori difficoltà rispetto ad altre nella corsa per mantenere la categoria. In particolare, i riflettori sono puntati su Cremonese e Pisa, due formazioni indicate come le principali candidate alla retrocessione secondo le valutazioni degli operatori di scommesse sportive.

Le previsioni dei bookmakers: Cremonese e Pisa in difficoltà

Le principali agenzie di scommesse hanno reso note le quote antepost relative alla retrocessione nella prossima stagione di Serie A. In questa speciale graduatoria, la Cremonese si trova al primo posto tra le squadre a rischio, con una quota per la discesa in Serie B che oscilla tra 1.35 e 1.60. Questo significa che, secondo gli analisti, i grigiorossi sono considerati la formazione meno attrezzata per centrare la permanenza nella massima serie.

Subito alle spalle dei lombardi, troviamo il Pisa, anch’esso neopromosso, la cui retrocessione viene quotata tra 1.60 e 1.72 a seconda degli operatori presi in esame (tra cui bet365, Snai, Lottomatica e Sisal). Le quote relativamente basse assegnate a queste due squadre riflettono la diffusa percezione di una stagione complicata per entrambe, soprattutto alla luce delle valutazioni sulle rispettive rose e dei progetti tecnici in essere.

Analisi comparativa: forma, precedenti e rendimento delle squadre

Oltre alle quote, un’analisi statistica delle squadre coinvolte nella lotta salvezza può offrire ulteriori spunti di riflessione. Ecco alcuni elementi chiave emersi:

Cremonese e Pisa sono entrambe neopromosse e, storicamente, le squadre appena salite dalla Serie B incontrano maggiori difficoltà ad adattarsi al livello tecnico e tattico superiore della Serie A .

e sono entrambe neopromosse e, storicamente, le squadre appena salite dalla incontrano maggiori difficoltà ad adattarsi al livello tecnico e tattico superiore della . La Cremonese ha vissuto stagioni altalenanti nelle ultime annate, alternando buone prestazioni in cadetteria a momenti di difficoltà nei massimi campionati.

ha vissuto stagioni altalenanti nelle ultime annate, alternando buone prestazioni in cadetteria a momenti di difficoltà nei massimi campionati. Il Pisa torna nella massima divisione dopo un percorso di crescita che l’ha vista risalire dalle categorie inferiori, ma dovrà affrontare una stagione impegnativa considerando il valore delle avversarie.

torna nella massima divisione dopo un percorso di crescita che l’ha vista risalire dalle categorie inferiori, ma dovrà affrontare una stagione impegnativa considerando il valore delle avversarie. Tra le altre squadre indicate come a rischio retrocessione figurano Hellas Verona (quota tra 2.00 e 2.25), Lecce, Cagliari, Sassuolo (fino a 4.50), Parma, Genoa e Udinese, anche se con probabilità inferiori secondo le attuali valutazioni dei bookmakers.

La distanza tra la Cremonese e le altre squadre maggiormente a rischio è piuttosto marcata: ad esempio, la quota per una retrocessione del Sassuolo arriva a oltre quattro volte la posta, mentre quella dei grigiorossi sfiora appena il raddoppio.

Le quote principali e il confronto tra gli operatori

Le principali piattaforme di scommesse hanno reso note le loro quotazioni per la retrocessione. Di seguito una sintesi delle quote più significative:

Squadra Quota Minima Quota Massima Cremonese 1.35 1.60 Pisa 1.60 1.72 Hellas Verona 2.00 2.25 Sassuolo 4.00 4.50 Lecce – – Cagliari – – Parma – – Genoa – – Udinese – –

I dati indicano una fiducia limitata nei confronti delle neopromosse, con la Cremonese che, in particolare secondo Lottomatica, viene ritenuta la principale indiziata a chiudere la stagione in fondo alla classifica. La quota più bassa, 1.35, sottolinea questa percezione di rischio elevato.

Tendenze e curiosità numeriche: il peso dell’esperienza e dei tecnici

Nonostante il quadro delineato dalle quote, alcuni elementi potrebbero influenzare l’andamento della stagione. Un aspetto interessante riguarda la presenza di allenatori con esperienza nelle battaglie salvezza, come Davide Nicola alla guida della Cremonese, noto per aver condotto a salvezze insperate diversi club nelle passate stagioni. Questo fattore potrebbe rappresentare un valore aggiunto e offrire un margine di incertezza rispetto alle valutazioni attuali. Inoltre, la storia recente mostra come le quote antepost possano subire variazioni significative durante la stagione in base ai risultati ottenuti e alle dinamiche di mercato.

In conclusione, l’analisi delle quote e delle statistiche mette in evidenza come Cremonese e Pisa si trovino ad affrontare una stagione ricca di insidie secondo le valutazioni degli operatori di scommesse sportive. La presenza di tecnici esperti e l’evoluzione della stagione potranno però offrire spunti interessanti e, forse, riservare qualche sorpresa rispetto alle aspettative della vigilia.