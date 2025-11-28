Home | Statistiche e quote Serie A: Bologna, Roma e outsider a confronto

Serie A sta vivendo una stagione particolarmente equilibrata, con numerosi club in corsa per un piazzamento tra le prime quattro posizioni, fondamentali per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. A pochi punti di distanza tra di loro, squadre come Roma, Juventus, Bologna e Como si contendono un posto tra le migliori, rendendo il finale di campionato ancora più incerto e interessante. In questo articolo vengono analizzate statistiche, tendenze e quote aggiornate relative alle principali outsider e favorite per il piazzamento europeo.

La lotta per le prime quattro: uno scenario serrato in Serie A

L’attuale classifica di Serie A mostra una contesa serratissima: solo tre punti separano le prime cinque squadre, rendendo la corsa alla Champions League particolarmente avvincente. Roma, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, si trova in testa ma deve fare i conti con alcune difficoltà, soprattutto in fase realizzativa. Juventus e Bologna sono tra le principali inseguitrici, mentre il Como di Cesc Fàbregas rappresenta una delle sorprese più interessanti della stagione.

Roma vanta la miglior difesa del campionato, ma soffre per la scarsa prolificità in attacco.

vanta la miglior difesa del campionato, ma soffre per la scarsa prolificità in attacco. Juventus ha cambiato allenatore e mostra segnali di ripresa, pur con qualche difficoltà offensiva.

ha cambiato allenatore e mostra segnali di ripresa, pur con qualche difficoltà offensiva. Bologna e Como si stanno confermando squadre solide, capaci di ottenere punti preziosi contro avversari di ogni livello.

Statistiche comparative: prestazioni, precedenti e rendimento

Le statistiche approfondite offrono uno spaccato interessante sulle performance delle squadre in corsa per la top 4. Analizzando dati come xPTS (punti attesi), xG (gol attesi) e xGA (gol attesi contro), è possibile comprendere meglio i punti di forza e le criticità di ciascun club.

Squadra xPTS Gol fatti Gol subiti Clean sheet Roma 18,9 15 Miglior difesa – Juventus – – – – Bologna 19,3 1,8 per partita 0,7 per partita 6 Como 19,9 – – –

Roma supera di molto il dato degli xPTS, suggerendo un possibile calo nei prossimi turni.

supera di molto il dato degli xPTS, suggerendo un possibile calo nei prossimi turni. Bologna si distingue per solidità difensiva e capacità di creare occasioni, con 29 grandi occasioni da gol prodotte.

si distingue per solidità difensiva e capacità di creare occasioni, con 29 grandi occasioni da gol prodotte. Como ha il maggiore possesso palla (60,8%) e perde raramente, ma rischia di essere prevedibile.

Quote aggiornate per il piazzamento tra le prime quattro

Le principali piattaforme di scommesse come Lottomatica, bet365 e Goldbet hanno rivisto le quote relative al piazzamento tra le prime quattro. Al momento della pubblicazione, queste sono le probabilità implicite di qualificazione:

Roma : 61,7%

: 61,7% Juventus : 50%

: 50% Bologna : 25%

: 25% Como: dati non disponibili, ma considerata outsider di valore

Le quote sono soggette a variazioni e riflettono sia il rendimento attuale sia le attese degli operatori di settore. Gli analisti sottolineano come Bologna possa offrire ancora valore in termini di quota, vista la solidità dimostrata finora e il potenziale ritorno di Ciro Immobile dopo l’infortunio.

Tendenze numeriche e curiosità: tra record difensivi e giovani sorprese

Alcune tendenze meritano particolare attenzione:

Roma ha il miglior record difensivo, ma solo Udinese ha segnato meno tra le squadre della parte alta della classifica.

ha il miglior record difensivo, ma solo ha segnato meno tra le squadre della parte alta della classifica. Juventus , dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Luciano Spalletti , ha aumentato gli xG prodotti, ma fatica a concretizzare.

, dopo il cambio in panchina con l’arrivo di , ha aumentato gli xG prodotti, ma fatica a concretizzare. Bologna è terza per xGA (12,3) e seconda per clean sheet, con nessun portiere che ha dovuto effettuare meno parate. Il ritorno di Ciro Immobile potrebbe aumentare ulteriormente le potenzialità offensive.

è terza per xGA (12,3) e seconda per clean sheet, con nessun portiere che ha dovuto effettuare meno parate. Il ritorno di potrebbe aumentare ulteriormente le potenzialità offensive. Como si affida molto al talento di Nico Paz, coinvolto nel 53% dei gol realizzati dalla squadra. Da notare che metà delle loro partite si è conclusa in pareggio, indice di una certa prevedibilità tattica.

L’analisi dei dati conferma come la corsa per le prime quattro posizioni in Serie A sia aperta più che mai, con outsider come Bologna e Como che puntano a confermare le proprie ambizioni contro club tradizionalmente favoriti. Le statistiche e le quote aggiornate offrono uno spunto prezioso per seguire con attenzione l’evoluzione della stagione.