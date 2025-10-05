Home | Statistiche e Quote Serie A: Bologna-Pisa, dati e tendenze

Bologna e Pisa si affrontano oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 15:00 presso lo stadio Dall’Ara nell’ambito della 6^ giornata di Serie A. Partita dal sapore particolare, rappresenta un importante snodo per entrambe le squadre, con i felsinei desiderosi di migliorare la loro posizione e i toscani ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Un confronto dal valore speciale per Gilardino

L’incontro tra Bologna e Pisa assume un significato particolare per Alberto Gilardino, attuale allenatore dei toscani e grande ex della piazza felsinea. I padroni di casa, reduci dalle fatiche dell’Europa League, hanno mostrato un buon rendimento tra le mura amiche ma faticano ad esprimersi con costanza lontano da casa. Importante sarà la gestione delle energie dopo il recente pareggio europeo contro il Friburgo. Per il Pisa, la partita rappresenta un altro test impegnativo dopo aver tenuto testa ad avversarie come Atalanta e Fiorentina e aver sfiorato il risultato a Napoli, pur senza aver ancora centrato la prima vittoria stagionale.

Statistica a confronto: rendimento e precedenti recenti

Analizzando il percorso delle due squadre nelle prime giornate:

Bologna ha raccolto risultati positivi in casa, subendo una sconfitta risicata contro il Milan in trasferta e pareggiando a Lecce , con il gol subito solo negli ultimi istanti.

ha raccolto risultati positivi in casa, subendo una sconfitta risicata contro il in trasferta e pareggiando a , con il gol subito solo negli ultimi istanti. Pisa si è dimostrato avversario ostico, strappando pareggi contro squadre blasonate come Atalanta e Fiorentina .

si è dimostrato avversario ostico, strappando pareggi contro squadre blasonate come e . I toscani sono stati sfortunati a Napoli e hanno perso in casa contro Roma e Udinese, confermando però una buona solidità di gioco e un atteggiamento combattivo.

Nei precedenti più recenti, le sfide tra queste due squadre sono state spesso combattute, con il Bologna che parte favorito per il fattore campo e il valore della rosa, ma il Pisa ha dimostrato più volte di saper mettere in difficoltà anche avversari quotati.

Le probabili formazioni e gli uomini chiave in campo

Le scelte degli allenatori sono ancora oggetto di valutazione, soprattutto per il Bologna che deve gestire il turnover dopo la gara europea. I felsinei dovrebbero schierare Skorupski in porta, Lucumì in difesa, Freuler e Orsolini tra i titolari, mentre in attacco il duello tra Dallinga e Santiago Castro resta aperto. Diverse le opzioni anche a centrocampo, con ballottaggi tra Ferguson, Moro e Pobega. Sulla trequarti, attenzione a Odgaard e Bernardeschi.

Per il Pisa, l’assenza di Aebischer per infortunio costringe a rivedere il centrocampo, probabilmente affidato a Hojholt, Marius Marin e Akinsanmiro. In difesa, il ballottaggio vede favorito Canestrelli su Raul Albiol. In attacco, l’ex Gilardino dovrebbe puntare su Nzola come terminale offensivo, con il supporto di Matteo Tramoni.

Quote principali offerte dai bookmakers per il match

Secondo i dati forniti dal bookmaker Snai, il Bologna è considerato largamente favorito:

Esito Quota Vittoria Bologna (1) 1,57 Pareggio (X) 3,85 Vittoria Pisa (2) 6,00

Queste quote riflettono la fiducia degli operatori nei confronti della formazione di casa, mentre il successo del Pisa viene considerato un’eventualità meno probabile.

Tendenze e curiosità numeriche: tra solidità e occasioni mancate

Guardando le statistiche recenti si evidenziano alcune curiosità:

Il Bologna in casa ha segnato con regolarità, mostrando solidità soprattutto nei primi tempi.

in casa ha segnato con regolarità, mostrando solidità soprattutto nei primi tempi. Il Pisa non ha ancora mai vinto in stagione, ma è riuscito a segnare contro avversarie di livello.

non ha ancora mai vinto in stagione, ma è riuscito a segnare contro avversarie di livello. Entrambe le squadre hanno subito gol in quasi tutte le partite disputate, segno di difese ancora da registrare perfettamente.

Questi dati suggeriscono una sfida aperta, dove la voglia di riscatto e la necessità di punti potrebbero portare a un incontro vivace e ricco di spunti.

In conclusione, Bologna e Pisa si presentano a questa sfida con motivazioni elevate e la necessità di dare una svolta al proprio percorso in Serie A. Le statistiche e le quote evidenziano il favore per i padroni di casa, ma i numeri delle ultime giornate invitano a non sottovalutare la determinazione della squadra ospite.