Statistiche e quote Serie A Basket: Reggiana-Udine e Treviso-Brescia

Domenica 5 ottobre 2025 la Serie A italiana di Basket apre la sua stagione con due sfide di grande interesse: Reggiana-APU Udine e Treviso-Germani Brescia. Il primo turno promette spettacolo e curiosità, offrendo diversi spunti di analisi tra statistiche, andamento delle squadre e tendenze numeriche. Ecco un approfondimento sui dati principali riguardanti queste partite, con un occhio alle statistiche e alle quote aggiornate dei bookmaker.
Reggiana-Udine: la sfida del ritorno in Serie A
Il match tra Reggiana e APU Udine, in programma alle 17:00 al PalaBigi di Reggio Emilia, segna il ritorno dei friulani nella massima serie dopo sedici anni di assenza. La Reggiana parte con due vittorie su tre ottenute in pre-season e vanta una tradizione favorevole nei confronti interni contro Udine, non avendo mai perso in casa contro i friulani. Gli ospiti arrivano con entusiasmo e determinazione, forti della recente promozione e con una rosa che unisce esperienza ed energia. La gara sarà visibile in diretta TV e streaming, segno della crescente attenzione per questo appuntamento.
Treviso-Brescia: confronto tra rinnovamento e continuità
Alle 17:30 il NutriBullet Treviso Basket ospita la Germani Brescia al Palaverde. Treviso si presenta con un profondo cambiamento, a partire dal nuovo General Manager Federico Pasquini e dal giovane coach Alessandro Rossi. La squadra ha mostrato segnali incoraggianti in pre-season, con un finale vincente a Jesolo e un crescente spirito di squadra. Brescia, invece, punta sulla continuità: confermati i leader come Amedeo Della Valle e Miro Bilan, la squadra è reduce da una delle migliori stagioni della sua storia, culminata nella prima finale playoff raggiunta. L’arrivo di Matteo Cotelli come nuovo capo allenatore e il ritorno di C.J. Massinburg aggiungono ulteriore profondità.
Forma e precedenti: i numeri delle squadre in campo
- Reggiana: due successi su tre in pre-campionato, nessuna sconfitta casalinga storica contro Udine.
- Udine: ritorno nella massima serie dopo 16 anni, motivazione alta e rosa rinnovata.
- Treviso: profondamente rinnovata, ha chiuso la pre-season con una vittoria significativa a Jesolo.
- Brescia: imbattuta in amichevole fino alla finale di Supercoppa, conferme importanti nel roster e nella guida tecnica.
|Squadra
|Ultime 3 gare (Pre-season)
|Precedenti diretti
|Reggiana
|2 vittorie, 1 sconfitta
|Mai sconfitta in casa da Udine
|Udine
|Promozione, motivazione alta
|Insegue il primo successo in casa della Reggiana
|Treviso
|Vittoria nell’ultima amichevole
|Successo la scorsa stagione contro Brescia
|Brescia
|2 vittorie, 1 sconfitta (Supercoppa)
|Finalista playoff lo scorso anno
Quote principali: equilibrio e spunti dai bookmaker
I bookmaker evidenziano un certo equilibrio nelle quote delle due partite. Reggiana parte leggermente favorita contro Udine, grazie al fattore campo e ai precedenti favorevoli. Tuttavia, l’entusiasmo degli ospiti, al ritorno in Serie A, potrebbe rendere il match più combattuto del previsto. Anche tra Treviso e Brescia si registra un sostanziale equilibrio nelle quote principali. La profondità del roster lombardo e la continuità tecnica rappresentano elementi che i bookmaker tengono in forte considerazione, ma l’esordio casalingo di Treviso può offrire variabili interessanti.
Tendenze statistiche e curiosità numeriche
Alcuni dati interessanti emergono analizzando le tendenze delle squadre:
- Reggiana non ha mai perso in casa contro Udine in campionato.
- Brescia ha confermato il blocco che l’ha portata alla finale playoff, un raro caso di continuità in Serie A.
- Treviso ha vinto lo scontro diretto casalingo contro Brescia nella precedente stagione.
- Entrambe le neopromosse (Udine) negli ultimi anni hanno spesso trovato difficoltà al debutto fuori casa.
L’analisi delle statistiche e delle quote per Reggiana-Udine e Treviso-Brescia mostra come la prima giornata di Serie A offra spunti di grande interesse sia per gli appassionati che per chi si avvicina al basket italiano. La stagione parte con il segno dell’equilibrio e della curiosità, in attesa di vedere come i nuovi assetti e le conferme influiranno sull’andamento delle squadre.