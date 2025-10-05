Home | Statistiche e quote Serie A Basket: Reggiana-Udine e Treviso-Brescia

Domenica 5 ottobre 2025 la Serie A italiana di Basket apre la sua stagione con due sfide di grande interesse: Reggiana-APU Udine e Treviso-Germani Brescia. Il primo turno promette spettacolo e curiosità, offrendo diversi spunti di analisi tra statistiche, andamento delle squadre e tendenze numeriche. Ecco un approfondimento sui dati principali riguardanti queste partite, con un occhio alle statistiche e alle quote aggiornate dei bookmaker.

Reggiana-Udine: la sfida del ritorno in Serie A

Il match tra Reggiana e APU Udine, in programma alle 17:00 al PalaBigi di Reggio Emilia, segna il ritorno dei friulani nella massima serie dopo sedici anni di assenza. La Reggiana parte con due vittorie su tre ottenute in pre-season e vanta una tradizione favorevole nei confronti interni contro Udine, non avendo mai perso in casa contro i friulani. Gli ospiti arrivano con entusiasmo e determinazione, forti della recente promozione e con una rosa che unisce esperienza ed energia. La gara sarà visibile in diretta TV e streaming, segno della crescente attenzione per questo appuntamento.

Treviso-Brescia: confronto tra rinnovamento e continuità

Alle 17:30 il NutriBullet Treviso Basket ospita la Germani Brescia al Palaverde. Treviso si presenta con un profondo cambiamento, a partire dal nuovo General Manager Federico Pasquini e dal giovane coach Alessandro Rossi. La squadra ha mostrato segnali incoraggianti in pre-season, con un finale vincente a Jesolo e un crescente spirito di squadra. Brescia, invece, punta sulla continuità: confermati i leader come Amedeo Della Valle e Miro Bilan, la squadra è reduce da una delle migliori stagioni della sua storia, culminata nella prima finale playoff raggiunta. L’arrivo di Matteo Cotelli come nuovo capo allenatore e il ritorno di C.J. Massinburg aggiungono ulteriore profondità.

Forma e precedenti: i numeri delle squadre in campo

Reggiana : due successi su tre in pre-campionato, nessuna sconfitta casalinga storica contro Udine .

: due successi su tre in pre-campionato, nessuna sconfitta casalinga storica contro . Udine : ritorno nella massima serie dopo 16 anni, motivazione alta e rosa rinnovata.

: ritorno nella massima serie dopo 16 anni, motivazione alta e rosa rinnovata. Treviso : profondamente rinnovata, ha chiuso la pre-season con una vittoria significativa a Jesolo.

: profondamente rinnovata, ha chiuso la pre-season con una vittoria significativa a Jesolo. Brescia: imbattuta in amichevole fino alla finale di Supercoppa, conferme importanti nel roster e nella guida tecnica.

Squadra Ultime 3 gare (Pre-season) Precedenti diretti Reggiana 2 vittorie, 1 sconfitta Mai sconfitta in casa da Udine Udine Promozione, motivazione alta Insegue il primo successo in casa della Reggiana Treviso Vittoria nell’ultima amichevole Successo la scorsa stagione contro Brescia Brescia 2 vittorie, 1 sconfitta (Supercoppa) Finalista playoff lo scorso anno

Quote principali: equilibrio e spunti dai bookmaker

I bookmaker evidenziano un certo equilibrio nelle quote delle due partite. Reggiana parte leggermente favorita contro Udine, grazie al fattore campo e ai precedenti favorevoli. Tuttavia, l’entusiasmo degli ospiti, al ritorno in Serie A, potrebbe rendere il match più combattuto del previsto. Anche tra Treviso e Brescia si registra un sostanziale equilibrio nelle quote principali. La profondità del roster lombardo e la continuità tecnica rappresentano elementi che i bookmaker tengono in forte considerazione, ma l’esordio casalingo di Treviso può offrire variabili interessanti.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche

Alcuni dati interessanti emergono analizzando le tendenze delle squadre:

Reggiana non ha mai perso in casa contro Udine in campionato.

non ha mai perso in casa contro in campionato. Brescia ha confermato il blocco che l’ha portata alla finale playoff, un raro caso di continuità in Serie A.

ha confermato il blocco che l’ha portata alla finale playoff, un raro caso di continuità in Serie A. Treviso ha vinto lo scontro diretto casalingo contro Brescia nella precedente stagione.

ha vinto lo scontro diretto casalingo contro nella precedente stagione. Entrambe le neopromosse (Udine) negli ultimi anni hanno spesso trovato difficoltà al debutto fuori casa.

L’analisi delle statistiche e delle quote per Reggiana-Udine e Treviso-Brescia mostra come la prima giornata di Serie A offra spunti di grande interesse sia per gli appassionati che per chi si avvicina al basket italiano. La stagione parte con il segno dell’equilibrio e della curiosità, in attesa di vedere come i nuovi assetti e le conferme influiranno sull’andamento delle squadre.